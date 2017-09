Semne ca sunteti perechea perfecta

A incepe o relatie amoroasa este ca si cum ai juca la jocurile de noroc: nu ai niciodata certitudinea ca lucrurile vor merge asa cum ai visa. Poti, insa, sa iti dai seama daca el este cu adevarat alesul.

Iata cateva semne care pot determina compatibilitatea dintre tine si partenerul tau:

Va acceptati reciproc

Pana si cea mai optimista persoana observa lucrurile mai putin placute la partenerul sau. Te-ai gandi ca perechea perfecta nu poate exista decat atunci cand doua persoane se inteleg mereu extrem de bine si nu au nimic de reprosat niciodata.

Ei bine, lucrurile nu stau chiar asa. Daca greselile persoanei respective nu sunt majore si nu reprezinta un motiv de ingrijorare, atunci va trebui sa accepti acele mici greseli daca iti doresti ca relatia sa dureze.

Daca incerci sa schimbi anumite aspecte la partenerul tau, adevarul este ca, oricat ai incerca, nu se va intampla nimic. Foarte rar sunt dispusi oamenii sa se schimbe, iar cel mai bine este daca inveti sa-l accepti exact asa cum e el.

Va simtiti bine unul in compania celuilalt

Multa lume isi imagineaza ca relatiile constau in cine romantice la lumina lumanarii. Dar daca te afli intr-o relatie pe termen lung, stii deja ca majoritatea timpului petrecut impreuna consta in sesiuni de cumparaturi prin supermarketuri, facut curat prin casa si pierdut vremea in fata televizorului.

Daca sunteti intr-adevar meniti sa fiti impreuna, atunci pana si activitatile cele mai banale pe care le faceti impreuna nu te deranjeaza, si asta pentru ca te simti foarte bine in compania lui.

Considera-te norocoasa daca te afli in situatia asta, pentru ca nu multe cupluri reusesc sa faca activitatile banale sa devina interesante.

Ai un feeling bun in legatura cu el

De multe ori, instinctele noastre sunt cele pe care ne putem baza atunci cand nu stim cum sa actionam in anumite situatii. Incearca sa te gandesti la motivele pentru care ai ales sa stai cu partenerul tau, daca te face sa te simti in siguranta si daca te-ai vedea stand alaturi de el cat mai mult timp.

De multe ori lasam creierul sa ia deciziile rationale si incercam sa nu ascultam ce ne spune inima. Insa cand vine vorba de relatii, este mai bine sa ne luam dupa instinct si sa nu ne indoim de alegerile noastre, pentru ca nu degeaba se spune sa iti asculti vocea interioara.

Adevarul este ca daca te simtiti confortabil, stabila si fericita cu partenerul tau, acestea sunt motive destule ca sa stii ca este perfect pentru tine. Oamenii si situatiile se mai schimba, dar momentan, tot ce poti face este sa iti dai seama daca ti se aplica situatiile de mai sus si sa ai incredere ca ai luat decizia corecta.

Text: Petra Murariu

Foto: Shutterstock