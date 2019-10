15 actori care au trecut prin transformări extreme pentru rolurile lor

Margot Robbie, Christian Bale și Natalie Portman sunt doar o parte din actorii care au urmat diete extreme sau programe de exerciții dure pentru a reuși să interpreteze cât mai bine un rol.

1. Margot Robbie – I, Tonya

Margot Robbie și-a uimit fanii cu transformarea ei în Tonya Harding, o patinatoare profesionistă. Actrița nu s-a transformat doar prin machiaj și peruci, ci ea chiar s-a antrenat timp de cinci luni, cinci zile pe săptămână, patru ore pe zi pentru a patina cât mai bine. Aceasta a avut însă și o accidentare, o hernie de disc în zona gâtului.

2. Natalie Portman – Black Swan

Natalie Portman a petrecut aproape opt ore pe zi la repetiții și a pierdut 10 kilograme pentru rolul balerinei din Black Swan. Acest program, precum și dieta au avut însă un efect asupra actriței, aceasta dislocându-și o coastă în timpul repetițiilor. „Au fost unele nopți în care am crezut că o să mor.”

3. Christian Bale – Vice

Christian Bale este cunoscut pentru modul în care reușește să se îngrașe sau să slăbească pentru diferite roluri. Pentru personajul lui Dick Cheney din Vice, el și-a ras părul, s-a îngrășat, iar în 2004 a slăbit aproape peste 15 kilograme pentru rolul din The Machinist.

4. Robert Pattinson – Good Time

Robert Pattinson a reușit să se facă neobservat în timp ce a lucrat la o spălătorie de mașini și a mers cu metroul în New York în perioada în care s-a pregătit pentru rolul de hoț din filmul Good Time. Acesta a trăit în „același apartament de la subsol (în care a locuit și personajul lui) în Harlem. Nu mi-am deschis niciodată draperiile, nu am schimbat așternuturile cât timp am lucrat acolo, timp de două luni și dormeam în ainele mele.”

5. Robert De Niro – Taxi Driver

Se pare că Robert De Niro a lucrat ture de 12 ore timp de o lună pentru a se pregăti pentru faimosul rol. El chiar ar fi avut pasageri în timpul pauzelor de la filmările care au avut în New York.

6. John Krasinski – 13 Hours

John Krasinski a trecut printr-o transformare pentru 13 Hours, un film despre atacul din 2012 asupra consulatului SUA din Libia. Krasinki și colegii lui s-au antrenat cu foști pușcași marini. „Am învățat cum să folosim diferite arme și cum să ne mișcăm în camere cu lumină, fără lumină. Am învățat cum să ne mișcăm prin clădiri în flăcări… am făcut tot felul de antrenamente. Fizic, a fost un antrenament intens”.

7. Leonardo DiCaprio – The Revenant

Leonardo DiCaprio a căștigat un Premiu Oscar pentru rolul din The Revenant, însă el a fost la un pas de moarte în timpul filmărilor. „Pot numi 30 sau 40 de secunde în care am făcut cele mai dificile lucruri de până acum. Fie că este vorba despre intrarea sau ieșirea din râuri înghețate, dormitul în carcasele de animale sau ce mâncam pe platourile de filmare. Sufeream de frig și probabil de hipotermie constant”.

8. Heath Ledger – The Dark Knight

Heath Ledger s-a pregătit într-un mod inedit pentru rolul său. Acesta a stat într-o cameră de hotel în Londra timp de o lună, s-a încuiat, a ținut un mic jurnal și a încercat mai multe voci. „A fost important să găsesc o voce și un râs iconic”, a spus Heath Ledger.

9. Shia LeBeouf – Fury

Pentrul rolul lui din filmul Fury, Shia LeBeouf a fost cu adevărat dedicat. Acesta s-a alăturat Gărzii Naționale a Statelor Unite și a făcut parte din brigada 41 Infanterie sub comanda Căpitanului Yates. „Am petrecut o lună într-o bază militară. Apoi m-am întors la colegii mei și am mers la Fort Irwin. Mi-am scos un dinte, m-am zgâriat pe față și am petrecut zile uitându-mă cum mor caii. Nu m-am spălat timp de patru luni.”

10. Adrien Brody – The Pianist

Adrien Brody a câștigat un Premiu Oscar pentru acest rol, însă având în vedere cum s-a pregătit pentru personajul său, acest lucru nu este deloc surprinzător. „Am renunțat la apartamentul meu, mi-am vândut mașina, mi-am deconectat telefoanele și am plecat. Am luat două genți, claviatura și m-am mutat în Europa”.

11. Anne Hathaway – Les Misrables

Pentru musicalul Les Misrables Anne Hathaway a slăbit aproape 15 kilograme și a trecut cu greu prin stările personajului ei. „A trebuit să fiu obsedată de asta, de ideea de a arăta ca și cum aș fi pe moarte. Privind în urmă la întreaga experiență – nu o judec în niciun fel – însă a fost cu siguranță o nebunie. A fost o ruptură de realitate…”, spus Anne Hathaway.

12. Charlize Theron – Monster

Charlize Theron a trecut prin schimbări fizice extreme pentru rolul lui Aileen Wuornos. Aceasta a purtat proteze dentare, a avut tatuaje false, și-a ras sprâncenele, iar părul a trecut prin schimbări dramatice.

13. Demi Moore – G.I. Jane

Demi Moore și-a ras părul pentru rolul lui Jordan O’Neil, însă ea s-a pregătit mult mai mult pentru rol. Actrița a făcut antrenamente dure, conduse de foști pușcași marini. „Puteam să vin și să cer dublurii să facă cursa cu obstacole. Dar am simțit că aș fi renunțat la o oportunitate să experimentez prin ce trec acești oameni în antrenamente; și asta era principalul motiv pentru care am făcut acest film”, a declarat actrița.

14. Rooney Mara – The Girl with the Dragon Tattoo

Timp de 2 zile regizorul David Fincher, Rooney Mara și Pat McGrath au creat 26 de look-uri pentru personajul Lisbeth Salander. Pe lângă părul negru, tuns scurt și sprâncele vopsite, Mara și-a făcut și toate piercing-urile pe care le avea personajul ei. „Din cauza tatuajelor, a machiajului și a piercing-urilor și a tuturor transformărilor fizice prin care a trecut corpul meu, simțeam mereu că port un costum, chiar dacă eram dezbrăcată.”

15. Jamie Foxx – Ray

Pentru a interpreta rolul lui Ray Charles, Jamie Foxx a slăbit aproape 15 kilograme, însă aceasta nu este singura schimbare pe care a făcut-o. Actorul a vrut să înțeleagă cât mai bine viața personajului, așa că a avut mereu ochii închiși pe perioada filmărilor. În timpul primelor două săptămâni de filmări acesta a avut numeroase atacuri de panică. „Imaginează-ți că ai ochii lipiți pentru 14 ore pe zi. Aceasta este închisoarea ta.”

