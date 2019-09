Cele mai stylish seriale, din care te poți inspira oricând pentru un look fabulos

Foarte multe seriale ne pot face cu ochiul datorită ținutelor extrem de stylish pe care le au personajele, iar dacă te intersează fenomenul modei, cu atât mai mult. Fie că sunt seriale în care primează stilul clasic sau dimpotrivă, stilul modern, vei avea de unde alege din selecția noastră.

Iată care sunt serialele pe care trebuie să le vezi:

1. Sex and the City (1998 – 2004)

Serialul Sex and the City este unul dintre producțiile TV care și-a pus puternic amprenta asupra mai multor femei pasionate de modă. Mix-urile interesante, styling-uri extravagante pentru acea vreme, ținute sexy – pe toate le poți vedea în Sex and the City.

De-a lungul serialului, creatorarea de modă și stilista Patricia Field le-a împărtășit din viziunea ei celor care au urmărit serialul, de la cele mai simple și banale ținute, până la combinații mai bizare. Impactul nu a fost doar atunci, ci și acum foarte multe femei se inspiră din stilul lui Carrie Bradshaw.

2. That Girl (1996 – 1971)

Protagonista serialului That Girl, Ann Marie, a rămas în mintea publicului drept una dintre femeile care și-a putut construi o carieră de una singură. În același timp, a arătat faptul că o femeie care lucrează nu trebuie să se îmbrace banal, ci poate să fie mereu stylish. Stilul ei era clasic, având mereu costume deux-piece care îi veneau impecabil.

3. That 70’s Show (1998 – 2006)

Dacă ești în căutarea inspirației pentru ceea ce înseamnă zona retro, atunci în mod cert trebuie să te uiți la serialul That 70’s Show. Personajele principale, interpretate printre alții și de Mila Kunis și Ashton Kutcher, poartă imprimeuri extravagante, piese vestimentare viu colorate, dar și jachete brodate, specifice pentru acea vreme.

4. The Mary Tyler Moore Show (1970 – 1977)

Ești pasionată de styling-uri mai sofisticate? Atunci serialul The Mary Tyler Moore Show este cel care ți se potrivește. Protagonista serialului, Mary Richards, are o garderobă extrem de complexă, cu piese care mai de care mai versatile. Serialul a rămas memorabil pentru inspirația pe care o oferea femeilor care lucrau și trebuiau totuși să rămână în ton cu tendințele la modă.

5. Scandal (2012 – 2018)

Actrița Kerry Washington, cea care interpretează rolul Oliviei Pope, este una dintre cele mai memorabile prezențe din serial. În cele mai multe ipostaze, ea poartă piese vestimentare iconice, elegante, în tonuri neutre. Pe lângă ținute, ea a mai rămas în atenția publicului și pentru profesionalismul de care dădea dovadă.

6. Charlie’s Angels (1976 – 1981)

Serialul Charlie’s Angels este unul dintre cele mai spectaculoase datorită personajelor care erau mereu extrem de bine îmbrăcate. De la salopete, centuri supradimensionate, întreaga lume și glamour-ul anilor ’70, toate au inspirat și continuă să inspire foarte multe femei.

7. The Fresh Prince of Bel-Air (1990 – 1996)

Ești atrasă de anii 90 și de stilul abordat în acea vreme? Atunci serialul The Fresh Prince of Bel-Air este perfect pentru tine. Will Smith portretizează perfect stilul street style, iar în acest sens el purta ținute specifice acelei zone, inclusiv print-uri și combinații de culori îndrăznețe, dar și sneakers.

8. Mad Men (2007 – 2015)

Stilista Janie Bryant a fost cea care se ocupa de ținutele actorilor din serialul Mad Men. Ba mai mult, în 2015, unele dintre ținutele actorilor au fost incluse în Muzeul Național de Istorie Americană de la Smithsonian.

9. Gossip Girl (2007 – 2012)

Fiecare personaj din Gossip Girl a avut câte ceva special, de la accesoriile pe care le purta Blair Waldorf , până la rochiile din mătase, metalice sau mini purtate de Serena van der Woodsen. Iar dacă vrei să vezi care erau trend-urile în materie de modă, atunci în mod cert trebuie să vezi măcar un episod din serial. Eric Daman a fost cel care se ocupa de ținutele stylish, actuale, care au influențat o întreagă generație de adolescente și nu numai.

10. Twin Peaks (1990 – 1991)

Poate că ți se pare surprinzător, dar Twin Peaks este în continuare o sursă de inspirație pentru cei mai mulți dintre noi. De la estetica pe care a propus-o, până la impactul pe care l-a avut asupra unei generații. Chiar și acum, foarte multe persoane sunt fascinate de combinația dintre supranatural și obișnuit.

11. Pretty Little Liars (2010 – 2017)

Precum Gossip Girl, Pretty Little Liars este un alt serial care a inspirat o întreagă generație de adolescente datorită atenției cu care fiecare personaj era stilizat. În fiecare episod, vedeai cel puțin un personaj feminin extrem de bine îmbrăcat, pe tocuri, fără să neglijeze aspectul glamour.

Citește și:

10 dintre cele mai costisitoare seriale din toate timpurile

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro