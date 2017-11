8 semne ca suferi de o deficienta de zinc

Zincul reprezinta unul dintre cele mai esentiale minerale pentru corpul uman. De multe ori insa, zincul este ignorat pentru ca nu avem nevoie decat de o cantitate mica pentru a functiona in parametrii normali.

Cu toate astea, este de ajuns sa suferim de o mica deficienta de zinc pentru ca organismul nostru sa fie afectat. Iata cateva semne care pot indica un nivel scazut al zincului in corp:

Imunitate scazuta

Se intampla sa racesti mai des decat o faceai deobicei sau suferi de anumite infectii care par sa treaca mai greu? Sistemul imunitar nu poate functiona foarte bine fara aportul adecvat de zinc.

Acnee sau eruptii pe piele

Stiai ca un procent de 6% din zincul total din organism este localizat in pielea ta? Mai multe studii sugereaza ca persoanele care se confrunta cu probleme ale pielii cum ar fi acneea, iritatiile sau alte impuritati ale tenului, au un nivel mai scazut al zincului.

Insomnie

Melatonina este hormonul care te ajuta sa adormi in fiecare noapte. Stiai insa ca zincul joaca un rol important in productia dar si reglarea melatoninei? Un studiu a confirmat faptul ca administrarea unui supliment cu melatonina, magneziu si zinc imbunatateste calitatea somnului pentru persoanele care se confrunta des cu insomnia sau cu un somn nelinistit.

Caderea parului

Ai observat ca iti cade parul mai mult decat ar fi normal? Poate ca ar fi cazul sa-ti verifici nivelul de zinc din organism. Deficienta de zinc poate avea drept rezultat caderea parului, dar nu este nevoie sa incepi sa te panichezi. Daca nu ai observat si alte simptome, atunci subtierea parului poate avea alta cauza. Numai cazurile severe de lipsa de zinc pot rezulta in caderea parului (simptomele sunt insotite si de impotenta si leziuni ale ochilor sau ale pielii).

Ai probleme cu auzul

Zincul poate afecta pana si auzul. Un studiu efectuat pe 100 de pacienti, unii cu probleme severe de auz, altii mai putin grave, a aratat ca aproape 12% aveau un nivel scazut al zincului, iar cei care sufereau de deficienta de zinc se confruntau cu probleme mai grave ale auzului. Dupa o perioada in care le-au fost administrate suplimente de zinc, pacientilor in cauza li s-a imbunatatit auzul considerabil. Asta se datoreaza faptului ca antioxidantii si efectele antiinflamatoare ale zincului reduc stresul oxidativ din urechea interna.

Suferi de alergii

Stresul cronic poate afecta buna functionare a glandelor suprarenale, iar la randul lor pot duce la deficiente de calciu, magneziu si zinc, care contribuie la un nivel ridicat de histamina. Zincul reprezinta un factor cheie in modul in care corpul tau inmagazineaza histamina. Asadar, este foarte posibil ca dupa ce vei incepe sa iei un supliment de zinc in combinatie cu magneziu si calciu, sa scapi de toate simptomele insotite de diversele alergii la mancare sau la elemente din mediul inconjurator.

Pierderea mirosului sau a gustului

Mancarea este una dintre cele mai mari placer ale vietii, dar fara gust sau miros, nu mai are niciun farmec, nu-i asa? Din moment ce majoritatea receptorilor de gust se afla in cavitatea nazala, cele doua simturi sunt cuplate. Zincul este necesar pentru functionarea optima a papilelor gustative, asa ca daca realizezi ca mancarea pe care o savurai cu drag nu mai are gustul la fel de puternic ca inainte, poate fi din cauza unei deficiente de zinc. Acelasi lucru se aplica si la miros.

Ai probleme de vedere

Stii acel moment in care intrii intr-o sala de cinema si ochilor tai le trebuie cateva secunde sa se adapteze intunericului? Ei bine, aceasta adaptare la intuneric poate fi afectata serios daca in organismul tau nu se afla destul zinc, deoarece el este necesar pentru productia de vitamina A, esentiala pentru sanatatea ochilor.

