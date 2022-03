Virgil Ianțu găzduiește o familie din Ucraina: „Prin ce trec acești oameni este îngrozitor”

În contextul invaziei rusești în Ucraina, mai multe vedete din România și-au arătat prin diverse forme solidaritatea față de ucraineni, care au fost nevoiți să fugă din calea atacurilor. Printre aceste vedete se numără și Virgil Ianțu, care a decis să ajute, ceea ce îi îndeamnă și pe alții să facă.

Prin intermediul unei postări împărtășite pe rețelele de socializare, Virgil Ianțu a povestit că găzduiește o mamă din Ucraina, alături de cele două fetițe. Prezentatorul TV în vârstă de 51 de ani a publicat o imagine alături de partenera lui de viață, Roxana Alexandru, dar și de persoanele pe care le găzduiește în această perioadă. Fotografia a fost însoțită și de un mesaj prin care își îndeamnă urmăritorii care au posibilitatea să ajute.

„Cei care aveți posibilitatea de a ajuta, vă rog, nu vă gândiți de două ori.

Prin ce trec acești oameni este îngrozitor și totuși, ei rămân extrem de curajoși și demni. Au nevoie de orice le puteți oferi, dar și de căldură și respect. Noi găzduim o mamă cu două fetițe care au ajuns aseară din Ukraina după un drum forte greu. Ea e avocat, au planuri mari și un drum lung în față iar când am întrebat-o dacă îi e teamă, mi-a spus: „there is only one way for us now” (n.r. – există doar o singură direcție pentru noi acum).’

Mai jos, informatiile de care aveți nevoie. #helpukraine

RO – Centralizatoare cu oferte de cazare și alte tipuri de ajutor pentru persoanele refugiate:

EN – Centralized lists of accommodation and other types of aid to Ukrainian refugees in most cities in Romania: a scris Virgil Ianțu pe Facebook.

www.refugees.ro

www.unitado.com

https://vladgheorghe.ro/inscriere-voluntari-uniti…/„, a scris Virgil Ianțu pe Facebook, enumerând și unele dintre platformele prin intermediul cărora oamenii îi pot ajuta pe cei care au plecat din Ucraina.