10 filme despre care probabil nu știai că au încasat sume fabuloase la box office

Câteva filme, care probabil că au trecut pe sub radarul tău sau de care nu ai auzit niciodată, au încasat sume de lăudat la box office.

1. Eraser

În Eraser, filmul regizat de Chuck Russell, Arnold Schwarzenegger a avut rolul principal, al unui specialist în protecția martorilor forțat să meargă împotriva aliaților săi în timp ce se ocupă cu un contract ilegal de arme. Pelicula de acțiune a încasat peste 240 de milioane de dolari la box office.

2. Deep Impact

Filmul Deep Impact regizat de Mimi Leder portretizează felul în care rasa umană se pregătește de venirea Apocalipsei. La box office, filmul a încasat aproximativ 350 de milioane de dolari și a avut un buget de 80 de milioane de dolari. Din distribuție au făcut parte Téa Leoni, Elijah Wood, Morgan Freeman și Robert Duvall.

3. Romancing the Stone

În filmul Romancing the Stone, Joan Wilder, jucată de Kathleen Turner, este o romancieră care află că sora ei e răpită în Columbia. Pornește printr-o aventură de a-și recupera sora, însă, pe parcurs, îl cunoaște pe Jack Colton, interpretat de Michael Douglas, care e un mercenar. Bugetul filmului Romancing the Stone a fost de 10 milioane de dolari și la box office-ul de la nivel mondial a încasat 115 milioane de dolari.

4. The Perfect Storm

George Clooney, Diane Lane, John C. Reilly și Mark Wahlberg au jucat rolurile principale în filmul The Perfect Storm, care pornește de la evenimente reale și care arată lupta unor perscari comerciali cu o furtună de mari proporții periculoasă. The Perfect Storm a avut un buget de 140 de milioane de dolari, iar la box office a încasat 328 de milioane de dolari.

5. Shark Tale

Shark Tale este un film de animație despre puterea conexiunii autentice, pentru care Angelina Jolie, Robert De Niro, Renée Zellweger, Martin Scorsese și Will Smith și-au împrumutat vocile pentru personajele principale. Bugetul peliculei a fost de 75 de milioane de dolari, iar la box office a câștigat 374 de milioane de dolari.

6. Super 8

JJ Abrams a scris și regizat filmul Super 8, în care joacă Elle Fanning, Kyle Chandler, Joel Courtney și AJ Michalka. În peliculă câțiva prieteni își propun să afle adevărul din spatele unor evenimente care nu își găsesc explicația, după ce au văzut un accident de tren chiar în orașul lor. La box office, Super 8 a strâns 260 de milioane de dolari și a avut un buget de 50 de milioane de dolari.

7. Snow White and the Huntsman

Snow White and the Huntsman este o ecranizare live action a poveștii clasice cu Albă ca Zăpada, însă abordată dintr-o perpectivă diferită, menită să aducă noi înțelesuri. De la bun început părea un film promițător, având în vedere distribuția, cu nume precum Charlize Theron, Kristen Stewart și Chris Hemsworth. Bugetul filmului a fost de 170 de milioane de dolari, iar la box office a încasat 396 de milioane de dolari.

8. Oz the Great and Powerful

Povestea din acest film fantasy ne poartă prin lumea Vrăjitorului din Oz și a întâlnirii lui cu alte trei vrăjitoare. Oz the Great and Powerful a avut un buget de 215 milioane de dolari, iar la box office a încasat 493 de milioane de dolari. Din distribuție au făcut parte Michelle Williams, Rachel Weisz, Mila Kunis și James France.

9. San Andreas

San Andreas arată dimensiunile dezastruoase pe care le produce un cutremur în California. Cu o distribuție formată din Carla Gugino, Alexandra Daddario și Dwayne Johnson, filmul regizat de Brad Peyton a avut un buget de 110 milioane de dolari, în timp ce la box office a obținut 474 de milioane de dolari.

10. Look Who’s Talking

Look Who’s Talking este o comedie romantică scrisă și regizată de Amy Heckerling, care îi are în rolurile principale pe John Travolta și Kirstie Alley. Filmul ne arată o mamă singură care reușește să își găsească dragostea, după ce suferă o dezamăgire. Partea care stârnește amuzamentul are legătură cu faptul că nou-născutul ei spune lucruri pe care le aude doar publicul. Look Who’s Talking a avut un buget de 7,5 milioane de dolari, iar la box office a acumulat 300 de milioane de dolari.

