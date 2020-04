Motivul pentru care Channing Tatum și Jessie J s-au despărțit din nou

Chiar dacă ne așteptam ca relația lor să fie una de lungă durată, Channing Tatum și Jessie J au decis să se despartă din nou.

O sursă a confirmat pentru E! News această informație. „A fost o despărțire de comun acord. Ei au încercat din nou să fie împreună, dar au realizat că este mai bine să rămână prieteni.”

O altă sursă apropiată a mai spus că „ei au avut aceleași probleme, se iubesc, însă și-au dat seama că nu funcționează ca un cuplu.” Lucrul care a atras atenția a fost că, imediat după despărțire, cei doi și-au activat conturile pe Raya, o aplicație de dating privată lansată în anul 2015.

Relația dintre Jessie J și Channing Tatum a început în octombrie 2018. Cei doi păreau extrem de îndrăgostiți, iar drept dovadă a stat melodia cântată de Jessie J pentru Channing în cadrul unui concert în West Hollywood în luna septembrie a anului trecut.

În decembrie 2019, Channing Tatum și Jessie J au decis să se despartă, după un an de relație, însă decizia lor era luată cu aproape o lună înainte, conform unei surse. În ianuarie, anunțul mult așteptat de către fani a venit deoarece o sursă a dezvăluit că ei formează din nou un cuplu. Ei au confirmat vestea după ce au apărut împreună pe covorul roșu la gala MusiCares Person of the Year, în Los Angeles.

Cei doi au petrecut împreună Valentine’s Day. Jessie J a publicat la acea vreme pe Instagram un video cu Channing în timp ce erau la cină, alături de descrierea „Mines”, adică „al meu', semn că nu ne-am fi așteptat ca ei să decidă atât de repede să se despartă.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

