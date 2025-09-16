După multe dezamăgiri îți este foarte greu să ai încredere în cineva? Cum să procedezi în noua ta relație

O vreme pur și simplu te-ai ascuns. Evitarea a fost la cote maxime după mai multe dezamăgiri în cuplu care au căpătat efect cumulativ și te-au făcut să respingi orice perspectivă a expunerii în plan romantic. Și, treptat, ai ieșit din carapace. Nevoia de conectare emoțională a fost mai puternică decât teama de a nu mai fi rănită sau mecanismul de a face față prin fugă și respingerea oricărei persoane interesate de tine, pe care tu oricum nu o percepeai atractivă nici dacă era. Căutai defecte, rămâneai indiferentă la cele mai mici semne de curtare, sau poate chiar te deranjau. Dar etapa aceasta a trecut, iar acum tatonezi relația cu cineva, ba chiar sunteți la început de poveste, și a acorda încredere este din nou o temă dificilă.

Fără confuzie

În această construcție a încrederii este foarte important ca ceea ce transmiți tu să fie cât se poate de clar, de specific formulat. Astfel încât partenerul să fie informat de ce ai nevoie, ce îți place, ce ți-ai dori, ce tip de relație este agreabilă pentru tine, care îți sunt limitele, ce nu e ok pentru tine. Partenerul nu este cel care trebuie să reconstruiască încrederea pierdută pe baza experiențelor tale anterioare neplăcute. Dinamica nu este aceea în care tu rămâi pasivă, ori îl asculți ca un profesor care își testează la examen studentul, verifică dacă știe sau nu. Construirea încrederii în această nouă relație este o responsabilitate atât a ta, cât și a noului partener.

Atenție la așteptări

Există posibilitatea ca așteptările tale să nu se potrivească cu etapa de relație în care vă aflați. Să vrei prea mult, prea devreme. Iar ele trebuie astfel calibrate, să-ți reamintești că relația este în sine o entitate care crește, se dezvoltă în timp. De asemenea, pe baza experiențelor anterioare, dar și a nevoilor tale emoționale neîmplinite atâta vreme, ceea ce a dus la o deprivare emoțională semnificativă, exigențele pe care să le atingă acest nou partener să devină extrem de mari, nerealiste. Ca și cum cineva te invită acasă, la cină, iar tu să fii nemulțumită că nu pune pe masă și aperitiv, supă, fel principal, desert, deoarece tu n-ai mâncat mai nimic toată ziua, iar felul principal, cina, îl interpretezi ca pe o lipsă de efort.

Reasigurări…

… și testări ale realității, dar nu ca o modalitate de control ci ca o abordare sănătoasă din partea ta a unei situații care te activează. Oamenii reacționează diferit, au obiceiuri diferite, programul de lucru poate fi diferit și asta sărăcește comunicarea. Ce ți se pare retragere emoțională poate că a fost o zi foarte aglomerată la birou, de exemplu. Nu răspunde atât de des la mesaje așa cum ți-ai dori? Cum arată programul de peste zi al partenerului sau serile în care nu vă întâlniți?

Consistența

Atât a ta cât și a lui. Vă respectați amândoi promisiunile? Faceți ceea ce ați zis că urmează să puneți în act? Țineți cont unul de programul celuilalt și găsiți soluții să vă vedeți? Vă oferiți reciproc apreciere? Vă recunoașteți greșelile, discutați onest și dintr-o zonă de vulnerabilitate?

Adu-ți aminte de deciziile bune

Când nu ai încredere în cineva, practic te pui pe tine la îndoială. Care au fost acele decizii bune pe care le-ai luat în viață în general, în cuplu în particular? Care sunt valorile tale la care te raportezi? De ce sunt ele importante pentru tine? Cum ai făcut față cu brio în situații dificile? Care sunt resursele tale interne, dar externe?

