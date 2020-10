Miley Cyrus spune că a fost urmărită de… un OZN

Miley Cyrus și-a surprins fanii după ce a declarat că ea și un prieten de-ai ei au fost urmăriți de un OZN. „Conduceam prin San Bernardino împreună cu prietenul meu și am fost urmăriți de un fel de OZN. Sunt destul de sigură de ceea ce am văzut. Cel mai bun mod de a-l descrie este un utilaj de deszăpezire zburător. Avea un plug mare în fața lui, era galben și strălucea. Am văzut-o zburând și a văzut-o și prietenul meu. Pe drum erau alte câteva mașini și, de asemenea, s-au oprit să se uite, așa că cred că ceea ce am văzut a fost real”, a povestit Miley Cyrus pentru revista Interview. Cântăreața de 27 de ani a fost intervievată chiar de designerul Rick Owens.

Miley Cyrus a mai spus și că e destul de sigură că ce a văzut e real și că la un moment dat a văzut și un extraterestru în fața obiectului zburător: „S-a uitat la mine și ne-am întâlnit cu privirile. Toate cele întâmplate m-au uluit. Mă uitam în ochii lui și nu-mi puteam abate privirea. Am tremurat în jur de 5 zile.”

Nu numai Miley Cyrus a declarat că a fost martora unor obiecte zburătoare neidentificate. Robbie Williams, Post Malone și January Jones se numără printre vedetele care au declarat de asemenea că au văzut OZN-uri.

„Nu m-am simțit amenințată deloc, de fapt, dar am văzut o ființă stând în fața obiectului zburător. S-a uitat la mine și am făcut contact vizual, și cred că asta m-a zguduit cu adevărat. Dar ai dreptate să spui că este o formă de narcisism să crezi că suntem singurele ființe care ar putea exista în acest vast univers”, a mai spus Miley Cyrus.

