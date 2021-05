Actori care au fost eliminați complet din filme și motivele din spatele acestor decizii surprinzătoare

Unii dintre actorii faimoși din zilele noastre au fost eliminați din filmele în care urmau să joace. În cele mai multe dintre cazuri, actorii deja filmaseră câteva scene, însă înainte ca pelicula să fie lansată, au aflat că rolul lor a fost distribuit altcuiva sau că acele scene vor fi retrase. Dar, au fost și situații în care motivul a avut legătură cu un scandal de proporții.

10. Robert Pattinson – Vanity Fair

Robert Pattinson a cucerit inimile multora cu rolul vampirului Edward Cullen din Twilight. Actorul a obținut rolul fiului lui Reese Witherspoon în filmul Vanity Fair, însă atunci când a mers la proiecția acestuia, a aflat că a fost retras din peliculă. Regizorul castingului s-a simțit vinovat în legătură cu asta, așa că l-a ajutat să obțină rolul lui Cedric Diggory în Harry Potter. Astfel că, în ciuda dezamăgirii de care a avut parte, a primit o altă oportunitate.

9. Angela Bassett – Mr. & Mrs. Smith

Cu siguranță nu ți-ai putea da seama vreodată că Angela Bassett a jucat în Mr. & Mrs. Smith. Actrița trebuia să joace într-o scenă alături de Keith David, ambii interpretând rolul unor răufăcători. Însă, producătorii au decis în ultimul moment că finalul filmului nu are nevoie de o bătălie între răufăcători.

8. Tobey Maguire – Life of Pi

Tobey Maguire este recunoscut astăzi datorită rolului din Spider-Man și poate fi greu de crezut că un așa actor ar fi putut fi eliminat dintr-un film. El a avut un rol în Life of Pi, însă brusc a fost retras din peliculă. Cu toate astea, s-a decis să fie înlocuit cu actorul Rafe Spall. Producătorii erau îngrijorați de faptul că Tobey Maguire era prea faimos pentru acest rol și că ar distrage atenția publicului de la acțiunea filmului.

7. Ellen Pompeo – Eternal Sunshine Of The Spotless Mind

Te vom surprinde când îți vom spune că Ellen Pompeo, actrița din Grey’s Anatomy, trebuia să joace în Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Nu ai mai văzut-o în film pentru că a fost eliminată. Ellen ar fi trebuit să o interpreteze pe fosta iubită a lui Joel, jucat în film de Jim Carrey. Producătorii au ajuns la concluzia că vor scoate scenele care o includeau pe Ellen Pompeo pentru că nu le plăcea modul în care personajul ei schimba maniera în care publicul l-ar putea caracteriza pe Joel.

6. Sienna Miller – Black Mass

Sienna Miller a fost distribuită în Black Mass, având rolul lui Catherine Greig, iubita gangsterului Whitey Bulger, jucat de Johnny Depp. Însă, spre dezamăgirea ei și a fanilor, ea a fost retrasă din film. În ciuda faptului că producătorilor le-a plăcut interpretarea ei, au făcut această alegere pentru că își doreau ca narațiunea să urmeze o altă perspectivă.

5. La Toya Jackson – Bruno

La Toya Jackson trebuia să joace o scenă în filmul Bruno, însă ea a fost eliminată din peliculă în ultima clipă pentru că filmul a avut premiera la scurtă vreme după moartea tragică a fratelui ei, Michael Jackson. Din respect pentru La Toya, dar și familia Jackson, producătorii au decis că nu este momentul potrivit pentru actriță, având în vederea pierderea suferită.

4. Shailene Woodley – The Amazing Spider-Man 2

Shailene Woodley a filmat destul de multe scene pentru The Amazing Spider-Man 2, unde a jucat-o pe Mary Jane Watson. Cu toate astea, acele scene nu au mai apărut pentru că au fost eliminate complet. Filmul se concentra pe relația dintre Peter Parker și Gwen Stacy, jucată de Emma Stone, iar continuarea intenționa să pună accentul pe prezența lui Mary Jane. Planul inițial a fost ca Shailene Woodley să nu aibă un rol atât de important și au tăiat toate scenele cu ea, astfel că nu a mai avut niciodată ocazia să joace într-un film Marvel.

3. Paul Rudd – Bridesmaids

Paul Rudd ar fi trebuit să joace în Bridesmaids o scenă în care se întâlnea cu Annie, interpretată de Kristen Wiig. Chiar dacă scena s-a dovedit a fi amuzantă, producătorii au decis să o taie complet din film. Paul Feig, regizorul filmului, a explicat pentru Entertainment Weekly că filmul avea deja două ore și jumătate și au fost nevoiți să elimine mai multe scene pentru a-l face mai scurt. Așa că au decis că Annie nu are nevoie de un alt bărbat pentru a-i complica și mai mult viața.

2. Ashley Judd – Natural Born Killers

Ashley Judd a avut ocazia să joace în Natural Born Killers. Ea interpreta rolul unei fetițe care a supraviețuit unui masacru care a avut loc în casa ei. Într-una dintre scene, ea se afla la tribunal și era interogată. Producătorii au considerat că rolul ei nu este foarte important și nu au avut probleme să o elimine din film.

1. Kevin Spacey – All the Money in the World

Kevin Spacey a jucat rolul lui J. Paul Getty în filmul All the Money in the World. După ce actorul a fost acuzat de agresiune sexuală, producătorii au decis să ia măsuri, așa că l-au eliminat din film. Rolul lui a fost preluat de către Christopher Plummer. Pelicula era pe punctul de a fi lansată și au fost reînregistrate mai multe scene și au fost combinate cu unele mai vechi, pentru a se asigura că actorul Kevin Spacey nu apare deloc.

