Cu ocazia aniversării a 18 ani de căsnicie, Julia Roberts a dezvăluit o imagine inedită cu soțul său

Julia Roberts a făcut publică o fotografie cu ea și cu soțul său, Daniel Moder, cu ocazia celebrării a 18 ani de căsătorie. Imaginea în care actrița îl săruta pe obraz pe Daniel a fost însoțită de următorul text: „✨18 years✨ #heckyes'”.

View this post on Instagram ✨18 years✨ #heckyes A post shared by Julia Roberts (@juliaroberts) on Jul 4, 2020 at 10:24am PDT

Julia și Daniel s-au căsătorit în 2002, după ce s-au întâlnit pe platourile de filmare ale peliculei The Mexican, în anul 2000, unde Daniel era cameraman. Cei doi au împreună trei copii, Henry Daniel (în vârstă de 13 ani) și gemenii Hazel Patricia și Phinnaeus „Finn” Walter (15 ani). Deși cuplul este foarte privat în ceea ce privește viața de familie, postează ocazional fotografii împreună pe Instagram.

Anul trecut, tot cu ocazia aniversării căsniciei, actrița a postat pe Instagram un selfie în care purta un tricou pe care era imprimată o poză cu soțul ei mergând pe bicicletă. De asemenea, cu ocazia Zilei Tatălui, aceasta a postat o altă imagine în care se putea distinge silueta soțului său, însoțită de următorul mesaj: „La mulți ani de Ziua Tatălui tuturor taților! Dar mai ales acestui bărbat. Punctul nostru de reper și inspirația noastră”.

În luna ianuarie a anului trecut, Julia a împărtășit cu fanii ei o poză de la Golden Globes cu Daniel, în timp ce mânca un hamburger. „Ei bine, am crezut în tot acest timp că va fi o cină. Așteptam să vină mâncarea, dar am realizat că cina fusese, de fapt, mai devreme. Ne era foarte foame așa că, atunci când am plecat, ne-am spus că trebuie să luăm niște mâncare. Deci am mers acolo. A fost distractiv”, le-a spus actrița celor de la People.

Și Daniel a făcut recent o postare asemănătoare pe pagina sa, publicând o imagine cu întreaga familie, în care își exprima iubirea pentru Julia, cu ocazia Zilei Mamei. „Mama aceea frumoasă din mijloc.Te iubim foarte mult”.

În 2015, actrița le-a mărturisit celor de la Extra că secretul unei căsnicii fericite este să îți arăți afecțiunea față de celălalt în fiecare moment al vieții: „Dacă mergem împreună la serviciu și ne întoarcem împreună acasă, odată ajunși, nu mai discutăm despre cum ne-a fost ziua, facem acest lucru în mașînă. Așa că ne rămâne timp de petrecut împreună, ceea ce este minunat.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE

