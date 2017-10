Atunci cand a fost difuzat pentru prima oara „Sex and the city”, aveam 20 de ani, eram proaspat logodita si, desi intamplarile prin care treceau Carrie, Samantha, Miranda si Charlotte mi se pareau incitante si amuzante deopotriva, cred ca emptizam prea putin cu situatiile lor (Dar, recunosc, le admiram si le invidiam tinutele si garderoba, care mi se par la fel de fascinante si astazi!).

Iata-ma, insa, 20 de ani mai tarziu, la aproape 40 de ani, singura (adica nu neaparat intr-o relatie stabila) si plina de viata, dar si cu multe esecuri amoroase la activ. Si identificandu-ma cu multe dintre situatiile cu care se confruntau Carrie si fermecatoarele ei prietene in Manhattan. De ce? Pentru ca, orice s-ar zice, datingul de la 30 de ani nu se compara cu cel de la 20. In primul rand, te confrunti cu o plaja mult mai ingusta; daca iti doresti copii, mai ai si presiunea ceasului bilologic; si, evident, cu cat inaintezi in varsta, cu atat cari un bagaj emotional mai consistent. In plus, ai din ce in ce mai putine prietene, single ca si tine, asa ca simti o presiune suplimentara si din aceasta directie. Ei bine, daca tocmai te apropii de 40 de ani si ti se pare ca lumea dating-ului, asa cum o stiai tu, nu mai e la fel, avem o veste: chiar nu ti se pare!

Asa ca iata un scurt ghid de dating pentru femeile de peste 30 de ani:

1. Varsta este doar un numar

Oare varsta chiar conteaza, atunci cand ai peste 30 de ani? Nu neaparat in ochii unui potential partener. Una dintre prietenele mele cele mai bune, care are 35 de ani, tocmai s-a casatorit cu un tip de 27. Relatia lor functioneaza de minune: sunt indragostiti nebuneste unul de altul si se sustin reciproc, exact asa cum au nevoie fiecare. In plus, se distreaza de minune impreuna si nici unul dintre ei nu-si imagineaza viata fara celalalt. Varsta chiar este un numar (sunt sigura ca ati citit deja de nenumarate ori despre povestea de dragoste dintre Brigitte si Emmanuel Macron si despre diferenta de 26 de ani dintre ei).

2. Trebuie sa stii ce vrei!

Cand aveam 20 de ani, imi doream un partener care sa nu fie intimidat de o cina sofisticata intr-un restaurant luxos (sa nu radeti, dar chiar mi se parea important! V-am spus doar ca ma uitam la „Sex and the city” si imprumutam decorurile pentru visele mele de acolo!). Desi inca mi s-ar parea dragut sa gasesc un astfel de barbat, cred ca acum imi doresc ceva diferit: pentru ca eu sunt mai degraba genul anxios, imi doresc un barbat langa care sa ma simt in siguranta si care sa stie cum sa ma faca sa iau lucrurile mai usor. Sunt o persoana sociala, careia ii plac iesirile in oras si petrecerile, asa ca mi-ar placea ca partenerul meu sa nu aiba nevoie tot timpul de intreaga mea atentie. Si, in plus, imi place mereu sa aflu lucruri noi, asa ca mi-as dori un barbat de la care sa am ce invata. Daca nu te-ai gandit niciodata ce cauti la un barbat, iti sugerez sa o faci cat mai curand. Ia o hartie si un creion si scrie numele ultimilor doi tipi cu care te-ai intalnit, iar in dreptul lor noteaza principalele lor cinci calitati, dar si cele mai importante defecte. Lasa lista deoparte si revin-o asupra ei dupa cateva zile. Citeste-o cu atentie si vei observa probabil ca, in mare, sunt aceleasi cinci chestii. Principalele lor calitati sunt ceea ce cauti in mod constant la un partener de durata.

3. Lasa trecutul in urma!

Poate ti se pare un truism, dar chiar trebuie sa te eliberezi de trecut. Oricine a ajuns la aproape 40 de ani si nu este inca implicat(a) intr-o relatie stabila, a trecut probabil prin cateva dezmagiri amoroase, fie ca e vorba de inselat, disparitii ramase fara nici o explicatie sau chiar moartea persoanei iubite. Dar e momentul sa lasi trecutul deoparte! Nu discuta niciodata la primele intalniri despre cum te-a inselat ultimul iubit si cum tu nu ti-ai dat seama de asta timp de trei ani, pana cand n-ai primit o poza pe mail de la o adresa misterioasa. Uita pur si simplu! Cu totii avem schelete in dulap, asta nu inseamna ca trebuie sa le scoatem la cina cu un potential partener. Da, este foarte adevarat: persoana care esti astazi este (si) rezultatul acestor interactiuni si experiente, bune si rele deopotriva. Dar este vorba de trecutul tau, nu despre prezent sau viitor! Mai bine concentreaza-te pe ceea ce ti se intampla acum si pe ceea ce urmeaza sa se intample.

4. Lasa garda jos!

Atunci cand te-ai confruntat cu o multime de esecuri sentimentale, ti se activeaza un sistem psihologic de aparare (si este foarte firesc!). Daca nimeni nu-ti va penetra armura, atunci nici nu poti fi ranita, nu-i asa?! Dar, la fel de adevarat este ca, daca nu permiti nimanui sa se apropie prea mult, nici nu vei gasi pe nimeni! Cu alte cuvinte, atunci cand intalnesti pe cineva de care te simti atrasa si care este atras de tine, te poti arata un pic vulnerabila. Daca asta te face si mai anxioasa, spune-ti pur si simplu ca nu ai ce sa pierzi! Pana la urma stii cum se spune: ceva tot o sa castigi! Se numeste „experienta”!

