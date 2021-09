Filme captivante, care nu sunt atât de vechi, dar care astăzi sunt considerate clasice

Industria cinematografică este într-o continuă evoluție și continuă să ne surprindă cu noi producții menite să ne stârnească interesul. Însă, nu putem trece cu vederea peste filmele care, deși au fost lansate acum mai mulți ani, au abordat subiecte captivante, așa cum sunt și aceste pelicule apărute în 2007, și care astăzi pot fi numite clasice.

Superbad

Comedia Superbad din 2007 a contribuit la carierele mai multor actori, precum Jonah Hill, Michael Cera și chiar Emma Stone. Atât Hill, cât și Stone au fost nominalizați la Oscar, iar ea a și câștigat în 2017 premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal în urma performanței din La La Land. Trecând de acest aspect, Superbad este o portretizare a vieții de adolescent și chiar dacă pe alocuri ți se poate părea exagerată, vei remarca și câteva lecții de învățat.

I Am Legend

În filmul I Am Legend, Will Smith îl joacă pe Robert Neville, un om de știință care nu a reușit să oprească răspândirea unui virus teribil imposibil de învins. Neville este singurul supraviețuitor din New York și se luptă cu mult curaj să găsească un remediu, dar și alți supraviețuitori care ar putea fi acolo.

The Mist

În ceea ce privește filmele de groază, 2007 a fost un an incredibil pentru peliculele de genul acesta. The Mist este regizat de Frank Darabont și e adaptat după cartea cu același nume a lui Stephen King. David, Steff și fiul lor, Billy, locuiesc într-un oraș mic din Maine. Într-o noapte, o furtună dezlănțuie o specie de creaturi însetate de sânge. David, Billy și un alt vecin sunt prinși într-un supermarket, alături de alte câteva persoane, și încearcă să lupte pentru viața lor.

Juno

Filmul Juno surprinde un subiect sensibil și care în ultimii ani a fost abordat tot mai des la Hollywood, și anume o sarcină neplanificată în rândul adolescenților. Personajul principal e pus în fața unei situații noi, neașteptate, iar persoanele care trec printr-o împrejurare similară se pot regăsi în această poveste.

The King Of Kong

The King Of King surprinde povestea a două persoane care concurează pentru un scor cât mai mare pentru un joc video. Documentarul este plin de suspans și îi face pe spectatori să creadă că și ei fac parte din joc, însă propune și o perspectivă interesantă asupra comportamentului uman și competiției.

Zodiac

La prima vedere, Zodiac poate fi catalogat cu ușurință drept un alt thriller regizat de David Fincher, dar în realitate este mai mult de atât. Pelicula nu se concentrează pe acțiunile criminalului în serie care nu a fost prins niciodată, ci mai degrabă pe ancheta poliției și pe jurnaliștii de investigație. Filmul a fost lăudat din punct de vedere vizual, în ciuda subiectului care nu se regăsește printre preferințele multora.

American Gangster

Nu sunt atât de multe filme bune cu gangsteri și care să nu fie regizate de Martin Scorsese, însă American Gangster poate intra într-o competiție cu The Departed și The Irishman. Filmul îl urmărește pe Frank Lucas, un gangster extrem de rău și neînfricat. În viața reală, Frank Lucas a fost un cunoscut traficant de droguri din New York, iar povestea lui a inspirat acest film care e considerat parțial și biografic.

There Will Be Blood

Regizorul Paul Thomas Anderson, cunoscut pentru Boogie Nights, se află în spatele filmului There Will Be Blood, considerat unul dintre cele mai bune făcute de el. Pelicula nu surprinde povestea unui complot, ci se concentrează pe conturarea personajelor și pe studiul lor în contextul lăcomiei, o temă tot mai prezentă în filmele din zilele noastre.

Atonement

Atonement nu este o dramă care are în prim-plan greutățile războiului. Pelicula arată complexitatea relațiilor umane și cât de ușor se pot destrăma acestea. Al Doilea Război Mondial a fost descris cu mai multe ocazii pe marile ecrane de-a lungul anilor, însă în niciun film nu a fost la fel de captivant ca în Atonement.

No Country For Old Men

No Country For Old Men, regizat de frații Ethan și Joel Coen, este unul dintre cele mai interesante filme western realizate vreodată, iar Anton Chigurh, personajul principal jucat de Javier Bardem, a devenit unul dintre ticăloșii emblematici din istoria cinematografiei. Pelicula a primit premiul Oscar pentru cel mai bun film al anului, dar și Ethan și Joel Coen au câștigat titlul de cei mai buni regizori.

