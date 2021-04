La 10 ani de la despărțire, Sienna Miller vorbește deschis despre infidelitatea lui Jude Law

Sienna Miller și Jude Law s-au cunoscut în 2003, pe platourile de filmare de la Alfie, iar relația și-au început-o în scurt timp, devenind unul dintre cele mai apreciate cupluri de celebrități de la Hollywood. Cei doi s-au logodit de Crăciun, în 2004. Actrița a fost cea care a anulat logodna din cauza infidelității lui Jude Law.

În 2005, Jude Law a recunoscut că are o aventură cu Daisy Wright, bona copiilor săi din căsătoria cu actrița Sadie Frost. La vremea repectivă, actorul a făcut o declarație, prin care își cere iertare. „În urma știrilor apărute, vreau să spun că mi-e profund rușine și sunt supărat că am rănit-o pe Sienna și pe cei apropiați nouă. Vreau să îmi cer scuze public Siennei și familiilor noastre pentru durerea provocată.” În vremea aceea, Sienna Miller a recunoscut că l-a înșelat pe Law cu actorul Daniel Craig.

Într-un interviu pentru The Daily Best, actrița Sienna Miller a făcut declarații sincere despre infidelitatea lui Jude Law, dar și presiunea pe care a resimțit-o atunci din partea celor din jur, în special a presei. „A fost unul dintre cele mai dificile momente pe care l-am experimentat vreodată, însă sper să nu mai trec prin așa ceva. A fost foarte greu. Și, pe deasupra, mai erau și paparazzi. Știau unde voi fi în fiecare seară și mă urmăreau.”

Actrița avea atunci 23 de ani și a mărturisit că nu își amintește o bună parte din acea experiență. „Sunt vreo șase săptămâni pe care mi le-am şters din memorie. Nu-mi amintesc nimic despre ele. Prietenii îmi spun că au venit să mă vadă şi am stat la cină de vorbă, dar eu nu-mi amintesc. Eram în stare de şoc. Dar dacă reuşeşti să treci prin aşa ceva, ai impresia că poţi trece prin orice. Mi-a fost foarte dificil să mă concentrez la munca mea. Când mă uit în urmă chiar mă întreb cum de am reuşit să depăşeşsc situaţia. Însă am reuşit”, a adăugat Sienna Miller pentru The Daily Best.

După izbucnirea scandalului de infidelitate, Sienna Miller și Jude Law au rămas împreună mai mult de un an, însă în noiembrie 2006 s-au despărțit. În 2009 au mai dat o șansă relației lor și au petrecut Crăciunul împreună, însă în luna februarie a anului 2011 s-au despărțit definitiv.

După despărțirea de Jude Law, Sienna Miller a fost împreună cu actorul și modelul Tom Sturridge, cu care are împreună o fiică, Marlowe. În 2012 s-au logodit, însă în iulie 2015 au anunțat că se despart. În trecut au existat și zvonuri conform cărora Brad Pitt și Sienna Miller ar fi împreună. Însă, Sienna Miller a spus că acele speculații privind o posibilă relație între ea și Brad Pitt sunt false.

Foto: Hepta

