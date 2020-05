Studiile arată că persoanele cu un nivel scăzut de vitamina D prezintă un risc mai mare în fața Covid-19

Un studiu preliminar care compară nivelurile medii de vitamina D ale populației cu rata de infectare și mortalitate cauzată de coronavirus din 20 de țări europene arată că un nivel scăzut de vitamina D îi face pe oameni mult mai vulnerabili în fața Covid-19. Studiul nu a fost încă verificat și de alți specialiști, astfel încât nu putem fi siguri că acesta este motivul.

„Credem că putem sfătui oamenii să ia în această perioadă suplimente de vitamina D pentru a se proteja de infectarea cu coronavirus”, au spus oamenii de știință de la Queen Elizabeth Hospital Foundation Trust and the University of East Anglia. Studiul acestora pare să susțină un altul, care arăta că vitamina D poate ajuta la șansele de recuperare ale unei persoane după infectarea cu SARS-CoV2.

Studiul recent a analizat statisticile cu privire la nivelul de vitamina D al populației și a scos la iveală un nivel foarte scăzut la persoanele în vârstă, segmentul demografic cel mai afectat de infectarea cu coronavirus. Vitamina D îndeplinește o sumedenie de roluri în organism, de la menținerea sănătății oaselor, la prevenirea bolilor cardiovasculare.

Cu toții trebuie să fim atenți la carența de vitamina D în această perioadă, cu atât mai mult cu cât aceasta este produsă în mod natural de corpul nostru atunci când este expus la soare. Și știm foarte bine că asta nu s-a întâmplat foarte des în ultima vreme. Alte surse de vitamina D o reprezintă peștele și fructele de mare (doar 100 g. de somon asigură aproape jumătate din doza necesară recomandată), precum și ciupercile. O altă sursă o reprezintă și albușul de ou.

Pentru multe persoane, suplimentele reprezintă cea mai bună metodă prin care ajung să aibă un nivel optim de vitamina D. Aceasta există sub două forme, D2 și D3. Specialiștii au ajuns la concluzia că vitamina D3 este mai eficientă decât D2, așa că dacă vrei să optezi pentru suplimente, alege-l pe acesta.

