Bucharest Fashion Film Festival, la ediția cu numărul 5

Cea de-a 5-a ediție a Bucharest Fashion Film Festival, primul eveniment din România aflat la intersecția dintre film, advertising și modă, va avea loc între 23-26 septembrie în București, la Muzeul Național de Artă Contemporană, Cinema Elvire Popescu și Mindspace Victoriei.

Evenimentele din cadrul Bucharest Fashion Film Festival se adresează atât amatorilor de cinema, cât și profesioniștilor din industria modei și a advertising-ului, căutând să ofere un spațiu de comunicare și de explorare, atât prin selecția de filme de anul acesta, cât și prin expoziția Based on a True Story: a Collaborative Investigation, care incită la o discuție deschisă despre autenticitate în modă și în relația haină-om și completează tema celei de-a 5-a ediții: transparența.

Există modă fără spectacol? E expunerea intimităţii un show sau o dovadă de asumare a vulnerabilităţii? Ce rol are un văl: de a ascunde sau de a revela? E autenticitatea posibilă într-o lume obsedată de imagine, trend-uri și filtre? Acestea sunt câteva dintre problemele pe care le ridică tema Transparenței, propunând interogarea onestității și a granițelor morale dintre artă și advertising.

Expoziția Based on a True Story deschide ediția de anul acesta a Bucharest Fashion Film Festival pe 23 septembrie, la ora 19.30, la Muzeul Național de Artă Contemporană și rămâne deschisă publicului până pe 14 noiembrie. Șapte artiști și designeri aduc în atenție subiecte precum supra-mediatizarea celebrităților și utilizarea unor formatelor cu capacitate de viralizare, supra-utilizarea limbajului în universul imaginat, și adesea promis de industriile de modă și beauty, influența modului în care sunt reprezentate femeile în media asupra psihicului colectiv sau stereotipii ale masculinității.

Filme-cult în secțiunea Dressing The Cinema, care explorează rolul costumului în construcția personajelor și păstrarea coerenței în film

Derivat din tema generală a ediției – transparență -, numitorul comun al filmelor din secțiunea Dressing The Cinema va fi vălul, un obiect controversat, adesea depozitar al unor semnificații politice, religioase și psihanalitice, care a stârnit de-a lungul timpului interpretări contradictorii în sfera „politicilor privirii”. Vălul a fost adesea văzut ca un sistem de control care elimină femeile din câmpul privirii și le limitează vizibilitatea în sfera publică, cu scopul de a le proteja de rușine.

Chess of the Wind (Mohammad Reza Aslani, Iran, 1976, 93 min) – Cinema Elvire Popescu, 25 septembrie, ora 18.30

Prima doamnă a unei case nobiliare moare, ceea ce naște un conflict între urmași pentru preluarea moștenirii. Filmul a fost interzis în Iran în 1979, printre altele pentru că era critic la adresa noului regim, includea personaje feminine puternice în roluri principale și atingea subiectul homosexualității și s-a presupus că s-ar fi pierdut, dar a fost regăsit, câțiva ani mai târziu, de către copiii regizorului, într-un magazin de vechituri. Filmul include compoziții vizuale riguroase și decoruri opulente, care mizează pe jocuri de texturi. A fost restaurat cu minuțiozitate și a fost prezentat în secțiunea Cannes Classics în 2020.

Arabian Nights (Pier Paolo Pasolini, Italy, France, 1974 – 130 min) – Cinema Elvire Popescu, 25 septembrie, ora 20.30

În Arabia antică, o frumoasă sclavă îl alege pe un tânăr drept noul ei stăpân. Însă ea este răpită și, astfel, ei ajung să se caute unul pe celălalt. „Arabian Nights' e compus din povești despre iubire, călătorie și capriciile destinului, spuse în alte povești. Penultimul film al marelui regizor italian Pier Paolo Pasolini este un festin vizual, cu locații și costume impresionante, o poveste clasică ce prezintă umanul și eroticul, evitând abordările orientaliste întâlnite în alte adaptări. Filmul încheie „Trilogia Vieții', o trilogie bazată pe antologii de povești medievale și compusă, alături de „O mie și una de nopți', din „Decameronul' și „Poveștile din Canterbury'.

Tot din secțiunea Dressing the Cinema fac parte și filmele Blanche (Walerian Borowczyk, France, 1971, 94 min) și The Day I Became a Woman, (Marzieh Makhmalbaf, Iran, 2010, 91 min).

Documentare despre consecințele obsesiei pentru frumusețe și designeri și fotografi revoluționari

House of Cardin (P. David Ebersole, Todd Hughes, SUA, 2019- 95 min) – Cinema Elvire Popescu, 25 septembrie, ora 16.30

Un documentar despre legendarul designer Pierre Cardin, ale cărui creații futuriste au revoluționat moda pentru publicul larg în anii ’60, eliberând femeile de strânsoarea corsetului. Filmul include imagini de arhivă și interviuri cu designeri precum Philippe Starck and Jean Paul Gaultier.

The Most Beautiful Boy in the World (Kristina Lindström, Kristian Petri, Suedia, 2020- 93 min) – Cinema Elvire Popescu, 26 septembrie, ora 20.30

Documentarul a avut premiera la Sundance în 2021 și vorbește despre efectele tragice ale supramediatizării și ale obsesiei pentru frumusețe proiectate asupra lui Bjorn Andressen, actorul de 15 ani din filmul din 1971 al lui Luchino Visconti, Moarte la Veneția.

Filme online, în secțiunea Dressing the Body

BFFF 2021 continuă programul Dressing The Body introdus în ediţia anterioară și curatoriat anul acesta de NOWNESS, unul dintre partenerii internaționali ai festivalului – o serie de scurtmetraje, atât documentare cât și ficţiune, care explorează haina dintr-o perspectivă socio-antropologică, alături de simbolistica ei culturală. Filmele pot fi vizionate în perioada festivalului pe www.bucharestfashionfilm.ro.

Noutatea celei de-a cincea ediții este BFFF Insights, un eveniment de industrie, organizat în parteneriat cu 2029 Productions. Acesta are în centru o prezentare de portofolii, colectate în urma unui open call de la regizori, operatori, fotografi și stiliști în plină dezvoltare, evaluate de un juriu care acoperă cele 4 arii. Reunind profesioniști locali din marketing, publicitate și producţie, BFFF Insights își dorește să deschidă porțile pentru proiecte viitoare. Evenimentul va avea loc la Mindspace Victoriei, pe 25 septembrie, la ora 14.00.

Mai multe detalii despre programul și evenimentele Bucharest Fashion Film Festival se pot găsi pe site-ul https://bucharestfashionfilm.ro/, iar biletele pot fi achiziționate de pe Eventbook.

