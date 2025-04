Actori care au fost uitați de public după un rol faimos pe care l-au jucat

Acești actori au atins o expunere de neimaginat după ce au jucat într-un film sau serial. Însă nu au profitat mai departe de celebritatea dobândită.

1. Mena Massoud

Mena Massoud l-a jucat pe Aladdin în filmul cu același nume, alături de Naomi Scott, Nasim Pedrad și Will Smith. La box office-ul mondial, pelicula a avut câștiguri de peste 1 miliard de dolari. Mena Massoud n-a mai avut după roluri la fel de faimoase și a mai fost în distribuția de la The Royal Treatment, Hotel for the Holidays, The Sacrifice Game și Wish You Were Here.

2. Nikki Blonsky

Nikki Blonsky este cunoscută pentru rolul Tracy Turnblad din comedia romantică Hairspray. Prestația ei nu a trecut neobservată, ba chiar a fost răsplătită cu premiul Critics’ Choice pentru cea mai bună tânără actriță și a fost lăudată pentru felul în care a dansat, cântat și jucat. Ea a mai jucat și în alte filme, precum This Is 40 și Geography Club, însă nu e printre actrițele cunoscute.

3. T. R. Knight

T.R. Knight l-a jucat timp de cinci sezoane pe doctorul George O’Malley în drama medicală Grey’s Anatomy. În 2009, actorul a mărturisit pentru Entertainment Weekly că a resimțit anumite „probleme în comunicarea” cu producătoarea serialului, Shonda Rhimes, și de asta a luat decizia de a părăsi serialul. Ulterior, T.R. Knight a mai jucat în diverse proiecte, cum ar fi The Good Wife, A Year and Change, When We Rise, The Catch, Genius și The Flight Attendant, însă niciunul nu i-a adus faima aceeași faimă precum cea din Greys Anatomy.

4. Zach Galligan

Primul rol important din actorie pentru Zach Galligan a fost cel din faimosul film Gremlins, unde l-a jucat pe Billy Peltzer. El a continuat pe același drum profesional, însă nu a fost implicat în proiecte care i-au adus același grad de popularitate.

5. Charisma Carpenter

Charisma Carpenter a jucat-o pe Cordelia Chase în serialul Buffy the Vampire Slayer. Actrița a avut o prestație care a rămas întipărită în mintea fanilor, dar, în ciuda acestui lucru, ea nu a mai interpretat după alte roluri emblematice. A mai fost în distribuția serialelor Charmed, Veronica Mars, Supernatural și Greek.

6. Rachael Leigh Cook

Laney Boggs este numele personajului jucat de Racheal Leigh Cook în filmul She’s All That regizat de Robert Iscove. După, au urmat câteva mici apariții în filme, emisiuni TV și și-a împrumutat vocea pentru alte proiecte, dar niciunul nu a egalat succesul din She’s All That.

7. Gabourey Sidibe

Gabourey Sidibe era studentă la psihologie când a mers la casting pentru rolul principal din Precious, filmul regizat de Lee Daniels și produs de Oprah Winfrey și de Tyler Perry. Avea 24 de ani atunci când a aflat că va face din distribuția peliculei care arată dimensiunile abuzurilor suferite de o tânără din Harlem. Pentru prestația ei, a fost nominalizată și la Oscar. După acest rol, a mai apărut în filmele Tower Heist și Antebellum și în serialele American Horror Story și Empire.

8. Josh Holloway

Josh Holloway l-a jucat pe Sawyer Ford în celebrul serial Lost. Pe parcursul celor șase sezoane, a câștigat simpatia publicului. Deși fanii au așteptat cu sufletul la gură un alt mare pe ecran din partea lui, acest lucru nu a mai venit. Aparițiile sale din Mission: Impossible – Ghost Protocol, Paranoia, Sabotage, Colony și Yellowstone nu i-au adus aceeași expunere precum cea din Lost.

9. Parminder Nagra

În filmul Bend It Like Beckham, Parminder Nagra a interpretat-o pe Jess, o tânără în vârstă de 18 ani pasionată de fotbal. Deși familia nu o susține în acest demers, e aleasă ca membră într-o echipă profesională. După acest rol, au urmat altele în ER, The Whole Truth, Intergalactic, Maternal și D.I. Ray, fiind câteva exemple.

10. Nicole Eggert

Summer Quinn este personajul pe care l-a jucat Nicole Eggert în Baywatch. Rolul i-a adus notorietate actriței, iar după acest proiect a mai jucat în Boy Meets World și Gilmore Girls. Cu toate astea, faima dobândită în urma rolului din Baywatch nu i-a adus apariții mărețe în alte filme sau seriale.

Citește și:

10 filme care prezintă povești realiste de dragoste și pe care merită să le vizionezi

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro