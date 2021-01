Profu Online Alexandru Cumpănașu, propunere de sex în trei către o elevă minoră

RISE Project a publicat în cursul zilei de azi o conversație pe WhatsApp din 2018 dintre Alexandru Cumpănașu, fost candidat la alegerile prezidențiale, și o tânără din București, care la vremea respectivă avea 17 ani.

Alexandru Cumpănașu îi face propuneri indecente minorei, cum ar fi ca ea să facă sex cu el și soția lui, Simona. Conversația cu minora a avut loc în contextul unei activități pedagogice desfășurate într-un liceu de fostul director al CNMR (Coaliția Națională pentru Modernizarea României).

„Acum doi ani, aveam 17 ani și eram clasa a XI-a în liceul Caragiale, din București. La vremea aia, Alexandru Cumpănașu nu se întâmplase, nu candidase la președinție. Cred că era noiembrie, când a vorbit în cadrul unui eveniment organizat cu ocazia centenarului Marii Uniri, la care participau mai mulți elevi în sala de festivități a liceului, despre patriotism, leadership, ceva de genul ăsta, în calitate de președinte al CNMR. Eu m-am ridicat să-l contrazic, iar discuția s-a transformat într-una super lungă, în care eu și alți cinci, șase elevi, fete și băieți, am rămas să vorbim cu el peste trei ore. Când au închis sala de festivități, am continuat în cea de lectură. Cumpănașu era însoțit de soția sa, Simona”, a spus tânăra, relatează RISE Project.

„Ne-a spus că are nu știu ce proiect și caută tineri implicați și ne-a propus să facem schimb de numere de telefon. I l-am dat. Și-au dat și restul elevilor care erau acolo. A rămas ca sâmbătă, a doua zi, el și cu Simona ne scot pe toți la film, să vedem Moromeții 2. În seara aia, mi-a scris pe Whatsapp. După discuție, nu m-am mai dus a doua zi la film cu ei. Se și vede că mi-a scris . Nu mi-a mai scris după, doar mi-a trimis niște link-uri cu articole de pe cnmr, la care nu am răspuns”, a adăugat tânara.

Pe tot parcursul conversației, Alexandru Cumpănașu îi face complimente minorei, cum ar fi: „pai imi placi cu totul. esti f dulce ca om, am simtit ceva chimie de la tine si atractie, super atractie”, spune Cumpănașu.

Întrebat de tânără dacă el nu are copii, Alexandru Cumpănașu răspunde: „si? m-am calugarit?”

Tânăra nu dă curs propunerilor indecente ale lui Cumpănașu, însă acesta insistă, până în punctul în care îi face propuneri cu privire la săvârșirea unui act sexual între ei, dar și cu implicarea soției lui. „iti place simo? (..) este super fit si misto (…) nu te atrage? nu vrei sa lasam things open? ce o fi o fi? asta nu cred ca se planifica.”

Inițial, tânara a trimis această conversație postului Antena 3. „Și cred că se vede prin mesaje că încercam să-l trag un pic de limbă, să-mi zică exact ce vrea de la mine, că m-a întrebat ceva de genul: „Tu placi la mine?” Adică, „Îţi place de mine?”, ceva de genul ăsta. Şi i-am răspuns: Da, apreciez foarte mult iniţiativa, aş vrea să mă implic!”. Tot împingea discuţia în direcţia asta, să-i spun dacă îmi place de el. Ciudat, foarte ciudat. Nu înţelegeam de ce şi de unde până unde? Chestia asta nu era în capul meu vreodată, dar în mesaje e clar ce s-a întâmplat, că de dădea la mine. I-am spus că mie nu îmi plac băieții. Și a zis: „Aaa, am rezolvare la problema asta, nevasta mea!”

Asta e evident, despre asta vorbeam. Cea mai amuzant de îngrozitoare parte din conversaţie este când am înţeles, practic, ce vrea de la mine şi i-am spus pe româneşte: „N-am avut o discuţie de trei ore şi jumătate ca să fac sex cu secretara ta!” Iar răspunsul lui a fost: „Nu este secretara mea, este soţia mea!” Nu se punea problema de chestia asta, i-am spus NU, dar nu fost un NU… Nu ştiu… Eram atentă, nu voiam să-l supăr”, a spus tânăra într-un interviu pentru Antena 3, în care identitatea ei nu a fost dezvăluită.

Alexandru Cumpănașu a negat acuzațiile. „Nu știu despre ce liceu vorbește, este o chestiune de mai bine de doi ani de zile. Eu discuția asta nu mi-o aduc aminte, nu pot să vă confirm sau să vă infirm acest print screen pe care îl văd pentru prima dată. Eu niciodată nu am avut vreo intenție față de una dintre aceste fete. (…) Dacă era atât de supărată nu trebuia să încurajeze un dialog în care se simțea lezată. Nu îmi aduc aminte, o să caut în memoria telefonului să văd dacă am așa ceva. Dar este ca și cum aș căuta să văd ce făceam la grădiniță. Nu există o infracțiune nicăieri acolo, nu aveam de unde să știu eu câți ani are și ce făcea. Dar nu-mi aduc aminte această conversație”, a declarat Cumpănașu, după cum informează G4Media.ro.

Reamintim faptul că Alexandru Cumpănașu și-a făcut un cont de TikTok (Profu Online), unde are 500.000 de urmăritori și în care pe lângă discuțiile despre „educație”, instigă elevii la o atitudine disprețuitoare față de școală, dar și personalul ei.

Poliția Capitalei și procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4 din București au început urmărirea penală in rem pentru acuzația de incitare la ură și discriminare față de profesori după ce Alexandru Cumpănașu a postat zeci de clipuri video pe TikTok în care lansa mesaje îndreptate împotriva acestei categorii profesionale, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare.

Verificările s-au extins și cu privire la discuțiile cu tentă sexuală prezentate mai sus.

Astăzi, Parchetul Sectorului 4 a confirmat că a început un dosar penal in rem în cazul înregistrărilor lui Alexandru Cumpănașu, potrivit sursei menționate.

Foto: Pagina de Facebook Alexandru Cumpanasu

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro