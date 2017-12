Animalele ne fac fericiti: motivul numarul 1 pentru a avea un animal de companie!

A avea grija de un animal de companie este o responsabilitate imensa, dar in acelasi timp reprezinta un sprijin pentru sanatatea noastra mintala si fizica. Vrei sa stii cum un catelus sau o pisica te poate ajuta sa traiesti mai mult, sa pierzi in greutate sau sa te simti mai fericita? Iata cateva beneficii majore asupra sanatatii pe care le are cresterea unui animal de companie.

1. Ai parte de mai mult contact social

Evident, un animal de companie ofera el insusi o companie deosebita, dar prietenul tau patruped te poate ajuta deasemenea sa iti faci noi prieteni, sustin expertii. Pentru multe persoane, animalul le ofera sansa sa interactioneze cu persoane cu care nu aveau oportunitatea sa discute in alte contexe.”

2. Te ajuta sa scapi de alergii

Una dintre problemele care apar atunci cand vine vorba de a lua un animal de companie, un impediment il reprezinta problema alergiilor. Oricum ar fi, copiii care cresc cu caini sau pisici in casa au un risc redus de a dezvolta alergii, in acord cu ce spun cercetatorii.

3. Ajuta la controlul simptomelor de Alzheimer

Terapia cu animale de companie a inceput sa fie folosita pentru a ajuta persoanele care sufera de sindromul Alzheimer. Posibilitatea de a fi capabil sa interactioneze cu un animal (sub supraveghere) a redus considerabil nivelul a anxietate al pacientului. Si nu doar caini si pisicile pot ajuta: cercetatori din SUA au sugerat ca pacientii cu Alzheimer care au stat langa un acvariu au tendinta sa manance mai bine si arata mai putine semne de agresiune.

4. Alunga stresul

Conversatia cu animalul tau de companie pot face ceva bine. Cercetatorii americani sugereaza ca a-ti petrece timpul cu animalul tau de companie are un efect mai bun in alungarea stresului, decat sa-ti discuti problemele cu un partener sau cu un prieten. Jocul in compania patrupedului tau poate sprijini creierul sa produca substantele necesare pentru a se simti bine, cum ar fi: serotonina si dopamina.

5. Te ajuta sa iti tii greutatea sub observatie

Chiar daca iesi la plimbare cu cainele sau cureti cusca iepurasului, a avea grija de un animal de companie, aduce mai multe exerciti pentru tine in fiecare zi – ceea ce te ajuta sa arzi mai multe calorii. Cercetari recente realizate de Michigan State University au aratat ca o persoana care iese la plimbare cu animalul sau de companie este dispus sa faca si alte exercitii fizice. Cercetarile au mai aratat de asemenea ca cei care aleg plimbarea cu animal decat cu un prieten sunt mai in forta.

6. Mentin copiii mai sanatosi

Copiii cu un animal de companie au mai putine absente la scoala, conform cercetatorilor de la Warwick University. Motivul? Dr June McNicholas, medic psiholog, care a condus cercetarile, crede ca animalele de companie sprijina cresterea imunitatii copiilor.

7. Contribuie la scaderea nivelului de colesterol

Un stil sanatos de viata poate ajuta la mentinerea unui nivel de colesterol scazut, deci toate exercitiile asociate cu privitul dupa un animal de companie vor face minuni in aceasta privinta. Un studiu realizat cu peste 5000 de persoane de Baker Medical Research Institute din Melbourne a descoperit ca destinatorii de animale de companie au un nivel scazut de colesterol fata de cei care nu au un animal de companie.

8. Recuperare rapida

Daca te simti rau, mangaind pisica sau strangand in brate catelul te poate ajuta sa te detasezi de simptomele pe care le ai. Un studiu al Loyola University din Chicago a descoperit ca mangaiatul unui catel a ajutat pacientii care au suferit interventii chirurgicale mai dificile sa se recupereze mai usor. Cercetatorii au concluzionat ca prezenta unui catel cu care sa se joace a ajutat foarte mult la recuperarea acestora si le-a oferit o stare generala buna.

9. Te ajuta sa devii o persoana mai organizata

In final, avand un animal de companie te incurajeaza sa devii mai organizata si mai atenta la ceea ce faci in fiecare zi. „Rutina zilnica de hranire, mangaiere, exercitii si tot asa ne ajuta sa ne concentram mai usor, iar, pentru cei care sufera de stres, anxietate sau chiar de o boala psihica pe termen lung, poate oferi un ajutor nesperat.

Foto: Instagram