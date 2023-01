Filme foarte bune care împlinesc 30 de ani în 2023

Anul 1993 a fost bogat din punct de vedere al peliculelor bune care au lansat carierele unor actori faimoși astăzi la Hollywood. Iată o listă cu 10 filme memorabile, de la drame și până la comedii romantice, care împlinesc 30 de ani în 2023.

1. The Sandlot

The Sandlot te poartă prin aventurile unor băieți dintr-un oraș mic din anii 1960 care sunt uniți de dragostea pe care o au pentru baseball. Adolescenții din acest film regizat de David Mickey Evans nu sunt ocoliți de situații tensionate în echipa de baseball, de conflicte sau momente neașteptate.

2. What’s Eating Gilbert Grape

Leonardo DiCaprio a primit prima sa nominalizare la Oscar pentru performanța din filmul What’s Eating Gilbert Grape. În peliculă este vorba despre frații Gilbert și Arnie Grape și mama lor văduvă care nu au o situație financiară foarte bună și care încearcă, împreună, să lupte cu problemele lor.

3. A Bronx Tale

Robert De Niro a semnat regia filmului A Bronx Tale. Pe lângă faptul că e debutul lui regizorul, actorul interpretează și unul dintre personajele peliculei. Povestea urmărește parcursul unui băiat care se întâlnește cu un șef al mafiei și care e pus în fața situației de a alege dacă să facă parte din această lume periculoasă sau să meargă pe drumul corect dictat de tatăl său.

4. So I Married An Axe Murderer

So I Married An Axe Murderer e o altfel de comedie romantică. Și spunem asta pentru că Charlie, un poet din Francisco, o întâlnește pe Harriet, de care se îndrăgostește imediat. Dar, povestea se schimbă în momentul în care Charlie are îndoieli și crede că iubita lui ar putea fi o criminală.

5. The Fugitive

Andrew Davis a regizat The Fugitive, un thriller cu Harrison Ford îl rol principal. Actorul îl joacă pe Dr. Richard Kimble, un bărbat care a fost acuzat pe nedrept că și-a ucis soția. El vrea să scape de oamenii care sunt pe urmele lui și să îl descopere pe adevăratul vinovat. Tommy Lee Jones, care l-a interpretat pe Samuel Gerard, mareșalul american care îl vânează pe Kimble, a obținut un premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru prestația din film.

6. The Nightmare Before Christmas

The Nightmare Before Christmas rămâne unul dintre filmele emblematice și îți vor aduce bucurie de fiecare dată când îl vizionezi. Jack Skellington este regele orașului Halloween și află că există orașul Crăciunului. El vrea să-l răpească pe Moș Crăciun și pleacă în această aventură. Jack Skellington e considerat unul dintre cele mai îndrăgite personaje ale lui Tim Burton.

7. Demolition Man

Demolition Man e un film de acțiune dramatic în care protagoniștii sunt jucați de Sylvester Stallone și Wesley Snipes. Dacă te numeri printre fanii actriței Sandra Bullock o vei vedea și pe ea în peliculă, fiind vorba de unul dintre primele ei roluri însemnate de la Hollywood. Atunci când a fost lansat filmul, nu a fost apreciat de critici.

8. Much Ado About Nothing

Filmul Much Ado About Nothing din 1993 este o adaptare după comedia cu același nume a lui William Shakespeare. Hero și Claudio urmează să se căsătorească în curând. Pun la cale un plan pentru a-i face pe Benedick și Beatrice să se căsătorească. Din distribuție fac parte Emma Thompson, Keanu Reeves, Michael Keaton și Denzel Washington.

9. Jurassic Park

Jurassic Park este unul dintre filmele iconice regizate de Steven Spielberg. Dorința regizorului de a aduce dinozaurii la viață a fost îndeplinită, motiv pentru proiectul său a înregistrat un succes fantastic în întreaga lume. Pelicula aceasta a dat naștere uneia dintre cele mai bune francize de filme din toate timpurile.

10. Schindler’s List

Schindler’s List, filmul regizat de Steven Spielberg, a fost recompensat cu șapte premii Oscar. Pelicula e inspirată de romanul Schindler’s Ark scris de Thomas Keneally, care expune adevărata poveste a lui Oskar Schindler, care e jucat de Liam Neeson, un om de afaceri german care în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, salvează de la moarte mii de evrei.

