10 celebrități care au fost date în judecată de proprii fani

Vedetele sunt obișnuite să primească aprecieri și validare din partea fanilor. Dar ce se întâmplă când celebritățile ajung să fie date în judecată chiar de cei care îi admiră? Unii fani au intentat procese împotriva vedetelor din cauza unui context nefericit care a avut loc fie la un concert, pe stradă sau în mediul online.

10. Louis Tomlinson

Louis Tomlinson, fost membru al trupei One Direction, a vrut să se bucure de o plimbare alături de prietena lui, Eleanor Calder, însă nu știa că după acea plimbare el va fi… dat în judecată. Ei bine, se pare că un paparazzo i-a surprins pe cei doi, iar Tomlinson s-a dus la el pentru a-i spune să nu mai facă fotografii. Ulterior, au avut o discuție aprinsă, care s-a transformat într-o altercație. În urma incidentului, cântărețul a fost arestat, dar eliberat după o oră și a fost nevoit să se prezinte și în fața unui judecător.

9. Usher

Mai mulți fane l-au dat în judecată pe Usher în 2017 pentru că nu le-ar fi informat pe acestea cu privire la faptul că are herpes genital și a acceptat să întrețină relații sexuale neprotejate cu ele. Cântărețul a fost acuzat de neglijență și întreținere de relații sexuale forțate, iar o persoană dintre cele care l-au dat în judecată a fost infectată cu herpes.

8. Jon Bon Jovi

Samuel Bartley Steele a dat în judecată formația rock Bon Jovi pentru 400 de miliarde de dolari, susținând că aceasta i-a furat piesa pe care a scris-o pentru Red Sox, Man, I Really Love This Team, și a lansat-o ca I Love This Town. Samuel nu a câștigat procesul, dar a reușit să păteze reputația trupei.

7. Steve Aoki

Concertele lui Steve Aoki sunt cel puțin imprevizibile, și spunem asta pentru că în 2013, el a avut un show în San Diego și în timpul acestuia, s-a aruncat în mulțime, iar o fană a fost lovită de el. Din fericire, nu a fost accidentată grav și l-a dat în judecată, cerând despăgubiri de 10 milioane de dolari. În cele din urmă, au ajuns la o înțelegere confidențială.

6. Sia

În ceea ce o privește pe Sia, aceasta a reușit să își dezamăgească fanii în 2016, la un concert pe care l-a susținut în parcul Yarkon din Tel Aviv. Mai exact, aceștia au intentat un proces organizatorilor, implicit artistei, pentru faptul că reprezentația ei a fost prea scurtă, mai exact a durat 65 de minute, dar și că Sia a stat mult prea în spate și nu a putut fi vizibilă.

5. Justin Bieber

La începutul carierei sale, Justin Bieber a cucerit inimile multor adolescente, ia fanii lui veneau într-un număr impresionant la concertele sale. În 2010, cântărețul a susținut un concert în Oregon. O femeie l-a dat pe Justin Bieber în judecată pe motiv că timpanul i-ar fi fost grav afectat în urma concertului său, cerând despăgubiri în valoare de 9 milioane de dolari. În cele din urmă, cazul a fost respins.

4. Gwen Stefani

În 2016, Gwen Stefani a avut un concert în cadrul căruia și-a îndemnat fanii să se apropie de scenă. Însă, artista nu s-a gândit și la faptul că aceștia se vor îngrămădi și că o fană se va accidenta, ceea ce s-a și întâmplat. Lisa Keri Sticklin a intentat un proces împotriva artistei, fiind acuzată de neglijență. În plus, ea a cerut despăgubiri de 75.000 de dolari. În final, a fost nevoită să își acopere singură facturile medicale și a pierdut destul de mult din câștigurile din acest proces.

3. Miley Cyrus

Miley Cyrus a fost dată în judecată în 2009 din cauza unei fotografii care a devenit virală și care s-a dovedit a fi ofensatoare pentru o categorie de oameni. În acea imaginea, artista și prietenii ei încercau să fie asiatici. Lucie J. Kim a intentat un proces împotriva lui Miley și a cerut despăgubiri de 4.000 de dolari pentru fiecare potențial reclamant. La vremea respectivă, Miley Cyrus nu avea acea sumă de bani și și-a cerut scuze.

2. Rod Stewart

În timpul concertelor sale, Rod Stewart obișnuia să arunce cu mingi de fotbal în spectatorii săi. Cântărețul nu a renunțat la această practică, iar în 1990 un cuplu care a fost accidentat de o minge de fotbal aruncată de Rod Stewart l-a dat în judecată, cerând și daune în valoare de 17.000 de dolari.

1. Beyoncé

Poate părea greu de crezut că o artistă precum Beyoncé să fie dată în judecată de fani, dar iată că s-a aflat și ea într-o astfel de situație. În 2019, compania ei de producție, Parkwood Entertainment, a fost acuzată că îi discriminează pe fanii cu deficiențe de vedere. Mary Conner a dat-o în judecată pe artistă pentru că imaginile de pe site-ul ei web nu puteau fi navigate de aceste persoane.

