11 semne că deja ai avut Covid-19 (și ar trebui să faci un test de anticorpi)

Dacă crezi că deja ai avut Covid-19, poate pentru că te-ai simțit rău câteva zile, pentru că ți s-a părut că îți este greu să respiri sau te-ai simțit obosit, nu strică să vezi ce alte lucruri pot să îți indice că ai fost deja infectat cu coronavirus și că ai reușit, totuși, să treci fără mari probleme prin boală.

1. Ți-a fost rău cândva începând din februarie

Dacă ți-a fost rău înainte de luna aceasta, șansele sunt ca afecțiunea ta să nu fi fost cauzată de coronavirus, dar dacă ai avut episoade asemănătoare cu cele de gripă de atunci încolo, sunt șanse să fi avut deja Covid-19. Boala a circulat, oricum, înainte ca experții în sănătate să devină conștienți de prezența ei, doar că, în acest caz, perioada este cheia. La acea vreme nici nu putea fi vorba despre testări, oricum.

2. Ai tușit și ai avut febră

Dacă ai avut febră pentru câteva zile, poate ai și tușit și te-ai simțit obosit, e foarte posibil că ai avut Covid-19. Simptomele de gripă și cele de infecție cu coronavirus sunt, într-o anumită măsură, similare, spun medicii de peste tot.

3. Ți-ai pierdut simțurile mirosului și gustului

Printre cele mai comune simptome despre care știm acum se numără și acestea, așa încât, dacă le-ai experimentat, probabil că ai avut Covid. 64,4% dintre persoanele care dezvoltă Covid-19 își pierd temporar aceste simțuri, după cum arată un studiu publicat în Journal of the American Medical Association.

4. Unul dintre apropiații tăi a fost diagnosticat cu coronavirus

Dacă te-ai aflat în preajma oamenilor care au fost testați pozitiv pentru coronavirus e foarte posibil să fi fost infectat la rândul tău, chiar dacă nu ai arătat simptome evidente. Și, da, chiar dacă nu ai nici un indiciu despre asta, nu înseamnă că nu ai avut Covid-19 într-o formă fără simptome. Dar testele de anticorpi îți pot confirma bănuielile.

5. Ai avut probleme cu degetele de la picioare

Degetele de Covid sunt un semn clar că ai avut Covid-19 deja. Medicii au observat de mult timp deja că boala are și manifestări asupra pielii, mai ales asupra degetelor de la picioare, care se înroșesc sau devin vineții. Desigur, o astfel de manifestare nu e exclusivă doar pentru infecția cu coronavirus – în lunile de iarnă poți să manifești ceva similar dacă ai stat prea mult timp în frig. Dar dacă ai îndoieli, merită să vorbești cu medicul tău despre asta.

6. Ai avut dureri musculare, frisoane și dureri în gât

Printre simptomele care arată că ai avut Covid-19 listate deja de entitățile oficiale care se ocupă de sănătatea publică se numără toate cele de mai sus, însoțite de migrene puternice și chiar tremurat în unele cazuri, în urma frisoanelor. Dacă le-ai manifestat pe toate sau doar pe unele fără să îți explici de unde veneau, acum știi că boala Covid-19 este o posibilitate.

7. Copilul tău a avut iritații pe piele

În cazul copiilor care au avut Covid-19 medicii au raportat până acum o mulțime de simptome diferite de cele ale adulților, printre cele mai notabile numărându-se sindromul inflamator și iritațiile pe piele. La fel de comune pot fi și febra, durerea abdominală, voma, diareea, durerile de gât și starea de oboseală constantă. Autoritățile din sănătate avertizează că ar trebui să anunți imediat medicul pediatru dacă observi astfel de simptome la copilul tău.

8. Ai avut probleme cu stomacul

Deși vorbim despre o boală respiratorie, se știe clar acum, la jumătate de an de la debutul pandemiei, că simptomele nu sunt exclusiv legate de sistemul respirator. Pentru unii oameni care au avut Covid-19, primul semn a fost diareea, lucru menționat încă din martie într-un studiu publicat în The American Journal of Gastroenterology.

9. Ai cancer

Din păcate, dacă ai cancer, șansele să fii testat pozitiv cu coronavirus sunt cu 60% mai mari decât în cazul altor oameni, dat fiind că, în tratament, ești și imunocompromis. Procentele uriașe au fost menționate într-un studiu din mai realizat de Massachusetts General Hospital, publicat în medRxiv. Mai mult, oamenii care suferă de cancer au și șanse mai mari să facă forme de Covid-19 care necesită spitalizare.

10. Ai avut un accident vascular

Se pare că, mai ales dacă ești încă tânăr, dacă ai făcut din senin un accident vascular, e un semn că ai avut Covid-19. Sunt deja clare legăturile dintre coronavirus și cheagurile de sânge care se formează la nivelul vaselor, și tocmai de aceea tratamentul standard include astăzi și anticoagulante pentru cei care sunt la risc de astfel de atacuri, dar nu numai.

11. Ai avut conjunctivită

Și această infecție a ochiului poate fi un semn că ai avut Covid-19, dar este un simptom care apare rar. Academia Americană de Oftalmologie, totuși, sfătuiește publicul să nu intre în panică dacă acest lucru se întâmplă. În caz că ai conjuctivită, cel mai bine este să suni un medic oftalmolog și să îi urmezi instrucțiunile.

