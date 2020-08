Starurile de la Hollywood fac dezvăluiri: Actorii cu care le-a fost cel mai greu să lucreze

Cu toții știm că lumea filmelor e dificilă, iar cei mai mulți actori refuză să vorbească prea mult despre colegii lor de platou atât din respect, cât și pentru a nu isca scandaluri nevinovate.

Totuși, să lucrezi cu oamenii e o treabă personală – nu ai cum și nici nu e normal să te înțelegi cu toată lumea. Artiștii știu și asta și se întâmplă ca uneori să scape remarci subiective la adresa celorlalți – iată 10 momente în care nume mari s-au înțeles pe scenă, dar nu și în culise:

Patrick Swayze și Jennifer Grey

Perechea Johnny-Baby din fascinantul Dirty Dancing sigur ne-a cucerit pe toți, însă în realitate, actorii nu aveau o relație prea grozavă.

În autobiografia sa, actorul a dezvăluit de ce nu s-a înțeles cu partenera sa de dans și în culise: „Am avut ceva neînțelegeri când eram obosiți sau după o zi lungă de filmări”, a scris el. „Era destul de sensibilă, uneori izbucnea în lacrimi dacă o critica cineva. Alteori, avea niște stări ciudate, eram forțați să refacem scenele la nesfârșit fiindcă începea mereu să râdă”.

Hugh Grant și Julia Roberts

Julia Roberts era de neoprit în comediile romantice, însă Hugh Grant nu a fost așa de încântat de colega sa în timpul filmărilor pentru Notting Hill.

Actorul i-a povestit lui Andy Cohen într-o emisiune că Julia avea gura prea mare și că nu l-a atras niciodată acest lucru, și nici să o sărute nu i s-a părut prea confortabil. Întrebat dacă mai ține legătura cu aceasta, Grant răspunde: „Nu. Am fi ținut legătura, cred, dar cel mai probabil am făcut prea multe glume legat de gura ei. Cred că mă și urăște acum”.

Meryl Streep și Dustin Hoffman

După cum bine știm, Meryl Streep și Dustin Hoffman au jucat împreună în celebrul Kramer vs. Kramer. Se pare totuși că, pe cât de captivantă era relația cu năbădăi din film, pe atât de problematică era în realitate.

Într-un interviu din 2011 cu CBS News, actrița își amintește cum într-o scenă Hoffman „ar fi plesnit-o”. „Când revâd filmul acum, parcă văd și urma palmei lui pe fața mea – nu în filmarea folosită de ei, dar o văd chiar în secvența de dinainte… Cred că Hoffman e foarte, foarte talentat, dar nu prea m-am distrat pe platourile de filmare atunci”, a concluzionat ea.

Bill Murray și Lucy Liu

În timpul filmărilor pentru popularul Charlie’s Angels, se pare că Lucy Liu (care li se alăturase de curând actrițelor Cameron Diaz și Drew Barrymore) ar fi sărit să îl atace pe Bill Murray deranjată fiind de remarca acestuia privind abilitățile sale într-ale actoriei.

Niciunul dintre ei nu a confirmat vreodată acest incident destul de cunoscut la acea vreme, însă Murray a recunoscut că au existat divergențe în culise.

Alex Pettyfer și Channing Tatum

Dacă v-ați întrebat vreodată de ce Alex Pettyfer nu a revenit niciodată în continuarea filmului Magic Mike, ei bine acest lucru se datorează faptului că actorul nu s-a simțit prea bine la filmarea primei părți.

„Îmi făceam treaba, apoi stăteam singur într-un colț și ascultam muzică fiindcă mi se spunea că tot ce făceam era nașpa. Mă simțeam foarte nesigur pe mine”, a spus acesta în podcastul lui Bret Easton Ellis. „Și nici asta nu era ok fiindcă veneau și spuneau ‘Oh, Alex se crede al naibii de bun pentru că nu vorbește cu nimeni’, dar asta nu era adevărat. Eram pur și simplu speriat să fiu eu însumi”, a continuat el.

Iar lucrurile au devenit și mai rele când Alex nu a putut să își plătească chiria proprietarului, care se întâmpla să fie un prieten apropiat de-al lui Channing Tatum – acesta i-a dat un email lui Pettyfer în care scria „Plătește naibii chiria. Nu mai face pe clovnul.”

Terrence Howard și Robert Downey Jr.

După primul film Iron Man, cel mai bun prieten al lui Tony Stark, James Rhodes, nu a mai fost interpretat de Terrance Howard, ci de alt actor. Howard însă nu a primit prea bine informația, acuzându-l pe Downey Jr. pentru această nedreptate.

„Se pare că persoana pe care am ajutat-o să devină Iron Man mi-a luat și banii cuveniți și m-a și dat afară de la filmările continuării filmului”, s-a plâns el gazdei emisiunii Watch What Happens Live, Andy Cohen. Downey Jr. a negat însă aceste presupuneri într-o declarație pentru MTV News.

John Leguizamo despre Steven Seagal

Nu mulți actori au curajul de a vorbi atât de liber despre colegii lor, mai ales despre cei care îi deranjează. Autor al unei cărți autobiografice în care își critică diverși colegi de platou precum Kurt Russell, DiCaprio sau Arnold Schwarzenegger, Leguizamo nu s-a sfiit să descrie și prima „discuție” cu Seagal, din timpul filmărilor pentru Out for Justice din 1991.

„Venim la repetiții, și el spune ‘Eu comand. Ce spun eu e lege. Se opune cineva?’ iar eu am început să râd rău… a venit și m-a împins în perete, m-a lovit cu cotul”, își amintește acesta. „Chiar voiam să îi spun cât de mare și gras era și că aleargă ca o fată, dar n-am făcut-o pentru că tot ce-am putut spune a fost ‘De ce?!’.”

Naya Rivera și Lea Michele

Serialul Glee a fost și rămâne fără dar și poate o producție-fenomen – însă realitatea din spatele camerelor de filmat era crudă. Naya Rivera, actrița din spatele personajului Santana Lopez, a descris-o pe colega sa Lea Michele ca fiind mai mereu în centrul dramelor din culise.

În cartea sa autobiografică din 2016, aceasta povestea cum „diva Rachel Berry” (numele personajului său) a amenințat odată că va depune plângere la SAG privind condițiile de lucru ale serialului. „Deci bănuiesc că poți să faci o întreagă scenă, să te încui singură în rulotă, să întrerupi toată producția și totuși să găsești și timp să strecori povești presei”, a scris aceasta.

Tyrese Gibson și James Franco

James Franco e cunoscut pentru interpretările sale ieșite din comun, însă uneori e posibil să fi mers prea departe. Așa s-a întâmplat și în timpul filmărilor pentru Annapolis din 2006. Colegul său, Tyrese Gibson, a afirmat într-un interviu pentru ELLE că scenele în ringul de box nu erau prea plăcute: „De fiecare dată când filmam în ringul de box, chiar și la repetiții, tipul efectiv mă lovea”.

În apărarea lui, Franco a recunoscut că uneori comportamentul său pe platou nu era cel mai grozav: „Cel mai probabil eram nașpa. Nu intenționam să fiu rău cu Gibson, dar posibil să fi fost atât de prins în ce făceam că nu am mai fost atât de prietenos pe cât aș fi vrut”.

Betty White și Bea Arthur

În clasicul sitcom din anii ’80, The Golden Girls, Dorothy (Bea Arthur) era cunoscută pentru replicile acide către Rose (Betty White). Aparent, nu totul urma chiar un scenariu – într-un interviu din 2011, White a recunoscut că pur și simplu nu se înțelegea cu cealaltă actriță.

„Nu era prea încântată de mine”, spune aceasta. „Mă considera o durere de cap uneori. Firea mea pozitivă era de vină – asta o înnebunea pe Bea câteodată. Când eram fericită, ea era chiar furioasă!”

