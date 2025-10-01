Cupluri faimoase care au surprins când au anunțat că pun punct unor relații îndelungate

Mai multe cupluri de celebrități ne-au luat prin surprindere când au anunțat că se depart după mai bine de 20 de ani în care au fost împreună.

1. Sacha Baron Cohen și Isla Fisher

Isla Fisher și Sacha Baron Cohen s-au cunoscut în 2002. În 2004 s-au logodit, iar căsătoria lor a avut loc în 2010, în cadrul unei ceremonii tradiționale evreiești, pentru că Isla s-a convertit la iudaism cu puțin timp înainte de nuntă. Anunțul despărțirii lor a venit în 2024, când au dezvăluit că au pus punct relației lor de 23 de ani și căsniciei de 14 ani.

2. Deborra-Lee Furness și Hugh Jackman

Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness s-au cunoscut în 1995, pe platourile de filmare ale serialului australian Correlli. S-au căsătorit pe 11 aprilie 1996, la o biserică din afara orașului Melbourne, Australia. Pe parcursul relației, au adoptat doi copii: în 2000 pe Oscar și în 2005 pe Ava. În mai 2023, au apărut pentru ultima dată împreună la un eveniment public, la Gala Met. În septembrie 2023, la câteva luni după ce au sărbătorit 27 de ani de căsnicie, și-au anunțat public despărțirea. În mai 2025, actrița a depus oficial cererea de divorț, lăsând de înțeles într-o declarație pentru Daily Mail că a fost trădată de Hugh Jackman.

3. Meryl Streep și Don Gummer

Meryl Streep și Don Gummer s-au cunoscut în 1978, la scurt timp după ce fostul partener al actriței, John Cazale, a murit de cancer pulmonar. În septembrie 1978 s-au și căsătorit, deși se știau de câteva luni. Au împreună patru copii: Henry, Mamie, Grace și Louisa. În martie 2018, Meryl Streep și Don Gummer au fost prezenți la Gala Premiilor Oscar, fiind ultima lor apariție publică împreună. Au menținut tot timpul discreția în privința relației lor și se știa că sunt împreună de patru decenii. În 2023 s-a aflat că nu mai formează un cuplu de mai bine de șase ani.

4. Kevin Costner și Christine Baumgartner

Relația dintre Kevin Costner și Christine Baumgartner a început în 1998. S-au căsătorit în septembrie 2004 și au împreună trei copii, Cayden Wyatt, Hayes Logan și Grace Avery. În aprilie 2023 s-au despărțit, după 25 de ani de relație, fostul model invocând diferențe ireconciliabile drept motivul separării. În același an, în luna mai, au intentat divorțul, care a fost finalizat la începutul anului 2024.

5. Arnold Schwarzenegger și Maria Shriver

Arnold Schwarzenegger și Maria Shriver s-au căsătorit în 1986 și au anunțat că se despart în 2011, după 25 de ani de căsnicie. Au împreună patru copii: Katherine, Christina, Patrick și Christopher. Maria Shriver a depus cererea de divorț, după ce a aflat că Arnold Schwarzenegger a avut o relație extraconjugală cu menajera, dar și un copil cu aceasta. Divorțul lor a fost finalizat 10 ani mai târziu, în decembrie 2021.

6. Susan Sarandon și Tim Robbins

Filmul Bull Durham din 1988, scris și regizat de Ron Shelton, i-a adus împreună pe Susan Sarandon și Tim Robbins. Sunt părinții a doi copii, Jack Henry și Miles Guthrie. În decembrie 2009, și-au anunțat public despărțirea, după o relație de 23 de ani. Într-un interviu din 2024 pentru The Sunday Times, Susan Sarandon dezvăluia că încă mai păstrează o relație de prietenie cu Tim Robbins.

7. Gwen Stefani și Gavin Rossdale

Gwen Stefani și Gavin Rossdale s-au cunoscut în 1995 și s-au căsătorit în 2002, la Londra. Artista și muzicianul au împreună trei copii, Kingston, Zuma și Apollo. În august 2015, au anunțat, printr-o declarație comună, că se despart după ce au format un cuplu timp de 20 de ani și au fost căsătoriți 13 ani.

8. Harrison Ford și Melissa Mathison

Harrison Ford și Melissa Mathison s-au cunoscut în 1976, pe platourile de filmare ale serialului Apocalypse Now, când actorul era căsătorit la vremea respectivă cu Mary Marquardt. Harrison Ford a divorțat în 1979, iar relația cu scenarista a început în 1982. Harrison Ford și Melissa Mathison s-au căsătorit în 1984 și au divorțat în 2004, după 21 de ani de căsnicie. Au împreună doi copii, Matthew și Georgia.

9. Chris Rock și Malaak Compton-Rock

Chris Rock și Malaak Compton s-au căsătorit în 1996, la doi ani după ce au început să formeze un cuplu. Actorul și activista au împreună două fiice, pe Lola și Zahra. După o căsnicie care a durat aproape 20 de ani, și-au anunțat despărțirea în decembrie 2014, iar divorțul lor a fost finalizat în 2016. După ce s-au separat, Chris Rock a recunoscut faptul că a înșelat-o de mai multe ori pe Malaak Compton pe parcursul mariajului lor.

10. Anthony Hopkins și Jennifer Lynton

Anthony Hopkins s-a căsătorit în 1973 cu asistenta de producție Jennifer Lynton. Relația dintre cei doi a început când actorul încă era căsătorit cu prima lui soție, Petronella Barker, dar mariajul lor era aproape de final. Pe parcursul relației, Anthony Hopkins și Jennifer Lynton au locuit în țări diferite, dar, spre surprinderea multora, actorul declara că aveau o căsnicie armonioasă tocmai datorită acestei libertăți. Anthony Hopkins și asistenta de producție au divorțat în 2002, după 29 de ani de căsnicie.

Foto: Profimedia, Hepta, PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro