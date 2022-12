Cele mai bune filme de vizionat într-o zi de iarnă

Vremea rece s-a instalat și este timpul să ne facem confortul, iar un film bun este modalitatea perfectă de a petrece o zi relaxantă. Fie că vrei să intri mai mult în atmosfera celui mai rece anotimp într-un mod confortabil, într-un mod SF, cu o comedie romantică sau într-un mod animat, lista următoare va avea ceva pentru tine.

The Ice Storm

Poate părea un film dezastruos despre o furtună de gheață, dar este de fapt un film despre două familii oarecum dezastruoase în timpul unei furtuni de gheață la începutul anilor 1970.

Love Actually

Love Actually documentează viețile a opt cupluri diferite care au fiecare abordări foarte diferite în ceea ce privește căutarea unei relații romantice. Povestea este plină de o varietate de teme diferite și, deși pare a fi mai mult o dramă, este unul dintre cele mai amuzante filme de Crăciun realizate vreodată. Fiecare cuplu este unic și, prin urmare, la fel și simțul umorului lor.

Ice Age

Ice Age urmărește povestea a patru animale, printre care un mamut și un tigru preistoric, care își dau seama ce înseamnă viața la începutul unei ere glaciare. Atunci când descoperă un pui de om departe de familia lor, începe adevărata misiune a grupului.

The Holiday

În ciuda numelui, The Holiday este mai degrabă un film de iarnă decât unul de Crăciun. Două femei își iau o vacanță schimbându-și casele, una dintre ele experimentând căldura în timpul unei ierni din Los Angeles, iar cealaltă bucurându-se de acest anotimp în peisajul rural englezesc, înzăpezit și pitoresc.

Frozen

Iarnă. Frig. Zăpadă. Frozen. Acest film nu poate fi mai mult decât despre iarnă. Iubitul film de animație este despre o prințesă, Elsa, care are puterea de a crea o iarnă nesfârșită, ceea ce este grozav, până când scapă de sub control.

Fargo

Dacă filmele polițiste de comedie întunecată sunt mai degrabă pe placul tău, există Fargo. Filmul din 1996 al fraților Coen are loc în timpul unei ierni din Minnesota, așa că așteptați-vă la accente exagerate și o varietate de ținute vestimentare exterioare din anii ’90.

The Nightmare Before Christmas

Filmul urmărește aventurile lui Jack Skellington, Regele dovleacului iubit din Halloweentown, care s-a plictisit de aceeași rutină anuală de a speria oamenii din „lumea reală”. Atunci când Jack dă întâmplător peste Orașul Crăciunului, plin de culori strălucitoare și spirite calde, primește o nouă șansă la viață. El complotează să aducă Crăciunul sub controlul său prin răpirea lui Moș Crăciun și preluarea rolului.

The Sound of Music

The Sound of Music nu este chiar un film de iarnă în ceea ce privește decorul său. De fapt, o mare parte din el se petrece în mod clar pe vreme caldă, dar faptul că este difuzat la televizor în fiecare decembrie l-a transformat într-unul. Există, de asemenea, „My Favorite Things”, care a devenit un cântec de Crăciun accidental cu versurile sale despre fulgi de zăpadă, mănuși și „pachete de hârtie maro legate cu sfori”.

Bridget Jones’s Diary

Bridget Jones’s Diary începe și se termină în jurul Zilei de Anul Nou, trecând de la un pulover jenant de Sărbători la o petrecere de familie la un sărut romantic în zăpadă. Urmați exemplul lui Bridget și asociați o vizionare a filmului cu un pahar de vin roșu.

About Time

Încă un film cu o petrecere de Anul Nou, About Time este despre un bărbat care descoperă că poate călători în timp. La începutul filmului, acest lucru înseamnă că poate retrăi aceeași petrecere de Revelion de mai multe ori, dar pe măsură ce filmul avansează, se îndrăgostește și își întemeiază o familie, folosindu-și superputerea în alte scopuri.

Portrait of a Lady on Fire

Romantismul din Portrait of a Lady on Fire este încins de pasiune, dar foarte, foarte rece, având în vedere că este localizat pe coasta vântoasă a Franței. În 1770, tânăra fiică a unei contese franceze dezvoltă o atracție reciprocă față de o artistă însărcinată să îi picteze portretul de nuntă.

Winter’s Bone

Winter’s Bone a fost o mare șansă pentru Jennifer Lawrence, care a obținut prima nominalizare la Oscar pentru acest film. Filmul este despre o adolescentă din Ozarks care pornește într-o căutare chinuitoare a tatălui ei dispărut. Vă avertizăm că nu este un film ușor de urmărit.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Eternal Sunshine of the Spotless Mind este, de fapt, despre o procedură care îți poate șterge amintirile despre un fost iubit. Este cam greu, dar locația din Montauk, New York, înzăpezită, este semnificativă. Este un film de iarnă! Dar un film de iarnă care te va da peste cap timp de câteva zile după ce îl vezi.

Everest

Everestul este foarte friguros și foarte anevoios. Filmul este despre un grup de oameni care încearcă să ajungă în vârful muntelui și se bazează pe dezastrul de pe Everest din 1996.

When Harry Met Sally

În 1977, absolvenții de facultate Harry Burns (Billy Crystal) și Sally Albright (Meg Ryan) au parte de o călătorie controversată cu mașina de la Chicago la New York, în timpul căreia se întreabă dacă bărbații și femeile pot fi cu adevărat prieteni platonici. Zece ani mai târziu, Harry și Sally se întâlnesc din nou la o librărie și, în compania celor mai buni prieteni ai lor, Jess (Bruno Kirby) și Marie (Carrie Fisher), încearcă să rămână prieteni fără ca sexul să devină o problemă între ei.

FOTO: IMDB

