Când spiritualitatea devine o afacere construită pe oprimarea femeilor

Sunt două expresii care îmi ridică părul în cap de fiecare dată când le aud: „oameni frumoși” și „energie feminină”. Pentru prima nu am neapărat o explicație; mi se pare doar foarte enervantă, goală și lingușitoare. A doua mă scoate din minți, fiindcă, în general, nu înțeleg conceptul de feminitate. Am depus mult efort de-a lungul timpului încercând să-mi dau seama ce înseamnă să te simți feminină. Și pe cuvânt că nu mi s-a întâmplat vreodată să mă uit în oglindă și să-mi zic: „Wow, Gabriela, ce feminină ești azi!”. Sunt un milion de feluri în care mă pot simți, dar ăsta nu e unul dintre ele.

Să zicem că sunt eu dereglată, dar ce ar trebui să îmi activeze sentimentul ăsta? Oare să port o rochie din mătase și să ridic delicat paharul cu vin pe care mi l-a oferit un bărbat la bar? În fine, poți să mă consideri exagerată, poate prea cinică, și să mă acuzi că, în timp ce lumea e în colaps, pe mine mă enervează cel mai tare niște creatori de conținut care spun: „Hei, oameni frumoși, haideți să vă învăț cum să intrați în energia voastră feminină”. OK, folosiți ce apelative vreți, e complet inofensiv, dar să predici că femeile trebuie să-și acceseze energia feminină pentru ca viața lor să se îmbunătățească este cât se poate de toxic și periculos, în orice context, dar mai ales în vremurile pe care le trăim.

Inițial, credeam că toată treaba asta cu energia feminină e o altă găselniță a Internetului. Un alt trend care promovează pseudo-spiritualitatea și mindfulness-ul, ca journaling-ul sau pietrele încărcate la soare. Dar după ce mi-am petrecut jumătate de zi pe rețelele sociale, mi-am dat seama că nu e deloc un mesaj inofensiv, ci e o chestiune cât se poate de periculoasă, care ne pune pe noi, femeile, într-o poziție similară cu cea în care eram acum o sută de ani, când rolul nostru suprem era să dăm naștere și să ne așteptăm partenerii cu mâncarea caldă pe masă.

Dacă din fericire ai fost scutită de discursul ăsta, o să-ți fac un rezumat. Ideea generală e că fiecare om e guvernat de două energii: masculină și feminină . Cele două se diferențiază complet, energia feminină având atribute precum: receptivitate, intuiție, sensibilitate, grație, blândețe, calm, vulnerabilitate și disponibilitatea de a se lăsa dominată și a primi din exterior lucrurile de care are nevoie.

În opoziție, energia masculină este asociată cu acțiunea, luarea deciziilor, logică, forță, dominare și control. Iar dacă îți dorești succes în relații, carieră și viața personală, ca femeie ar trebui să-ți amplifici energia feminină, în timp ce, ca bărbat, ar trebui să îți cultivi energia masculină, asumându-ți rolul de lider, protector și furnizor. Un fel de Yin-Yang, unde armonia apare doar dacă cele două energii rămân distincte și complementare, fără să se amestece sau să-și schimbe locul. Ca o paranteză, dacă vrei să fii cu adevărat spiritual și să îmbrățișezi gândirea confucianistă – cea care a stat la baza conceptului de Yin și Yang – trebuie să știi că, deși astăzi Yin-ul este asociat cu femeile, considerate inferioare și subordonate bărbaților, restricționate la activități domestice (Nei), iar Yang-ul reprezintă bărbații, percepuți ca fiind „venerabili și activi în spațiul public (Wai), lucrurile nu au stat mereu așa.

Lucrarea A Critical Analysis on Confucian Sexism Through the Lens of Care Ethics: A Case of Domestic Labor Division explică că, în viziunea cosmologică chineză, Yin și Yang reprezentau poli opuși ai existenței, precum pământul și cerul, căldura și frigul, femininul și masculinul. Inițial, teoria Yin-Yang nu impunea diferențe rigide de valoare, ci doar opoziții relativ neutre. De-abia după dinastia Han acest concept s-a transformat într-un sistem ierarhic bazat pe gen.

Toată această poveste cu energia feminină și masculină face parte din spiritualitatea New Age, care este adesea învăluită în termeni vagi și abstracti, precum „divinitate cosmică”, „creștere personală”, „conștiință” sau „vibrații”. Deși poate părea o formă mai permisivă și superioară de a te raporta la divinitate, când mă gândesc strict la conceptul de energii, îmi pare rău, dar nu pot să nu observ că Biblia rămâne sursa principală de inspirație.

În cadrul valorilor creștine tradiționale, bărbatul este considerat capul familiei, responsabil cu asigurarea traiului de zi cu zi, în timp ce femeia, în rolul său de soție și mamă, are datoria de a se îngriji de bunăstarea celor din jur, gestionând gospodăria și satisfăcând nevoile emoționale ale membrilor familiei. Care este diferența dintre acest principiu creștin și normele predicate de noua generație de guru pe internet? Nici una, și am o mulțime de exemple în acest sens.

@dannymorel (un domn care are peste un milion de urmăritori, peste 21 de milioane de like-uri și care precizează în descriere că „te ghidez să îți transformi viața pentru totdeauna. Începe călătoria de vindecare aici” – și face trimitere la mai multe link-uri) zice într-un clip de pe TikTok că nu crede „că o femeie poate fi complet în energia ei feminină până nu ajunge în acel spațiu în care este capabilă să renunțe la nevoia de a fi susținătoarea principală a familiei sau la nevoia de a câștiga orice sumă de bani.

Și, în final, să găsească un bărbat despre care să poată spune: „Știi ce, el poate să îmi ofere ceea ce am nevoie și să aibă grijă de mine” … Nu cred că poți ajunge cu adevărat în energia ta feminină până în acel moment de predare”. Tot el, într-un alt moment de spiritualitate maximă, explică cum arată energia masculină și feminină. Pe prima o descrie folosind următoarele verbe: „gândesc, ofer, sunt hotărât, planific, execut”, în timp ce celei feminine îi atribuie următoarele roluri: „a primi, a se relaxa, a fi confortabilă, a fi susținută, a fi grijulie, a fi iubitoare”.

@saraalmadani (cu 717 de mii de urmăritori și 5,1 milioane de like-uri, care se descrie drept „Spiritual gangster, antreprenoare și speaker” – mi se pare relevant să precizez aceste lucruri pentru a înțelege că oamenii care vorbesc despre aceste teme au platforme foarte puternice, iar mesajul lor ajunge la sute de mii, poate chiar milioane de oameni), continuă aceeași poveste, spunând că „singura cale prin care o femeie poate accesa energia sa feminină este atunci când un bărbat este un furnizor și un protector, când se simte în siguranță și simte că el acționează și oferă. Doar atunci poate să renunțe la rolul de boss lady și să își înlăture pelerina de femeie puternică”.

Adică ne încurajează să stăm acasă, să renunțăm la independența financiară și la aspirațiile personale pentru a ne conforma rolului tradițional și limitativ care ne-a fost impus încă din vremurile în care Iisus mergea (sau nu) pe pământ și ape.

Cum se diferențiază aceste mesaje de ceea ce a tot declarat Andrew Tate în ultimii ani? În nici un caz nu vreau să-i iau apărarea, dar de ce ne revoltă afirmațiile lui, în timp ce mesajele unor creatori de conținut care vorbesc calm, cu zâmbetul pe față și folosesc cuvinte precum „energii” sau „sacru” nu ne deranjează?

Dar să mergem mai departe, fiindcă nu e chiar așa de ușor să-ți accesezi energia feminină. Trebuie să urmezi o grămadă de pași și ritualuri. Mulțumim divinității supreme că ne-a trimis gangsteri spirituali care să ne îndrume pe această cale.

@earthangelariana (282 de mii de urmăritori și 9,2 milioane de like-uri) are un ghid prin care îți explică cum să intri în energia feminină:

Asigură-te că te odihnești mereu. Dormi bine și hrănește-ți corpul. Trebuie să simți că ești răsfățată. Fă tratamente pentru păr acasă, fă băi relaxante, cere-i partenerului tău să îți facă masaj, aprinde lumânări, lenevește în casă toată ziua și bea ceai… Intră în obiceiul de a avea o viață ușoară. Un alt truc este atunci când îți plătești facturile sau plătești orice, să te prefaci că altcineva o face pentru tine. Și imaginează-ți că ești o prințesă răsfățată care este mereu îngrijită. Când ieși afară, încearcă să ceri oamenilor să facă lucruri pentru tine. Cere-le să-ți ofere lucruri, să îți aducă o băutură, așteaptă ca oamenii să îți deschidă ușa. Când ești cu un bărbat, stai acolo și lasă-l să îți ofere lucruri, uită-te în ochii lui și tu doar fii frumoasă. Prezintă problemele tale celor din jur și, dacă au energie masculină, le vor rezolva. Serios, ești menită să nu ridici nici măcar un deget, ești aici pentru energia ta, calmul tău, inteligența ta emoțională și natura ta grijulie.

Cum ar fi fost dacă, așa cum zice colega mea Ioana într-un clip pe TikTok (pe care ți-l recomand), nici Theresa Garnett, Emily Davidson sau Marsha P. Johnson nu ar fi ridicat nici măcar un deget și ar fi stat ca niște obiecte decorative, uitându-se gingaș în ochii bărbaților? Dacă aceste femei și multe altele ar fi urmat astfel de sfaturi și s-ar fi limitat doar la a primi, în loc să lupte cu adevărat pentru drepturile lor și ale altora, probabil că @earthangelariana nu doar că nu ar fi avut platforma pentru a exprima astfel de idei, dar nici nu ar fi avut dreptul să voteze.

Multe dintre drepturile pe care le avem astăzi au fost obținute prin lupta acestor femei care au refuzat să stea pasive și să aștepte. Fără ele, fără „energia lor masculină”, libertățile pe care le trăim acum nu ar fi fost posibile.

În același delir continuă și @alexieotto (863 de mii de urmăritori și 20,5 milioane de like-uri), care afirmă că primul pas pentru a te conecta cu energia divină feminină este să nu reacționezi.

„Dacă ești într-o conversație cu cineva care nu te respectă, nu țipa, nu reacționa. Nu spune nimic, doar pleacă’. Mă întreb dacă trebuie să punem în practică aceeași abordare și când suntem atacate pe stradă. Dar, sigur, cele care sunt în energia lor feminină nu sunt agresate, fiindcă nu poartă haine care să-l instige pe agresor (toată lumea știe că o fustă scurtă e echivalentul unei invitații la viol). Ele se îmbracă, după cum spune Alexis (@awwlexis – 240 de mii de urmăritori și 5,2 milioane de like-uri), coach de energie feminină și dezvoltare interioară, „într-un mod mai clasic. Cu cât ești mai conectată la energia ta feminină, cu atât îți vei percepe corpul ca fiind sacru, adică nu te vei îmbrăca într-un mod super revelator sau provocator”.

Și, bineînțeles, trebuie să porți fustă, fiindcă, așa cum ne-a învățat Cristela Georgescu, la femei energia intră de jos, din pământ, în sus. Iar dacă porți pantaloni, blochezi forța energetică. E totul foarte logic.

Poate că ar fi mai simplu să propună direct să revenim la purtarea corsetelor atât de strâmte încât aproape că ne taie respirația, sau rochii lungi până în pământ, grele de câteva kilograme, care ne restricționează complet mișcările și ne iau orice dorință de a trăi. Dar să nu te aud că te plângi de lucrurile astea sau că ești stresată, pentru că, așa cum zicea o altă creatoare de conținut, stresul omoară feminitatea. Ce mai omoară energia feminină? Vocabularul inadecvat. @missannagrace_ (137 de mii de urmăritori și 4,4 milioane de like-uri) spune că trebuie să limitezi folosirea înjurăturilor și a limbajului colocvial.

„Oprește-te din a folosi argou în conversațiile cu oamenii. Acest lucru poate arăta că vocabularul tău nu este la fel de vast ca al lor și cred că asta te face să pari mai puțin educată. Eu cred că a fi bine educată este esența feminității. Nimeni nu vrea să stea de vorbă cu cineva care înjură sau folosește argou. Asta pur și simplu nu te face să pari feminină”. La naiba, acum chiar nu mai am nici o șansă să mă conectez la feminitatea mea sacră.

Dar să continuăm, pentru că dacă eu m-am enervat cum nu am mai făcut-o de mult ascultându-i pe toți acești coaches, trebuie să o faci și tu. O altă regulă esențială pentru a-ți cultiva energia feminină este să-ți aloci timp pentru tine, de preferat o zi întreagă pe săptămână, și să o petreci făcând chestii „feminine”. Mai are sens să spun că e mai mult decât problematic ca în 2025 să mai clasifici activitățile în funcție de gen? Nu cred, pentru că nu trebuie să-mi consum energia pe astfel de lucruri, ci pe o rutină elaborată de make-up și skincare. Sau, cum mă sfătuiește @missannagrace_, ar fi bine să fac „o baie lungă, să merg la cumpărături pentru ore întregi, să-mi fac unghiile, să mă odihnesc într-o pijama frumoasă din mătase sau dantelă”.

„Cred că sunt lucruri foarte frumoase”, mai spune creatoarea de conținut. De asemenea, când stai acasă, nu trebuie să porți colanți și bluze de trening. „Mie îmi place să port tocuri peste tot. Cine nu vrea să poarte rochie și tocuri mereu?”. Eu, domnișoara Anna, eu nu vreau să mă îmbrac așa. Nici când merg cu metroul la muncă, nici când mă duc la supermarket să îmi iau o franzelă albă, nu o pâine cu maia, nici când ies la club și vorbesc tare și dansez deloc elegant.

@missannagrace_ nu este singura care ne îndeamnă să petrecem ore întregi la spa, să ne îmbrăcăm frumos și să ne preocupăm excesiv de aspectul nostru fizic. Majoritatea creatorilor de conținut pe care i-am urmărit pe această temă susțin că activarea energiei feminine este legată de a face tot ce ne stă în putință pentru a arăta perfect. Sau, dacă nu perfect, cu siguranță delicat, rafinat și îngrijit. Dincolo de faptul că rezumă valoarea unei femei doar la niște aspecte superficiale, exterioare, mintea mea nu poate să cuprindă universul în care trăiesc acești povățuitori ai energiei feminine.

De unde ar avea timpul și banii o femeie de rând să facă toate lucrurile astea? Ah, scuze, timpul l-ar avea, fiindcă și-a dat demisia. Și banii? Nu poți să fii căsătorită cu un muncitor în construcții și să vrei să-ți amplifici energia feminină. Îți trebuie un antreprenor care să te întrețină. Subtil sau nu, acest tip de discurs promovează un stil de viață capitalist în care femeia este încurajată să consume în neștire. De la produse de îngrijire, la haine, la experiențe wellness – totul este despre a cheltui, a cumpăra și a investi în propria imagine. Iar bărbatul trebuie să construiască un imperiu economic și să aibă succes, indiferent de mijloace.

Și nu cred că exagerez când zic că toată mentalitatea asta creează un teren fertil pentru mișcările neoliberale și pentru ideologiile extremiste, cu precădere fascismul, care e atât de prezent în întreaga lume. Neoliberalismul e conceput pentru a spori rolul sectorului privat și pentru a reduce influența statului în reglementarea economiei și a bunăstării sociale.

În acest sistem, totul este redus la piața liberă, iar succesul este măsurat exclusiv prin acumularea de capital și resurse. Femeile, în viziunea acestui model, sunt reduse la consumatoare, iar bărbații sunt încurajați să devină furnizori, cu scopul de a susține această economie bazată pe consumul individual. În același timp, indivizii sunt învățați că valoarea lor depinde de succesul lor financiar și de conformarea la anumite standarde, fie că vorbim despre standarde de frumusețe, succes profesional sau statut social.

În ceea ce privește regimurile totalitare, nu e un secret pentru nimeni că acestea răspândesc idei sexiste, că le consideră pe femei inferioare bărbaților și că afirmă că rolul acestora este doar domestic și reproductiv. Adolf Hitler chiar susținea că „lumea femeii” era compusă din „soțul ei, familia ei, copiii ei și casa ei”. Cum e asta diferit de ce susțin creatorii de conținut pe care i-am citat mai sus?

Hai să nu mai mascăm oprimarea femeilor și promovarea inegalității de gen sub pretextul unei „treziri spirituale”. Nu ai cum să nu recunoști faptul că toate aceste mesaje despre energia feminină nu fac altceva decât să perpetueze aceleași structuri de dominare care au existat încă din cele mai vechi timpuri. Femeile sunt în continuare încurajate să se supună, să fie dependente financiar de bărbat, să-și definească valoarea prin aspectul fizic, prin comportamente pasive, fără a li se permite să-și exprime pe deplin autonomia, dorințele și ambițiile.

Dacă vrei cu adevărat să explorezi spiritualitatea și să accesezi energia feminină, există numeroase exemple în religiile lumii. Orientează-te spre hinduism, unde Kali este o zeiță puternică, asociată cu timpul, moartea, distrugerea și cunoașterea transcendentală, iar Durga, o altă divinitate majoră, este legată de protecție, putere, maternitate, distrugere și războaie. Sau învață despre mitologia Yoruba, unde zeitățile feminine, cunoscute sub numele de Orisha, joacă un rol important, fiind văzute ca entități care pot influența destinele oamenilor, oferind protecție, ghidare sau chiar pedeapsă.

Crede-mă, chiar înțeleg cât de ușor e să te prindă aceste practici care îți promit că o să-ți găsești partenerul perfect, că o să ai o viață prosperă, că o să arăți cum îți dorești dacă îți activezi energia feminină. Într-un moment de declin am fost până în Bali ca să-și fluture un „guru” mâinile pe deasupra mea și să mă scape de energiile negative. Cred că toți avem nevoie de ceva de care să ne agățăm, care să ne promită că o să fim bine. Dar alege o broască, o piatră, o zeitate inofensivă, ce vrei tu, nu niște oameni care reambalează misoginia într-o chestie spirituală.

Și care mai și fac o grămadă de bani de pe urma ta. Aproape toți creatorii de conținut care vorbesc despre asta vând programe, cursuri, webinarii, retreat-uri exotice unde să-ți „vindeci” energia feminină. Industria asta nu e despre echilibru spiritual sau despre autocunoaștere. E despre bani. Și funcționează exact ca orice altă schemă de marketing bine pusă la punct: îți creează mai întâi o problemă pe care nu știai că o ai.

„Ești prea în energia masculină, de asta nu-ți merge bine în relații, de asta nu ai succes, de asta nu te simți împlinită”. Apoi îți vând soluția, un pachet întreg de tehnici care, surpriză, costă sute sau chiar mii de euro. Și nu e doar o păcăleală scumpă, ci un regres, o ștergere deliberată a tuturor drepturilor și libertăților câștigate de femeile dinaintea noastră, care au luptat și s-au sacrificat pentru ca noi să avem o viață mai bună.

