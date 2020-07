12 dintre cele mai dezamăgitoare filme din toate timpurile

Există destul de multe motive pentru care un film poate fi dezamăgitor, fie că aici vorbim despre o interpretare a actorilor sub nivelul așteptărilor, o acțiune neinteresantă sau chiar lipsa diversității.

Trebuie să recunoaștem că nu toate filmele lansate la Hollywood s-au bucurat de-a lungul anilor de succesul pe care îl așteptau producătorii. Iar din acest motiv am făcut pentru tine o selecție cu 12 dintre filmele care au dezamăgit până acum publicul:

1. The Hobbit: An Unexpected Journey (2008)

Filmul The Hobbit: An Unexpected Journey urmărește povestea și călătoria de care are parte Bilbo pentru a pune mâna din nou pe regatul Erebor. Pe cât de impresionant și intens a fost, pe atât a fost și criticat. Principala critică adusă a fost reprezentată de creșterea numărului de cadre pe secundă, fiind 48 de cadre pe secundă. Astfel, este unul dintre filmele care a dezamăgit.

2. Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Nu ar trebui să ne mire faptul că Batman v Superman: Dawn of Justice face parte din categoria filmelor care au dezamăgit. În 2017, acest film a reușit să câștige și titlul de cel mai prost film la Zmeura de Aur.

3. Pearl Harbor (2001)

Acest film surprinde povestea a doi prieteni, care sunt prinși în mijlocul evenimentelor de pe 7 decembrie 1941 odată cu atacul de la Pearl Harbor. Tema războiului se împletește cu cea a iubirii și a istoriei. Bugetul filmului a fost unul impresionant, dar asta nu a contat, fanii fiind dezamăgiți.

4. Catwoman (2004)

Cu toții ne amintim de Halle Berry și de interpretarea ei din Catwoman. Alături de ea, mai joacă și Sharon Stone și Benjamin Bratt. Filmul spune povestea unei femei, Patience Philips, care descoperă lucruri neștiute despre firma la care lucrează. Dintr-o femeie timidă, ea se transformă într-una extrem de puternică și sigură pe sine. Filmul a fost făcut având un buget de 135 de milioane de dolari, însă a obținut 60% din acea sumă la încasările de la box office.

5. The Village (2004)

Filmul The Village scoate în evidență lucrurile total neobișnuite și stranii care se pot întâmpla într-un sat de la sfârșitul secolului XIX. Chiar dacă la prima vedere pare un sat liniștit, în spatele acestuia au loc situații în centrul cărora se află creaturi pe care cetățenii nu le-au mai văzut până atunci. Criticii nu au apreciat suspansul filmului și nici interpretarea actorilor Joaquin Pheonix și Adrien Brody.

6. Land of the Lost (2009)

Filmul Land of the Lost are la bază serialele de televiziune cu același nume din anii ’70. Acesta îl are în prim-plan pe Rick Marshall, un om de știință, care în urma unei expediții, ajunge într-un univers paralel. Filmul nu s-a dovedit un succes. Chiar dacă a avut un buget de 142 de milioane de dolari, în cele din urmă rezultatul nu a fost la nivelul așteptărilor.

7. Green Lantern (2011)

Inițial, filmul Green Latern a primit un buget de 200 de milioane de dolari. Însă, odată cu înaintarea filmărilor, s-au mai adăugat și efectele speciale și o campanie de marketing pentru promovarea acestuia, iar costul final a depășit 300 de milioane de dolari. Rezultatul a fost sub așteptările tuturor, iar fanii eroului DC Comics, Ryan Reynolds, au fost dezamăgiți.

8. X-Men Origins: Wolverine (2009)

Chiar și X-Men Origins: Wolverine se numără printre filmele care nu a prezentat un succes, în ciuda faptului că a fost destul de popular atunci când a fost lansat. În cazul în care nu l-ai văzut până acum, atunci nu ar trebui să o faci deoarece este unul dintre cele mai mari dezamăgiri din industria cinematografică.

9. Waterworld (1995)

Filmul Waterworld s-a bucurat de un buget colosal, devenind ulterior profitabil și datorită fanilor care l-au apreciat. Însă, eșecul nu a întârziat să apară, cu toate că și în presă s-a discutat extrem de mult, fiind cel mai scump film realizat până la acel moment.

10. The Lone Ranger (2013)

Nu toate filmele în care apare și Johnny Depp sunt un succes, iar drept dovadă stă The Lone Ranger. Acesta îl interpretează pe Tonto, un războinic american, care povestește despre cum s-a transformat John Reid, adică Lone Ranger, într-o legendă a dreptății. Însă, nici măcar interpretarea lui Johnny Depp nu a salvat de la eșec acest film.

11. A Wrinkle in Time (2018)

Romanul clasic al lui Madeleine L’Engle a fost sursă de inspirație pentru A Wrinkle in Time. Acesta surprinde povestea a trei copii și a călătoriei pe care ei o fac pentru a-și salva tatăl, care este ținut captiv pe o planetă îndepărtată. Din distribuția filmului fac parte și celebrități, precum Oprah Winfrey și Reese Witherspoon.

12. Around the World in 80 Days (2004)

Apariția lui Jackie Chan în Around the World in 80 Days a garantat bugetul de 140 de milioane de dolari pentru adaptarea celebrului film. Însă, trebuie să recunoaștem că romanul lui Jules Verne a fost unul cu un succes mult mai evident, iar filmul nu a reușit să obțină nici măcar jumătate din costul de producție.

