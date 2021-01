Ion Țiriac o jignește pe Serena Williams, din nou. Și primește cel mai bun răspuns de la soțul ei

Ion Țiriac o jignește pe Serena Williams din nou, într-o emisiune TV. Omul de afaceri (și fostul tenismen) român, prezent în emisiunea Rețeaua de idoli de la TVR, a făcut declarații controversate despre greutatea și abilitățile de tenismenă ale multiplei campioane de Grand Slam, cea considerată aproape unanim cea mai bună jucătoare de tenis a tuturor timpurilor.

Declarația prin care Țiriac o jignește pe Serena a fost preluată și de presa americană, ajungând și la urechile campioanei… sau, cel puțin, la ale soțului său, Alexis Ohanian.

„La vârsta asta și la greutatea pe care o are acum, nu se deplasează atât de ușor pe cât se deplasa acum 15 ani. Serena a fost o jucătoare senzațională. Dacă ar avea puțină decență, s-ar retrage! Din toate punctele de vedere.”, a spus Ion Țiriac, nereușind să se abțină să comenteze performanțele uluitoare ale unei legende a tenisului. La 39 de ani (și, adevărat, fără să se miște la fel de ușor ca în trecut), Serena Williams are în palmares 23 de titluri de Grand Slam (și încă 21 la dublu și 2 la dublu mixt), patru medalii olimpice de aur și mai multe realizări în tenis decât ar putea să fi visat vreodată Ion Țiriac. Chiar la o vârstă la care se consideră că performanțele sale nu mai sunt la nivelul din trecut, Williams a câștigat Australian Open fiind însărcinată, iar după o sarcină și o naștere cu complicații care i-au pus viața în pericol a revenit în teren făcând, în continuare, performanță, dacă finalele de la Wimbledon și US Open pe care le-a jucat sunt vreun indiciu.

Totuși, Ion Țiriac o jignește pe Serena, punându-i la îndoială competența, și nici nu e prima oară când o face. Omul de afaceri a mai făcut în trecut comentarii sexiste la adresa lui Williams. „Cu tot respectul, Serena Williams are 36 de ani și 90 de kilograme. Aș vrea să văd altceva, aș vrea să văd o jucătoare ca Steffi Graf”. Williams a răspuns tăios la declarația de atunci. „Aș zice că oamenii au dreptul la o opinie. Desigur că tenisul feminin e mai mare decât mine. Sunt mult mai multe acolo, dar voi vorbi cu el, credeți-mă. E un comentariu ignorant, e un comentariu sexist, și poate că el este un om ignorant.”

Acum, soțul sportivei, Alexis Ohanian, a reacționat la noua instanță în care Țiriac o jignește pe Serena. În primă fază, acesta a comentat pe Twitter la postarea jurnalistului Jose Morgado, care spunea: „Cred că e cert că Serena nu va mai juca la Madrid” (unde Țiriac e directorul turneului, n.red.). Ohanian a replicat: „Cred că e cert că nimănui nu-i pasă ce crede Ion Țiriac.”

Mai târziu, Ohanian a ținut, totuși, să-l ironizeze pe afaceristul român: „A trebuit să caut pe Google… se pare că fiica mea în vârstă de trei ani are mai multe victorii de Grand Slam decât acest 🤡🤡”.

Had to Google it… turns out my 3 year old has more Grand Slam victories than this 🤡🤡 pic.twitter.com/Q2pgsNWFAj

— Alexis Ohanian Sr. 7️⃣7️⃣6️⃣ (@alexisohanian) January 4, 2021