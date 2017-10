Esti stresata? Ai grija la aceste 6 probleme de sanatate!

Afectiunile cauzate de stres sunt reale – faptul ca nu au neaparat o cauza fizica ci una psihica nu inseamna ca sunt doar in capul tau. Exista o paleta variata de simptome care pot fi declansate de stres, cele mai comune fiind urmatoarele:

1. Te simti anemica tot timpul

Ca raspuns la stresul excesiv, creierul tau produce hormonul cortizol, care este eliberat in sangele tau. Eliberarea treptata a cortizolului, cu pauze (cum se intampla cand alergi dupa metrou, dar dupa ce l-ai prins te calmezi) este mai buna decat productia cronica, determinata de o viata stresanta si presiune continua. Stresul continuu te poate epuiza fizic din cauza excesului de cortizol eliberat in fluxul sanguin.

2. Ai crampe

Este usor sa punem crampele pe seama ciclului menstrual, dar acestea pot fi cauzate si de stres. Avand in vedere ca stresul determina productia excesiva de cortizol si alti hormoni in sistemul digestiv, acestia pot dauna sistemului tau gastrointestinal cauzand crampe.

3. Ai dureri in piept

Acea senzatie de apasare in piept pe care o ai cand primesti o veste proasta este de fapt o reactie a neurotransmitatorilor. Neurotransmitatorii sunt peste tot in corpul tau, iar cand te simti anxioasa sau stresata acestia activeaza sistemul nervos, de unde vine si senzatia de apasare a pieptului.

4. Iti cade mai mult par decat inainte

Evident ca este normal sa pierzi cateva fire de par pe zi, dar daca observi ca incepi sa pierzi o cantitate mai mare, aceasta ar putea fi din cauza stresului. Productia mare de cortizol poate determina foliculii pilosi sa incetineasca sau chiar sa stopeze productia de par, determinand pierderea parului. Dermatologul tau ti-ar putea face cateva recomandari, incluzand sampon special sau suplimente nutritive.

5. Iti apar iritatii pe piele

Studiile arata ca aproape toate bolile de piele sunt cauzate de stres. Psoriazisul este o boala de piele autoimuna, care se dezvolta cand sistemul imunitar al persoanei transmite semnale gresite celulelor, care se dezvolta intr-un ritm prea mare. Eczemele sunt de asemenea comune, des intalnite mai ales in randul femeilor.

6. Ai pielea uscata si crapata

De la piele inflamata sau iritata la piele foarte uscata, care crapa si se exfoliaza excesiv- ambele tipuri de afectiuni pot fi cauzate de stres. Aceasta afectiune a pielii poate determina o accentuare a problemelor cu acneea.

Daca prezinti oricare dintre aceste simptome, iar acestea nu dispar oricate tratamente sau suplimente alimentare ai lua, este timpul sa iei in considerare stresul ca fiind un factor declansator. Preluarea controlului asupra propriei tale vieti te va ajuta sa elimini stresul si anxietatea. De asemenea, iti poti canaliza energia inspre gasirea solutiilor, in loc sa iti faci griji care iti vor afecta sanatatea. In ultima instanta, daca starea de stres cu care te confrunti este coplesitoare, nu ezita sa apelezi la un specialist psiholog, care ar putea sa te ajute!

Text: Diana Codila

Foto: Imaxtree