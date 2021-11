10 filme care te vor face să îți pui întrebări serioase despre lumea în care trăim

Dacă simți nevoia să privești lumea și dintr-o altă perspectivă, aceste filme te vor ajuta pentru că prezintă poveștile unor personaje care se confruntă în viața lor cu decizii care le vor schimba în mod fundamental parcursul și își pun nenumărate întrebări importante, în speranța că vor găsi și răspunsurile pe care le caută.

Leaving Las Vegas

Nicolas Cage îl joacă pe Ben Sanderson, un scenarist de la Hollywood părăsit de soția lui. Și-a luat fiul cu ea, iar după acest eveniment Sanderson începe să aibă probleme din cauza consumului de alcool. Devine din ce în ce mai izolat și are un comportament nepotrivit cu femeile pe care le întâlnește în baruri. Când cariera lui se sfârșește, vinde acțiuni, lucruri valoroase, lasă totul în urmă și decide să se mute în Las Vegas, acolo unde speră să își schimbe și viața. Acest lucru se și întâmplă după ce o cunoaște pe Sera.

Dot the I

Carmen este pe cale să se căsătorească cu Barnaby, un englez bogat, grijuliu, dar plictisitor. Însă ea întâlnește un străin față de care se simte atrasă. Pe măsură ce se apropie nunta ei, încearcă să nu se mai gândească la el, dar nu reușește să facă asta. Astfel, Carmen se vede implicată într-un triunghi amoros care nu este exact ceea ce pare.

Changing Lanes

În filmul Changing Lanes, Ben Affleck îl interpretează pe Gavin Banek, un avocat tânăr și muncitor, iar Samuel L. Jackson pe Doyle. Cei doi fac accident de mașină, iar furia lor reciprocă se transformă într-o ceartă și o răzbunare de proporții.

The Limits of Control

The Limits of Control spune povestea unui străin singuratic și misterios care trăiește în afara legii și nu are încredere în nimeni. Scopul său este acela de a duce la bun sfârșit o misiune, dar al cărei sens final rămâne totuși neclar. Călătorește prin Spania și urmărește un traseu bine stabilit. În timpul aventurii sale, traversează o țară necunoscută și se lasă influențat de conștiința sa.

These Final Hours

Este ultima zi pe Pământ pentru că un cataclism va pune capăt vieților tuturor. James se străduiește să ajungă la ultima petrecere. În drumul său prin oraș, salvează o fetiță pe nume Rose, care își caută cu disperare tatăl. Pe măsură ce trec cele 12 ore până când viața se va sfârși, James e forțat să se împace cu această nouă situație în care a ajuns.

Premonition

Linda locuiește alături de soțul ei, Jim, și cele două fete în casa lor confortabilă dintr-o suburbie. Într-o dimineață, șeriful orașului îi spune că soțul ei a murit cu o zi înainte într-un accident de mașină. Este neliniștită și nu îi vine să creadă că acest lucru s-a întâmplat. Își dă seama că lucrurile nu sunt în ordine abia a doua zi, dumineața, când se trezește și are parte o situație neașteptată.

Man About Town

Jack Giamoro este un agent de talente de top de la Hollywood care află că soția lui, Nina, l-a înșelat cu unul dintre clienții săi faimoși. El se află în fața unei noi provocări care are în vedere o serie de intrigi, așa că încearcă să elucideze ce i s-a întâmplat.

The Joneses

La prima vedere, familia Jones este perfectă. După ce s-au mutat într-un cartier suburban alături de copii, Steve și Kate Jones se împrietenesc cu noii vecini și îi invită și la petreceri. Cei doi copii ai lor, Jenn și Mick, sunt populari în noua școală în care învață, au haine la modă, mașini scumpe și cele mai noi gadget-uri. Însă nimeni nu este pregătit să afle adevărul despre această familie misterioasă.

Men of Honor Filmul Men of Honor ne prezintă povestea lui Carl Brashear, primul scafandru afro-american al marinei americane. A dovedit că este curajos și primește titlul de erou național. Deși antrenorul său vrea să îl vadă eșuând, Brashear demonstrează că poate trece peste toate provocările pentru a-și vedea visul devenit realitate.

Blue Jasmine

Când totul în viața ei nu decurge așa cum se așteaptă, inclusiv căsătoria cu un bărbat bogat, Jasmine, interpretată de Cate Blanchett, se mută în apartamentul modest al surorii ei din San Francisco, în speranța că se va retrage și va încerca să meargă mai departe. Jasmine se luptă cu amintirile care o tulbură și ignoră realitatea întunecată.

