Seriale care ar fi fost mai bune dacă erau adaptate pentru marile ecrane

În cazul serialelor, șansele de a-și pierde farmecul pe parcurs sunt extrem de mari, mai ales în cazul celor care au numeroase sezoane și personaje. Din acest motiv, unele povești din seriale ar fi stârnit mai mult interesul în rândul publicului dacă erau adaptate pentru marile ecrane.

1. The Book Of Boba Fett

The Book Of Boba Fett a împărțit publicul în două tabere. Câteva dintre recenziile primite făceau referire la narațiunea serialului, care nu era extrem de clară și care s-a pierdut pe parcurs. Motiv pentru care versiunea sub formă de film ar fi fost mult mai bine primită. Serialul TV îl urmărește pe legendarul vânător de recompense Boba Fett în timp ce explorează lumea interlopă a galaxiei împreună cu mercenarul Fennec Shand când se întorc la Tatooine pentru a revendica vechiul teritoriu al lui Jabba Hunt.

2. Torchwood

Cei care au urmărit serialul Torchwood nu au fost foarte încântați, considerându-l chiar lipsit de creativitate. Serialul prezintă aventurile membrilor Institutului Torchwood, o organizație secretă care luptă în încercarea de a proteja Pământul de amenințările extraterestre și supranaturale. Astfel că, un film în care actorii să se confrunte cu o singură amenințare ar fi fost pe placul multora.

3. Dexter

Dexter urmărește viața unui bărbat care lucrează pentru poliția din Miami, dar în același timp este și un criminal în serie. Primul sezon al serialului s-a bazat pe moralitatea acțiunilor lui Dexter, în timp ce restul nu s-au numărat printre preferințele fanilor. Nici măcar relația dintre Dexter și Debra nu a prezentat interes. Astfel că, un film în care accentul să fie pe crimele lui Dexter și pe investigația lor sigur și-ar fi păstrat fanii captivați.

4. Gilmore Girls: A Year in the Life

Pentru multă vreme, Gilmore Girls era printre cele mai populare seriale. Urmărește relația dintre o mamă în vârstă de 30 de ani și fiica ei adolescentă. Relansarea acestuia, Gilmore Girls: A Year in the Life, a cărui acțiune se petrece după aproape un deceniu de la finalul serialului original, a stârnit multe dezbateri tensionate. Motivul are legătură cu schimbările suferite de mai multe personaje, printre care și Rory Gilmore. Un film ar fi surprins mult mai bine esența serialului care a fost atât de cunoscut între 2000 și 2007.

5. The Outsider

The Outsider e bazat pe romanul scris de Stephen King, iar primele sezoane au fost apreciate pentru doza de mister. Însă, pe măsură ce a continuat, au apărut și recenziile negative. Cele mai multe dintre acestea spuneau că era vizibilă o dificultate în ceea ce privește menținea tensiunii și a suspansului. Așa că, dacă s-ar fi făcut un film pornind de la această poveste, ar fi avut parte de mai multe cuvinte de laudă.

6. American Horror Story: Cult

American Horror Story: Cult nu a reușit deloc să se bucure de aprecieri în rândul fanilor serialului. Pe parcursul episoadelor, intriga devine tot mai complicată și greu de urmărit. Iar un film care ar fi avut o durată mai scurtă și care ar fi apelat la un complot interesant ar fi fost mult mai convingător.

7. True Detective

Și True Detective a stârnit păreri împărțite în rândul publicului. Primul sezon a fost considerat cel mai bun, iar serialul s-a remarcat pentru explorarea profundă a unor teme, precum religia, masculinitatea și pesimismul. Dacă ar fi fost un film, în mod cert se regăsea pe lista celor mai bune pelicule clasice din toate timpurile.

8. The 100

Serialul The 100 are în prim-plan aventurile unor condamnați care explorează Pământul pentru a vedea dacă este sigur să se întoarcă după o apocalipsă nucleară. Publicul s-a arătat nemulțumit de faptul că se repetau conflictele și nu mai exista nimic surprinzător în serial. Acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă povestea era transpusă într-un film.

9. True Story

True Story este un serial original Netflix în care rolurile principale sunt jucate de Kevin Hart și Wesley Snipes. În timp ce unii au apreciat chimia dintre actori, alții au criticat construcția personajelor. Un film ar fi putut să surprindă mult mai bine acțiunea, în care un comediant și fratele său mai mare ajung să fie implicați într-o rețea de crimă organizată. Dar, trebuie menționat și faptul că unii au criticat că printre protagoniști se află Kevin Hart, care de-a lungul timpului a stârnit controverse cu declarațiile sale scandaloase.

10. Under The Dome

Under The Dome este adaptat după romanul cu același nume scris de Stephen King. Primul sezon a fost primit bine de către public, însă ulterior și-a pierdut din farmec din cauză că există multe diferențe față de carte. O adaptare cinematografică s-ar fi bucurat de succes.

