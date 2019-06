10 dintre cele mai bune filme romantice ale anului 2019 (până acum)

Chiar dacă acel romantism la care probabil că visezi este ceva mai greu de obținut în realitate, filmele ne oferă idealul de relație la care majoritatea dintre noi aspirăm. Dacă viața de cuplu nu are doza de romantism pe care ți-o dorești, rezervă-ți locurile la cinema și urmărește filmele de dragoste pe care ni le recomandă anul 2019:

What Men Want

What Men Want este o comedie romantică, dar cu accente cât se poate de moderne. Ali Davis, interpretată incredibil de Taraji P. Henson, este o femeie care lucrează într-un domeniu dominat de bărbați, și muncește din greu pentru a obține promovarea mult visată. După ce află că postul i-a fost oferit unui alt coleg pentru că, potrivit șefului ei, nu înțelege perspectiva masculină, promite că va recruta unul dintre cei mai populari jucători de baschet ai momentului. Ali apelează la ajutorul unei ghicitoare pentru a-i prezice viitorul și pleacă de acolo cu o abilitate inedită – aceea de a citi gândurile bărbaților.

Isn’t It Romantic

Prezentată mai mult ca o anti comedie romantică, Isn’t It Romantic este genul de film pe care-l urmărești într-o seară din timpul săptămânii, când vrei să te relaxezi după o zi de muncă și să râzi cu gura până la urechi. Abordarea ridicolă pe care au ales-o producătorii îi dă o notă aparte, transformându-i latura previzibilă în glume subtile și inteligente.

The Aftermath

După cel de-al Doilea Război Mondial, un colonel de origine britanică și soția lui trebuie să-și continue atribuțiile în Hamburg, în perioada reconstrucției de după război. Rachel (Keira Knightley) și Lewis (Jason Clarke) află că trebuie să împartă casa cu cei care au deținut casa înainte – un văduv german și fiica lui. În această atmosferă încărcată, antipatia și suferința duc către pasiune și trădare.

Five Feet Apart

Stella are 17 ani și își petrece majoritatea timpului în spital, deoarece suferă de fibroză chistică. Viața ei este o rutină continuă, limite și autocontrol, aspecte ce vor fi supuse unei încercări în momentul în care îl întâlnește pe Will, un adolescent care se confruntă cu aceeași boală. Între cei doi se stabilește rapid o conexiune, însă boala îi împiedică să aibă contact fizic. Dacă ai urmărit cu plăcere The Fault in Our Stars, înseamnă că te vei bucura la fel de mult și de această poveste.

After

Având la bază romanul Annei Todd, After urmărește povestea Tessei, o studentă dedicată, o fiică perfectă și o iubită loială, în primul său semestru la facultate. Înarmată cu ambiție cât cuprinde pentru viitorul său, întreaga sa lume se schimbă după ce îl întâlnește pe Hardin Scott, un student rebel, misterios și atrăgător care o face să pună la îndoială tot ceea ce crede că știe despre ea și despre ceea ce-și dorește de la viață.

Long Shot

O comedie romantică pe care suntem nerăbdătoare să o urmărim este Long Shot, o poveste despre un jurnalist (Seth Rogen) care ajunge să lucreze la o campanie pentru fosta lui bonă din copilărie (Charlize Theron), ce decide să candideze la președinție. Aici, comedia este împletită perfect cu romantismul, iar prestația actorilor este, cu adevărat, impecabilă.

The Sun Is Also a Star

Realizat după romanul cu același nume, filmul spune povestea a doi tineri din New York, Natasha și Daniel, care se îndrăgostesc unul de celălalt și încearcă să rămână împreună, chiar dacă familia Natashei urmează să fie deportată. Deși au credințe diferite, cei doi reușesc să stabilească o conexiune puternică, ce îi îndeamnă să reconsidere gândurile despre viață și dragoste.

Aladdin

După ce am cunoscut-o în desenele animate, povestea de dragoste dintre Aladdin și Jasmine a fost transpusă și într-un film, care, spre surprinderea noastră, este la fel de entuziasmant. Deși totul începe cu o minciună, Jasmine ezitând să-și dezvăluie adevărata identitate, finalul ne aduce exact sentimentul că iubirea învinge, iar doi oameni îndrăgostiți vor găsi mereu o cale de a rămâne împreună.

Always Be My Maybe

Always Be My Maybe este o comedie romantică produsă de Netflix, ce urmărește povestea a doi prieteni din copilărie care se reîntâlnesc peste ani și se îndrăgostesc. Aceștia vor întâmpina câteva obstacole din cauza diferențelor socioeconomice, situația cu care putem identifica nenumărate cazuri reale din viețile noastre.

Last Christmas – Premiera: 15 noiembrie

Deși nu au fost dezvăluite prea multe detalii până în prezent despre acest film, fanii sunt foarte entuziasmați, având în vedere că rolurile principale sunt interpretate de Emilia Clarke și Henry Golding. Zvonurile spun că numele ar fi fost inspirat din melodia eponimă, așa că ar trebui să ne așteptăm la o poveste clasică de dragoste.

Foto: PR

