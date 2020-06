Nelu Tătaru: în ce condiții vor exista alte măsuri de relaxare după 1 iulie

În vreme ce populația așteaptă noi măsuri de relaxare după 1 iulie, numărul de noi cazuri de coronavirus este în creștere în România. Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că acele măsuri de relaxare vor fi luate numai dacă creșterea numărului de cazuri va fi una progresivă, și nu una exponențială.

Transmitere comunitară și măsuri de relaxare după 1 iulie

Vorbind pentru Antena 3, Nelu Tătaru a explicat creșterea numărului de noi îmbolnăviri, după precedentele măsuri de relaxare. „Sunt diverși agenți economici care și-au testat angajații odată cu reluarea lucrului și atunci s-au găsit mulți pozitivi, ca atare a crescut și numărul de internări în județul Brașov.”, a exemplificat acesta.

Însă este important ca creșterea numărului de cazuri nou înregistrate să fie progresivă, astfel încât numărul pacienților să nu ajungă să depășească capacitatea spitalelor de a gestiona cazurile. Numai în aceste condiții vor urma alte măsuri de relaxare după 1 iulie.

„Dacă gestionăm un număr de cazuri sub 200, uneori au fost şi sub 150, de cinci zile am avut 196 de cazuri, 237, 222, 275, 320 ieri. Am gestionat şi două weekend-uri prelungite, am gestionat şi două perioade cu măsuri de relaxare, astăzi este o a treia zi când dăm măsuri de relaxare – va creşte în următoarea perioadă numărul de cazuri, sper că nu exponenţial, ci doar progresiv, în măsura în care aceste măsuri de relaxare sunt apreciate pozitiv şi în concordanţă cu regulile pe care le-am impus. (…) În măsura în care vom avea respectarea precauţiilor distanţării sociale şi a celor noi pe care le-am impus, vom avea o creştere progresivă, dar gestionabilă de către noi. În măsura în care avem o evoluţie favorabilă în următoarele două săptămâni, putem gestiona să ne gândim şi la alte măsuri de relaxare după 1 iulie. Asta înseamnă o creştere mică a numărului de cazuri de la o zi la alta, adică 50, nu mai mult, şi să le putem gestiona alternativ, urmând ca după aceste două săptămâni să avem o constanţă a numărului de cazuri noi, chiar scădere.”

Ministrul a mai precizat și că măsurile de relaxare luate până acum au fost concepute astfel încât efectele lor negative să poată fi contracarate ușor. De acum înainte, transmiterea comunitară va fi cea care va indica evoluția măsurilor de relaxare.

Ministrul a mai spus și că în țară funcționează, în total, 99 de puncte de testare, a căror capacitate cumulată ajunge la 15.500 de teste pe zi. El a precizat că numărul de cazuri înregistrate în această săptămână se va dovedi decisiv pentru a decide măsurile de relaxare după 1 iulie.

„În acest moment avem teste care se fac în timpul săptămânii, în weekend-uri. Aceste testări sunt corespondent cu numărul de testări făcute sau cu numărul de prezentări la UPU. Ştim bine că sâmbăta şi duminica aceste prezentări sunt în număr mai scăzut, iar recoltările de la Direcţiile de Sănătate Publică şi de la spitale se fac mai reduse, de asta aveam astăzi 166 de cazuri noi, după testările de ieri. Vedem în zilele următoare. Noi gestionăm zilnic fiecare rezultat, dar şi la o săptămână. Suntem totuşi după 6-7 săptămâni, la o săptămână care a fost în creştere. Vedem ce va urma în această săptămână.”

