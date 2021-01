Femeie serioasă, caut relații sexuale contra cost

Bărbaților le e mai ușor. Și asta nu e o noutate pentru nimeni. Le e mai ușor să ocupe o poziție de conducere, să meargă noaptea singuri pe stradă, să aibă un salariu mai mare sau să plătească pentru sex.

Chiar dacă trăim în era Time’s Up, probabil cea mai bună din istorie pentru a fi femeie, situația e departe de a fi una ideală. Mai ales în România, unde, după fotbal, misoginismul este al doilea sport preferat al națiunii. Dar și asta o știi și tu și o trăiești zilnic.

Dar poate că până acum nu te-ai fi gândit că bărbaților le e mult mai ușor și să își găsească și parteneri pentru sex. În teorie, noi suntem cele care decidem dacă va avea loc sau nu o partidă de sex, cele care nu suntem refuzate dacă inițiem o propunere. Dar de partea lor intervine componenta financiară, pe care noi, femeile, nu prea o luăm în calcul. Întreabă-te doar câți bărbați din grupul tău de prieteni nu ți-au mărturisit că au plătit măcar o dată în viață pentru a face sex. Femei? Probabil nici una. Sau, dacă au făcut-o, cu siguranță au fost mult prea rușinate să recunoască.

În București, saloanele de masaj erotic au început să fie aproape la fel de multe precum casele de pariuri. Doar că, spre deosebire de pariuri, aici știi sigur că echipa ta va înscrie și va ieși câștigătoare. Apoi, sunt zecile de colțuri de stradă cu femei care abia așteaptă să tragi mașina pe dreapta. Cum spuneam, bărbaților le e ușor. Dar ce se întâmplă când o femeie vrea să aibă parte de o partidă de sex? Fără conversații sau obligații? Pentru că, oricât de șocant ar părea pentru mulți bărbați, și nouă ne place sexul și nu întotdeauna aspirăm să fim în relații sau ne visăm în rochii de mireasă după o noapte pasională.

Așa că m-am pus în pielea unei femei care nu are chef să iasă într-un club și să fie agățată cu replici penibile. A uneia care vrea să își îndeplinească fanteziile sexuale pe care partenerul său nu e dispus să le întruchipeze. A uneia care își dorește ca orgasmul ei să fie la fel de important ca al bărbatului. A uneia care nu are timp să asculte traume din copilărie, povești de la birou sau clasamentul Ligii I, fiindcă tot ce își dorește e o noapte de casual, raw sex.

Și cum azi poți cumpăra online un tanc, un craniu uman sau un detector de urină a animalelor, m-am gândit că probabil nu e atât de greu să găsești nici servicii sexuale pentru femei.

Primele anunțuri pe care le-am găsit au fost pe olx.ro. Ce-i drept, dacă folosești sintagma asta, site-ul te va anunța: „Nu am găsit anunțuri care să se potrivească acestei căutări.” Însă nu îți face griji, mai ai șanse. Trebuie doar să dai dovadă de puțină creativitate și subtilitate. Așa că „masaj pentru femei” este expresia-cheie. Vei găsi multe anunțuri care oferă masaj anticelulitic, dar și unele care precizează în descriere că sunt dedicate exclusiv femeilor și cer discreție. Dar de ce e nevoie de atât de multă discreție, dacă e vorba doar de un masaj de relaxare?

Așa că am lăsat mesaj bărbatului care postase primul anunț. Oferea multe servicii, de la masaj sportiv, de tonifere, anticelulitic, sportiv, până la tantric. I-am spus că mă interesează cel tantric și l-am rugat să îmi dea mai multe detalii. Cum nu știa încă dacă vorbește cu un bărbat sau cu o femeie, într-o primă fază mi-a negat practicarea unui astfel de masaj. S-a răzgândit însă destul de repede, fiindcă în câteva minute a revenit cu un mesaj în care îmi spunea că, dacă sunt femeie și am peste 18 ani, îl poate face. Iar de aici discuția a devenit mult mai interesantă. Pentru o oră, o oră și jumătate, puteam primi un masaj cu finalizare la doar 90 de lei. Un chilipir. În prețul ăsta intra și un sex oral. Dacă voiam mai mult, discutam la momentul respectiv despre partea financiară. M-a întrebat câți ani am, dacă sunt căsătorită și dacă îi pot trimite o poză cu mine. Dar și de data asta s-a răzgândit rapid: „Mă rog, nu contează. Vă gândiți și îmi spuneți.” Două minute mai târziu îmi trimite o poză cu el la bustul gol, îmi spune că are 40 de ani, un metru și 74 de centrimetri înălțime, 88 de kilograme și o „dimensiune normală: 16-17 centimetri.” Cum vedeam că e interesat, am început să îi povestesc fantezia mea, pentru a vedea dacă îmi oferă pachetul complet. I-am spus că vreau să joc rolul de dominatoare și să folosesc jucării sexuale. Iar de aici s-a rupt povestea noastră amoroasă, fiindcă aparent zodiacul mi-a fost potrivnic: „Sunt Berbec, sunt destul de yang, eu domin. Dacă vrei să folosim jucăriile pe tine, da, altfel nu.” Probabil că ar fi trebuit să îmi citesc horoscopul în ziua respectivă, aparent nu era una bună pentru a avea relații sexuale cu Berbeci.

Așa că am continuat căutarea. Un alt anunț cu masaj, o nouă șansă. Cum deja începeam să am experiență, l-am întrebat direct dacă oferă masaj cu finalizare. „Sigur, orice vrei tu se poate.” De data asta părea că am mai mult noroc. Oferea sex normal, oral, anal, satisfacerea fanteziilor, chiar și a celei pe care i-am propus-o și nativului Berbec, dar cu garanția că nu îi voi lăsa semne. Când l-am întrebat care e prețul pentru fericirea pe care putea să mi-o aducă, mi-a răspuns că prima ședință e gratis, „de cunoaștere.” Așa că aici m-a pierdut. Dacă era cu adevărat un profesionist, ar fi vrut ca munca lui să fie răsplătită. Munca sexuală e muncă și ar trebui tratată ca atare. Aparent, e mai greu decât credeam să îți oferi banii în schimbul unor servicii sexuale.

Următoarea tentativă s-a transformat aproape într-un caz de stalking. De data asta, tânărul care oferea masaj era din Slatina. Un lucru îmbucurător, deja începeam să mă gândesc dacă doar femeile din București pot găsi astfel de servicii. Într-o primă fază, am crezut că sunt anchetată de FBI. „Cine ești și de unde ești? Ce vârstă ai? În ce zonă stai?”, curgeau mesajele unul după altul. Iar suspiciunea creștea. „Pot să te sun să văd că ești f?” Am presupus că „f” înseamnă femeie. Poate că însemna frumoasă. Nu m-am lămurit. Fiindcă eram totuși curioasă, i-am răspuns că da și am stat de vorbă câteva minute. I-am spus ce caut, însă am fost profund dezamăgită. Îmi oferea doar o jumătate de oră de plăcere, care nu includea sex oral sau vreun tip de fantezie. Când l-am întrebat care este prețul pentru un asemenea tratament regal, mi-a răspuns că depinde de generozitatea mea, poate fi de la 200 până la 500 de lei. Însă, dacă sunt drăguță, nu mă costă nimic. A insistat să avem un video call înainte de a bate palma. Cum nu i-am răspuns, au urmat șase apeluri și câteva mesaje care sunau cam așa: „Da sunași…zisăși că ne vedem. Ai ajuns acasă? Bună Gabri! C f Gabri?.” Nu i-am mai răspuns, așa că misterul a rămas nedeslușit. Ce înseamnă „f”? Femeie, frumoasă, faci?

Cum olx.ro nu mi-a fost tocmai de ajutor, am continuat căutarea pe nimfomane.com, un site pentru escorte. La categoria femei găseai 44 de pagini cu tinere care ofereau servicii diverse, de la „îndeplinerea celor mai ascunse și intense fantezii” la compania lor sau la masaje. În secțiunea „gigolo”, opțiunile erau mult mai limitate, doar opt bărbați dispuși să facă o femeie să se simtă bine.

Primul dintre ei părea promițător. Avea pe site o poză în lenjerie intimă, iar fața îi era blurată. Însă descrierea suna mai degrabă a anunț matrimonial: „Caut o domnișoară simpatică, deschisă, tandră, jucăușă în pat, fără prejudecăți, open mind, fără prea multă implicare sentimentală.” O listă de criterii prea mare pentru cineva care cere bani în schimbul serviciilor sexuale, dar cu toate astea i-am scris. Am aflat că adoră sexul oral, că nu are nici o problemă cu cel anal și că e gata să îmi îndeplinească fanteziile, inclusiv cea de a include un alt bărbat (atât timp cât nu există atingeri între ei). Prețul rămâne din nou la latitudinea mea, dar să fie între 300 și 700 de lei. Iar spre deosebire de anunțul din Slatina, el îmi oferea cinci orgasme în cinci ore. Dar, din nou, discuția s-a terminat când a început să îmi ceară insistent o fotografie. „Dacă aș vedea câteva poze poate că nu te costă nimic.” Nu i-am mai răspuns, așa că a ținut să precizeze că aspectul fizic nu e un criteriu, că nu a refuzat pe nimeni și că e doar o metodă de siguranță. Nu a fost prea convingător.

Apoi a urmat Răzvan, era singurul nume pe care îl aflam până atunci. Un tânăr de 28 de ani, cu un corp bine lucrat la sală și care oferea servicii atât femeilor, cât și bărbaților. Inițial mi-a spus că alături de el îmi pot da frâu liber imaginației. Așa că i-am spus de fantezia în care eu sunt dominatoarea. „A, nu, eu parte dominată, nu”, a continuat el categoric. Probabil nu avea o imaginație prea bogată dacă nu a luat și varianta asta în calcul. De dragul discuției i-am spus că pot renunța la asta și că sunt în continuare interesată. Dar nici de data asta nu am ajuns la un numitor comun. Pentru el, stabilirea unei conexiuni înainte de a face sex era fundamentală. „Să te cunosc vizual înainte. Așa e normal, nu?” Nu, Răzvan, nu e normal să ne cunoaștem, nici vizual, și nici spiritual.

Iar aici căutarea mea a luat sfârșit. Mă aflu în același punct din care am plecat, poate doar puțin mai amuzată. Micul meu experiment nu a făcut decât să îmi confirme ce spuneam la început. Trăim într-o cultură patriarhală, unde posibilitățile unei femei de a se bucura de servicii sexuale plătite sunt aproape zero. Exceptând situațiile în care ești dispusă să arăți o imagine cu tine înainte, să răspunzi la mesaje insistente despre viața ta personală sau să porți conversații interminabile. Tind să cred că bărbații nu au atâtea cerințe de îndeplinit, atât timp cât sunt dispuși să plătească suma de bani cerută. Cum în România acest gen de servicii nu sunt legalizate, momentan nu ne putem bucura de ele într-un mediu sigur. Iar experiențele pe care le-am avut nu mi-au dat impresia că am de-a face tocmai cu niște profesioniști, care au trasat o linie clară între muncă și intimitate. Așa că, da, bărbaților le e mai ușor, iar nouă nu ne rămâne decât să ne cheltuim banii pe un nou vibrator.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro