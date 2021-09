Romanian Jewelry Week: 191 designeri de bijuterie, între 30 septembrie și 3 octombrie la București

Romanian Jewelry Week 2.0 sărbătorește bijuteria contemporană între 30 septembrie și 3 octombrie cu expoziții, conferințe, tururi ghidate și târguri și peste 190 de designeri români și internaționali care vor expune mii de creații de bijuterie.

Expoziția centrală se va deschide joi, 30 septembrie, ora 11:00 la Arcub Gabroveni și va prezenta mii de creații de la 191 designeri de bijuterie contemporană din peste 25 țări din întreaga lume, propunând creații semnate de artiști contemporani din România, SUA, Canada, Mexic, Brazilia, Spania, Germania, Ungaria, Franța, Marea Britanie, Italia, Olanda, Grecia, Austria, Republica Moldova, Israel, China, Iran, Coreea de Sud și multe altele.

Expoziția va fi completată de șase expoziții colective, școli și asociații internaționale de renume: Milano Jewelry Week, Budapest Jewelry Week, Co-Adorn Art Jewellery Society Canada, Sheffield Hallam University UK, Plus One Collective și The Gallery of Art in Legnica Polonia. Expoziția va prezenta de asemenea și doi designeri internaționali invitați speciali – Daniella Saraya (Israel) și Claudia Lepik (Cluster London Artist in Residence).

Romanian Jewelry Week 2.0 face un tur la bijuteriei contemporane în 5 locații culturale din Bucuresti: ARCUB – Hanul Gabroveni – expoziția centrală, Muzeul Național de Istorie a României – Tur ghidat Tezaurul României, Galeria Galateca – Neo Fair – Eco & Wood Edition, AlbAlb – Romanian Jewelry Focus, Dizainăr – Vitrina de Bijuterie.

Un juriu internațional de renume va desemna premiile din această ediție, juriu care are în componență reprezentanți consacrați ai unora dintre cele mai importante organizații internaționale din domeniul bijuteriei contemporane precum Federația Europeană de Bijuterie de la Bruxelles, Muzeul de Bijuterie din Atena Ilias Lalaounis, Joya Barcelona, Legnica Silver Festival și multe altele.

HARTA OFICIALĂ ROMANIAN JEWELRY WEEK 2021

1. ARCUB – Hanul Gabroveni – Locație principala Romanian Jewelry Week

Spațiul de expoziție Arcub va găzdui expoziția centrală Romanian Jewelry Week, precum și o secțiune specială de târg cu vânzare pe perioada celor 4 zile de eveniment, cu peste 190 designeri și peste 1500 exponate de bijuterie contemporană.

Program de vizitare – 30 septembrie – 3 octombrie 2021 între 11:00 și 20:00

Biletele sunt disponibile în rețeaua Eventim.ro

Evenimente speciale:

30 septembrie 2021, ora 18:00 – Curator Tour – Tur ghidat în expoziție realizat de David Sandu, fondatorul și curatorul Romanian Jewelry Week

3 octombrie 2021, ora 17:00 – Ceremonia de Premiere Romanian Jewelry Week 2021

2. Muzeul Național de Istorie a României

Muzeul Național de Istorie a României organizează cu prilejul Romanian Jewelry Week 2021 o serie de tururi ghidate în expoziția permanentă Tezaurul Istoric și în expoziția temporară Fragment. Experienta Restaurarii', precum și o serie de workshop-uri demonstrative de bijuterie realizate de artiștii Mihaela Ciocâlteu și Doina Bacalu.

Program de vizitare: 30 septembrie – 3 octombrie 2021 între 10:00 și 18:00

Evenimente speciale: 30 septembrie și 1 octombrie 2021, 16:00 – workshop-uri demonstrative de bijuterie și tururi ghidate. Accesul se face prin confirmare prealabilă la adresa de e-mail hello@romanianjewelryweek.com, pe baza achiziției în prealabil a biletului general de acces în muzeu disponibil online.

3. Galeria Galateca

Între 30 septembrie și 3 octombrie, Galeria Galateca va găzdui o selecție curatorială de designeri internaționali marca Romanian Jewelry Week, precum și o vitrină dedicată. Pe 2 și 3 octombrie va avea loc și târgul de design Neo Fair – Eco & Wood Edition. Noi artiști și noi concepte vor anima galeria, într-o saptămană dedicată designului de bijuterie.

Program de vizitare: 30 septembrie – 1 octombrie – 12:00 – 20:00. 2 octombrie – 11:00 – 21:00, 3 octombrie – 11:00 – 19:00

Program special: vineri, 1 octombrie 2021, ora 19:00 – Panel Design for a Better World' si preview Neo Fair – Eco & Wood Edition

4. AlbAlb – Romanian Jewelry Focus

În cadrul Romanian Jewelry Week 2021, AlbAlb propune prezentarea unei selecții curatoriate de piese de către unii dintre cei mai apreciați designeri români de bijuterii, având în portofoliu bijuterii purtabile care pot fi încercate și achiziționate în magazin. Printre designeri se numără: Monom, Contemporia, Dani Păun, Miruna Belicovici, Anayd Blu, Maria Paltin, i{n}stance, Artefact Room, Josephine, Atelier Devi, Diana Cojocaru, What if I Fly, Curandera, Carla Szabo, Ceramic Sparrow.

Program de vizitare: 30 septembrie – 3 octombrie 11:00-18:00, Str. Lt. Av. Șerban Petrescu 1, București

Evenimente speciale: Sâmbătă, 2 octombrie, 15:00 – 18:00 Lansarea showroom-ului Monom

la AlbAlb / Duminică, 3 octombrie, 15:00 – 18:00 Lansarea la AlbAlb a colecției Ne/implinit

semnată Mesteshukar ButiQ

5. Dizainăr – Vitrina de bijuterie

A venit momentul ca bijuteria contemporană să aibă o vitrină dedicată în cadrul showroom-ului Dizainăr, magazinul de design românesc fondat în 2012 ce și-a propus să pună pe picioare o piață vibrantă de produs și concept autohtonă, capabilă sa concureze la standarde internaționale. Pe www.dizainar.com găsiții o selecție de peste 600 de produse de serie ale designerilor români.

Program de vizitare – 30 septembrie – 3 octombrie 2021, orele 12:00-19:00 @ Dizainăr showroom, Str. Puțul cu Plopi nr.17, zona Cișmigiu

*Toate evenimentele și expozițiile se vor desfășura în condiții de siguranță, respectând normele de distanțare socială. Vizitatorii sunt rugați să poarte mască pe toată durata evenimentelor și să respecte regulile fiecărei locații.

Programul complet al Romanian Jewelry Week și toate detaliile sunt disponibile pe site-ul Romanian Jewelry Week.

