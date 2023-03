Agenda de aprilie 2023: cele mai interesante evenimente ale lunii, pe care nu trebuie să le ratezi

Peter Pan & Wendy

Una dintre cele mai iubite povești este reinterpretată, pe Disney+, de regizorul David Lowery, după un scenariu scris împreună cu Toby Halbrooks. Wendy Darling este o tânără fată care se teme să-și lase casa copilăriei în urmă, și care îl întâlnește pe Peter Pan, un tânăr care refuză să crească. Alături de Tinker Bell și de frații ei, merg către lumea magică Neverland, unde se confruntă cu Captain Hook, lucru care duce la o aventură ce are potențialul să-i schimbe viața. Filmul, cu Jude Law, Alexander Molony, Ever Anderson, Yara Shahidi și mulți alții, are premiera pe 28 aprilie.

I am in the mood to dissolve in the sky

La Galeria Anca Poterașu (strada Popa Soare 26, București) ai de văzut până pe 15 aprilie expoziția curatoriată de Anastasia Palii, ce reunește lucrările artistelor Oana Coșug și Yasmina Assbane, într-un dialog vizual despre imaginea corpului, scindată între o experiență profund personală și un construct socio-cultural. Titlul expoziției este inspirat de opera Virginiei Woolf și trimite la feminitate și la dimensiunea fragilă a sexualității, noțiuni explorate în lucrări.

War Sailor

Filmul norvegian aclamat de critici a fost adaptat de Netflix într-o miniserie care spune, în esență, aceeași poveste: cea a lui Alfred Garnes și Sigbjørn Kvalen, prieteni din copilărie și marinari pe un vas comercial, care se află în mijlocul Atlanticului, înconjurați de submarine, la începutul celui de-al doilea război mondial. Cei doi își doresc doar să ajungă acasă, însă Bergen, unde locuiește soția lui Alfred împreună cu cei trei copii ai lor, este bombardat și sute de civili își pierd viețile, astfel că eroii noștri nu știu dacă mai au unde și pentru ce să se întoarcă. Premiera, pe 5 aprilie.

The Good Mothers

Nu rata pe Disney+ acest serial italian ce are la bază povestea adevărată (și șocantă) a femeilor născute într-una dintre cele mai periculoase familii din Mafie, ‘Ndrangheta. Cele trei eroine din perspectiva cărora este spusă povestea sunt Denise, Maria Concetta și Giuseppina, care, alături de procuroarea Anna Colace, ajung să destrame clanul, în dorința ca urmașii lor să aibă vieți mai bune. Pe platfomă de pe 5 aprilie.

Natasha Shulte la Sandwich Offspace

Beauty is in the eye of the beholder (Frumusețea este în ochiul privitorului, n.red.) anunță de la bun început intențiile expoziției ce adună picturile artistei născută la Odessa, care explorează prin această serie de lucrări dinamici de putere, propria-i identitate de mamă, mediul natural, instinctele animale și cele umane, în imagini în care trăsăturile omenești se confundă aproape cu cele ale altor vietăți. De văzut până pe 9 mai, la Malmaison, Calea Plevnei 137c.

The Last Thing He Told Me

Miniseria care are premiera pe AppleTV pe 14 aprilie urmărește viața lui Hannah (Jennifer Garner), o femeie care încearcă să aibă o relație cât mai apropiată cu fiica ei vitregă, Bailey (Angourie Rice) pentru a afla adevărul despre dispariția misterioasă a soțului său. Scenariul, care are la bază bestseller-ul cu același titlu al Laurei Dave, o să te țină în priză.

Transatlantic

Un serial inspirat de o poveste adevărată are premiera pe 7 aprilie pe Netflix, urmărind aventurile unui grup internațional de persoane care își riscă viețile pentru a-i ajuta pe refugiați să scape din Franța ocupată de naziști. Scenariul are la bază romanul lui Varian Fry și Julie Orringer, The Flight Portfolio, iar din distribuție fac parte Cory Michael Smith, Gillian Jacobs, Lucas Englander, Corey Stoll, Gregory Montel și mulți alții.

Inocentul

Louis Garrell ne provoacă dintr-o dublă postură, de actor și regizor, cu o comedie simpatică pe un subiect interesant: eroul, Abel, află că mama lui e pe cale să se căsătorească cu un bărbat aflat în închisoare, lucru care îl năucește complet. Abel se va da peste cap, cu ajutorul prietenului său, să împiedice uniunea, însă o întâlnire cu viitorul tată vitreg îi schimbă perspectiva. Vezi în ce fel în cinematografe, de pe 21 aprilie.

Renfield, asistentul vampirului

În această comedie horror regizată de Chris McKay, Nicholas Hoult este R.M. Renfield, care decide, după secole, că nu mai vrea să fie acolitul contelui Dracula (Nicolas Cage), și ajunge să se redescopere în New Orleans-ul de azi, unde se îndrăgostește chiar de o bătăioasă agentă de circulație (Awkwafina). La cinema pe de 21 aprilie.

Topografia hazardului

Mai degrabă un eseu despre o practică artistică decât un documentar în toată regula, filmul Evei Pervolovici vorbește despre artistul român Daniel Spoerri, născut la Galați și refugiat în Elveția în vremurile tulburi ale celui de-al doilea război mondial. În 1983, Spoerri a îngropat undeva în suburbiile Parisului resturile unui ospăț la care au participat sute de oameni. Redescoperit de arheologi în 2016, locul este cel de unde pornește și călătoria filmului, care urmează amintirile artistului. În cinematografe din 24 martie.

Șase săptămâni

Această dramă în regia lui Noémi Veronika Szakonyi ne arată stările prin care trece o adolescentă aflată în pragul bacalaureatului atunci când rămâne însărcinată și, deoarece contextul propriei vieți nu o ajută, decide să dea copilul spre adopție. După naștere, însă, apar îndoielile, iar legislația din țară îi permite să aibă un răgaz de șase săptămâni în care să se răzgândească. Filmul, cu Katalin Román, Zsuzsa Járó, Lana Szczaurski și Mónika Balsai, are premiera la noi pe 7 aprilie.

Love & Death

HBO Max i-a adus împreună pe Elizabeth Olsen și Jesse Plemons în această miniserie promițătoare ce pornește de la un incident real, relatat în cartea Evidence of Love: A True Story of Passion and Death. Candy și Pat Montgomery și Betty și Allan Gore formează două cupluri convenționale, care trăiesc într-un mic orășel din Texas, mergând periodic la biserică. O aventură sentimentală, însă, schimbă traiectoriile vieților lor, mai ales că totul sfârșește cu un episod deosebit de sângeros. Premiera are loc pe 27 aprilie.

Exorcistul papei

Acest horror cu elemente supranaturale, în regia lui Julius Avery, are în centru un personaj real și foarte celebru, mai exact, preotul Gabriele Amorth, care a declarat, inclusiv în volumele sale de memorii, că a realizat peste 100.000 de ritualuri de exorcizare de-a lungul vieții sale, care a ajuns la final în 2016. Filmul care îi istorisește bizara carieră de exorcist-șef al Vaticanului, cu Russell Crowe și Franco Nero în distribuție, ajunge în cinematografe pe 7 aprilie.

Back to Where It All Began la GAEP

Până pe 13 mai, la galeria GAEP din București ai de văzut o expoziție care a rezultat dintr-un complex program de mentorat pentru artiști, pentru care au fost selectați anul trecut Andrei Arion, Flaviu Cacoveanu, Roberta Curcă, Lucia Ghegu, Mihaela Hudrea, Alina Ion, Maria Mandea, Delia A. Prodan, Stanca Soare, Ana Maria Szöllösi. Lucrările lor noi, investigând societatea și mediul în care trăim, au fost adunate de curatorul Tevž Logar și îți dau ocazia să observi perspectivele și procesele diferite de lucru ale fiecăruia.

The Woman Who Clicks the Shutter

Galeria 2/3 din București te așteaptă până pe 23 aprilie cu expoziția solo a artistei Pixy Liao, ale cărei fotografii sunt expuse pentru prima dată în România. Lucrările explorează posibilitățile unei relații și propun o răsturnare a scenariului heteronormativ care presupune roluri tradiționale de cuplu, luând drept inspirație chiar relația artistei cu partenerul său, Moro. Rezultatul? O serie de tablouri intime și jucăușe ce interoghează și anulează stereotipuri înrădăcinate adânc.

Aprilie muzical

Sala Radio te așteaptă și în aprilie cu un program bine pus la punct, iar dacă vrei să-ți bucuri serile cu concerte de primă mână, îți spunem că pe 13 aprilie ai de ascultat Recviemul de Verdi, pentru care Orchestra Națională Radio și Corul Academic Radio îi au drept invitați pe soprana Cellia Costea, mezzosoprana Ramona Zaharia, tenorul Marius Vlad Budoiu și basul Gelu Dobrea. Iar pe 26 aprilie violonistul Alexandru Tomescu interpretează Mozart – Concertul nr. 2 pentru vioară și orchestră, sub bagheta dirijorului Cristian Mandeal, alături de Orchestra de Cameră Radio.

Game On la META Spațiu

Până pe 16 aprilie, la galeria META Spațiu din Timișoara te așteaptă o expoziție de grup care aduce în discuție conceptul de competiție, relația dintre artă și sport, estetică și agresivitate, reguli și haos, conducând către ideea de putere, așa cum este ea subliniată de relațiile care se contruiesc în toate domeniile în capitalism. Ai de văzut desene de Dona Arnakis, compoziții grafice și picturale de Mathias Bar, sculpturi de Cătălin Bătrânu, lucrări ale lui Szilard Gaspar, George Roșu și Sergiu Sas.

