10 dintre cele mai costisitoare seriale din toate timpurile

Atunci când urmărim un serial sau un film, involuntar ne gândim la suma investită în realizarea lui, iar câteodată presupunerile noastre nu sunt nici pe departe aproape de adevăr. De la The Crown și până la Game of Thrones, iată care sunt serialele de televiziune în care s-au investit sume imense:

Camelot – 7 milioane de dolari per episod

Camelot, produs de Starz, nominalizat pentru cele mai impresionante costume la Premiile Emmy, care se concentrează pe legenda Regelui Arthur și care a avut o distribuție plină de celebrități, a costat în jur de șapte milioane de dolari per episod, potrivit The Wall Street Journal. Producătorii au anunțat sfârșitul serialului prin următoarea declarație: „Din cauza unor schimbări semnificative în producție, Starz a decis să nu ia în considerare opțiunea continuării sezoanelor pentru Camelot, cu partenerii noștri de producție GK-tv, Octagon Films și Take 5 Productions.”

Sens8 – 9 milioane de dolari per episod

Serialul produs de Netflix, Sens8, a costat în jur de nouă milioane de dolari per episod, potrivit The Verge, datorită sferei complexe de acțiune și a producției impresionante. Show-ul a fost anulat după două sezoane.

Game of Thrones – 10 milioane de dolari per episod

Având în vedere distribuția imensă, episoadele cu acțiune complexă și valoarea impresionantă a producției, nu este nicio surpriză că renumitul serial de pe HBO a costat aproximativ 10 milioane de dolari per episod.

Friends – 10 milioane de dolari per episod

În ultimele sezoane ale show-ului, Friends a ajuns să valoreze 10 milioane de dolari per episod, dar acest lucru nu s-a întâmplat din cauza producției costisitoare, ci a salariilor actorilor, care constau într-un milion de dolari per episod.

Rome – 10 milioane de dolari per episod

Având în vedere distribuția numeroasă, show-ul istoric Rome, o colaborare între BBC și HBO, a costat în jur de 10 milioane de dolari per episod, potrivit The Telegraph.

The Get Down – 10 milioane de dolari per episod

The Get Down, musicalul produs de Netflix și regizat de Baz Luhrmann despre nașterea hip-hop-ului, s-a ridicat la suma de producție de 120 de milioane de dolari, datorită cinematografiei extensive, costurile pentru licența pe muzică și echipa de dansatori angajați full-time.

Band of Brothers – 12,5 milioane de dolari per episod

Mini-seria produsă de Steven Spielberg și Tom Hanks și distribuită de HBO despre cel de-Al Doilea Război Mondial a costat în jur de 125 de milioane de dolari, potrivit The Hollywood Reporter. Această sumă ar explica efectele speciale și pirotehnice, iar datorită amplorii subiectului, distribuția a fost, de asemenea, numeroasă.

ER – 13 milioane de dolari per episod

The Baltimore Sun a scris că NBC a fost de acord să le plătească celor de la Warner Bros. Television o sumă de 13 milioane de dolari pentru dreptul de a difuza ER în perioada 2000-2001. „În mod evident, este o înțelegere extraordinară pentru noi și sperăm că și pentru NBC. Este cea mai mare înțelegere care s-a făcut în istoria televiziunii, cel puțin în cazul unui serial”, a spus Robert Daly, directorul Warner Bros. în legătură cu difuzarea pe NBC.

The Crown – 13 milioane de dolari per episod

The Crown, serialul produs de Netflix despre familia regală britanică, a costat 13 milioane de dolari per episod și nu este greu să ne dăm seama de unde s-a ajuns la această sumă. Mai mult decât salariile actorilor, replica rochiei de mireasă a Reginei Elisabeta a II-a a costat 35.000 de dolari, au fost create 7000 de costume și o replică în mărime naturală a Palatului Buckingham.

The Pacific – mai mult de 20 de milioane de dolari per episod

The Pacific este un sequel al Band of Brothers produs de Steven Spielberg și Tom Hanks, ajungând la suma de 21,7 milioane de dolari per episod, la care a contribuit reconstituirea bătăliilor de pe câmpul de luptă, aduse cât mai aproape de realitatea lor istorică.

