Prezent în Ucraina pentru a filma un documentar despre război, Sean Penn a fugit la graniță pe jos

Sean Penn a dezvăluit că a mers kilometri buni până la granița cu Polonia în timp ce filmează un documentar VICE despre invazia Rusiei în Ucraina. Actorul, în vârstă de 61 de ani, a spus că atât el, cât și echipa sa de filmare au decis să-și abandoneze mașina și să fugă pe jos.

Actorul a mărturisit că a văzut miile de rezidenți ucraineni fugind pentru siguranță, cu cozi întinse pe kilometri întregi. Sean a descris într-un mesaj pe Twitter modul în care mașinile erau pline de femei și copii, singura lor posesie de valoare fiind vehiculul în care călătoreau.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH

— Sean Penn (@SeanPenn) February 28, 2022