Secrete care au fost ascunse de actorii din seriale în timpul filmărilor

Există mai multe motive pentru care scenariștii, producătorii sau chiar colegii de platou aleg să nu împărtășească anumite informații cu distribuția.

How I Met Your Mother
Într-o industrie ca Hollywood, unde mulți trăiesc din dezvăluirea secretelor, e greu să păstrezi ceva cu adevărat ascuns. Desigur, unele „scurgeri” de informații sunt regizate, iar uneori se reușește păstrarea secretelor reale, dacă toți cei implicați sunt suficient de discreți. Totuși, în cazul serialelor TV, e mult mai complicat. Numărul mare de oameni implicați și durata lungă a producției cresc riscul ca cineva să spună ceva ce n-ar trebui.

Niciunul dintre actorii din Twin Peaks nu știa cine a ucis-o pe Laura Palmer

În 1990, întrebarea „Cine a ucis-o pe Laura Palmer?” a ținut milioane de telespectatori în suspans. Doar trei persoane știau răspunsul: David Lynch, Mark Frost și fiica lui Lynch, Jennifer. Nici măcar actorii nu aveau idee.

Scenariile erau oferite episod cu episod, iar actorii aveau propriile teorii — unii bănuiau chiar personajul lui Richard Beymer. Ray Wise, care îl juca pe tatăl Laurei, a aflat că el este ucigașul chiar înainte de filmarea episodului-cheie, când Lynch i-a șoptit: „Ray, tu ești. Mereu ai fost tu.”

How I Met Your Mother a ținut această tragedie secretă

În episodul Bad News din How I Met Your Mother, Marshall află că tatăl său a murit — o scenă extrem de emoționantă. Actorul Jason Segel nu știa dinainte ce urmează. Scenariul fusese schimbat în ziua filmării, iar Alyson Hannigan (Lily) nu i-a spus replica finală, pentru a surprinde o reacție autentică. Rezultatul? O scenă filmată dintr-o singură dublă, plină de sinceritate și durere reală.

Doar Ted Danson și Kristen Bell știau răsturnarea de situație din primul sezon al serialului The Good Place

Celebrul twist din finalul sezonului 1 din The Good Place — „This is the Bad Place!” — a fost ținut secret de aproape toți actorii. Doar Kristen Bell și Ted Danson au știut adevărul de la început, iar restul distribuției a aflat abia înainte de filmarea episodului final. Actorii aveau propriile teorii, dar showrunner-ul Michael Schur a vrut reacții autentice. William Jackson Harper a spus că a devenit „actor de metodă fără voie” datorită acestui secret bine păstrat.

Actorilor nu li s-a spus cine se ascundea în spatele măștii din serialul Scream

În serialul Scream de la MTV, identitatea criminalului a fost un secret bine păzit — inclusiv față de actori. Amelia Rose Blaire, care o juca pe Piper, a aflat că personajul ei e ucigașa abia în ultima zi de filmare a episodului 6. Nici măcar ea nu bănuia, fiind convinsă că vinovatul era Kieran sau Audrey. Dezvăluirea a fost un șoc total: „Nu mi-am imaginat niciodată că Piper e cea din spatele măștii.”

Identitatea mamei a fost ținută secretă față de distribuția serialului HIMYM

Finalul How I Met Your Mother a fost planificat încă din primul sezon, dar doar cinci persoane au știut toată povestea: creatorii serialului, regizoarea și actorii care îi jucau pe copiii lui Ted. Scena finală a fost filmată încă din 2006, iar actorii au semnat contracte de confidențialitate.

Restul distribuției a aflat adevărul mult mai târziu. Neil Patrick Harris a spus că a scos finalul de la creatori „într-o stare de ebrietate” la o petrecere, iar Alyson Hannigan a aflat cine e „Mama” chiar înainte de filmări, când a fost chemată discret în rulota de machiaj.

Majoritatea actorilor care au interpretat rolul Cylonilor în Battlestar Galactica au aflat asta pe propria piele

Finalul sezonului 3 din Battlestar Galactica a dezvăluit că patru personaje principale erau, de fapt, Cyloni. Actorii au aflat adevărul în moduri diferite — și surprinzătoare. Aaron Douglas (Tyrol) a descoperit secretul din greșeală, citind o hârtie „interzisă”, cu trei luni înainte de script. Rekha Sharma (Tory) a aflat când a citit scenariul pe furiș, iar Michael Hogan (Tigh) a fost informat direct de Edward James Olmos, dar n-a crezut inițial, convins că era o alegere făcută doar pentru șoc.

Kit Harington a fost nevoit să mintă în legătură cu soarta lui Jon Snow

După ce Jon Snow a fost ucis în finalul sezonului 5 din Game of Thrones, Kit Harington a susținut public că personajul său e „mort de tot”. De fapt, el știa deja că va reveni în sezonul 6, dar a fost obligat să păstreze secretul — chiar și față de colegii de platou. A mărturisit mai târziu că a trebuit să mintă prieteni apropiați și membri ai echipei, ceea ce a devenit tot mai greu. A cedat doar în fața câtorva apropiați… și a unui polițist, ca să scape de o amendă.

Finalul legendar al serialului Newhart a fost ținut secret față de distribuția obișnuită

Finalul serialului Newhart rămâne unul dintre cele mai surprinzătoare din istoria TV: totul a fost doar un vis al personajului din The Bob Newhart Show. Pentru a păstra secretul, producătorii au „scurs” un final fals în presă, iar actrița Suzanne Pleshette (Emily) a fost trecută sub pseudonim și ascunsă într-o rulotă până în ultimul moment. Nici actorii nu au știut adevărul — unii l-au aflat cu doar 20 de minute înainte de filmare. Rezultatul? Un twist legendar, aplaudat și azi.

Membrii distribuției serialului Shameless nu au fost informați despre revenirea lui Jimmy

Revenirea lui Jimmy (Justin Chatwin) în finalul sezonului 4 din Shameless a fost un secret total — chiar și față de distribuție. Showtime nu a trimis episodul presei, iar actorii au aflat în timp real, odată cu publicul. Emmy Rossum, șocată de apariție, i-a sunat pe producători și pe Chatwin după reacțiile fanilor. A aflat că acesta fusese adus în secret la Chicago și cazat separat, tocmai ca nimeni din echipă să nu bănuiască nimic.

Moartea colonelului Henry Blake în serialul M*A*S*H a fost ținută secretă până la finalizarea producției

Scena finală din episodul „Abyssinia, Henry” din MASH*, când Radar anunță moartea colonelului Henry Blake, a fost ținută secretă pentru cât mai mult timp. Doar Alan Alda a fost informat dinainte, iar scenariul cu ultima pagină a fost păstrat sub cheie de producător. Restul distribuției a aflat adevărul abia chiar înainte de petrecerea de final de sezon, iar reacțiile lor reale de surpriză au făcut scena și mai memorabilă.

