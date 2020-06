Filmele care prezintă povești de viață inspiraționale și pe care trebuie să le vezi

Dacă ai ascultat până acum toate podcast-urile motivaționale și ai urmărit toate conferințele TED, ei bine, nu ar fi rău să arunci o privire și asupra filmelor care prezintă povești de viață cu adevărat inspiraționale și din care poți învăța ceva.

De la momente marcante, personaje care se află în situații critice, povești care te vor face să plângi sau călătorii de regăsire de sine, pe toate acestea le vei regăsi în selecția noastră de filme pe care ți-am pregătit-o.

1. Becoming (2020)

Michelle Obama a reușit să cucerească inimile tuturor, în special odată cu lansarea cărții Becoming, ajunsă repede bestseller. Iar în cazul în care ți-a plăcut cartea fostei Prime Doamne a Statelor Unite, atunci vei aprecia și acest documentar, care are ca sursă de inspirație cartea. Acest film urmărește turneul din 34 de orașe pe care l-a făcut și prin intermediul căruia Michelle Obama a reușit să îi inspire pe oameni prin schimbarea ei personală să fie mult mai uniți și să își împărtășească poveștile de viață.

2. Lion (2016)

Filmul Lion te va impresiona cu siguranță deoarece acesta este inspirat dintr-o poveste reală de viață. Acest film îl surprinde pe Saroo, un băiat adoptat de către o familie din Australia, care la vârsta de 25 de ani decide să își caute rudele pierdute din copilărie în India. Finalul filmului te va întrista, arătând ce s-a întâmplat și în viața reală cu Saroo.

3. The Theory of Everything (2014)

The Theory of Everything este unul dintre filmele care te va emoționa până la lacrimi. Acesta nu se concentrează în mod exclusiv asupra inteligenței lui Stephen Hawking și a descoperirilor sale, ci și asupra relației pe care o are cu soția sa. Filmul pune în centru viața acestuia după descoperirea bolii și modul în care i-a influențat complet viața. După ce a fost lansat filmul, au existat și o serie de controverse deoarece soția lui Stephen Hawking a fost nemulțumită de modul în care au fost prezentate anumite aspecte din viața omului de știință.

4. Soul Surfer (2011)

Actrița AnnaSophia Robb o interpretează pe Bethany Hamilton în Soul Surfer, o tânără care practică surf de performanță. Povestea ei de viață este cu atât mai emoționantă cu cât, după ce este atacată de rechini, ea își pierde o mână. Cu toate acestea, acest eveniment care aproape că a costat-o viața nu a oprit-o și ea și-a urmat pasiunea.

5. 127 Hours (2010)

Bazat pe cartea Between a Rock and a Hard Place, pelicula 127 Hours spune experiența atât tragică, cât și emoționantă, pe care alpinistul Aron Ralston o are într-un canion din Utah. După ce i-a căzut un bolovan uriaș pe braț, timp de aproape o săptămână, Aron trebuie să găsească o modalitate să se salveze și să își continue lupta cu viața.

6. Hidden Figures (2016)

Hidden Figures ne aduce în prim-plan rolul extrem de important pe care femeile îl au în societate. Filmul are la bază povestea reală a trei femei de culoare, care sunt matematiciene și impactul pe care ele l-au avut pentru lansarea programului spațial NASA.

7. Million Dollar Baby (2004)

Million Dollar Baby spune povestea impresionantă a lui Maggie Fitzgerald, o femeie în vârstă de 31 de ani, care este extrem de determinată să învețe box. Ea ajunge destul de repede să fie apropiată de propriul său antrenor, care este și unul dintre cei mai buni, și care o tratează ca pe o fiică. În final, antrenorul se dovedește a fi persoana care a determinat-o să fie perseverentă și să nu își abandoneze visul.

8. Wild (2014)

Bazat pe cartea biografică a lui Cheryl Strayed, Wild urmărește călătoria impresioantă a lui Cheryl Strayed, care după eșecul în căsnicie și moartea mamei sale, decide să facă o schimbare radicală. În acest sens, ea pleacă intr-o aventură prin Pacific Crest Trail fără absolut nicio experiență, în urma căreia va reuși să se vindece sufletește.

9. On the Basis of Sex (2018)

On the Basis of Sex surprinde povestea unei tinere avocate, Ruth Bader Ginsburg, și a demersurilor sale pentru respectarea drepturilor omului. Ea se concentrează mai mult pe discriminarea de gen și pe lupta pe care o duce pentru a schimba legile și a înlătura discursurile sexiste.

10. Dead Poets Society (1989)

Dead Poets Society îl prezintă în rolul principal pe regretatul actor Robin Williams, care este un profesor neconvențional și care își dorește să găsească modalități prin care să îi facă pe elevii săi să aprecieze poezia. Este un film cu adevărat special care ne face să visăm și să ne dorim în mod constant să luptăm pentru ceea ce ne dorim.

11. The Pursuit of Happyness (2006)

Will Smith, aflat în rolul principal, are o interpretare emoționantă alături de fiul său. Povestea urmărește parcursul complicat și plin de provocări al unui bărbat rămas fără casă, dar care continuă până în ultimul moment să lupte pentru copilul său. The Pursuit Of Happyness este un film care ne face să nu ne pierdem niciodată speranța, indiferent de cât de dificilă poate să fie o situație.

