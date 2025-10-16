Jil Sander SS26 marchează debutul lui Simone Bellotti și o nouă direcție a minimalismului

Colecția impresionează prin rigoare, lumină și un minimalism care respiră naturalețe, definind un nou capitol pentru casa Jil Sander.

  de  Georgescu Daria
Cu prima sa colecție pentru brand, Simone Bellotti aduce o interpretare proaspătă a rafinamentului contemporan, una în care liniile curate capătă profunzime și sens. „Am vrut să creez haine care nu doar arată bine, ci se simt bine, o estetică în care corpul respiră și fiecare detaliu are un motiv să existe”, a spus designerul după show. Aflat la primul său sezon în rolul de director creativ, el reușește să păstreze esența casei, dar o aduce într-un prezent care privilegiază confortul și claritatea.

Prezentarea de la Milano a pus accentul pe echilibru și fluiditate. Paltoanele dublu-față au fost reinterpretate în piele moale, jachetele au dezvăluit decupaje subtile, iar pantalonii cu talie joasă și fustele din materiale fluide au oferit mișcare și lejeritate. Croiurile precise și texturile naturale au conturat siluete care emană siguranță fără ostentație.

Layering-ul a fost folosit cu finețe, inspirat din ideea de transparență controlată, tricoturi fine suprapuse peste piese din mătase, într-o armonie de tonuri neutre. Paleta cromatică a combinat alb, bej, gri și negru cu nuanțe de roz pudrat și albastru saturat, într-un joc vizual care transmite echilibru și calm.

Accesoriile au urmat aceeași linie: pantofi oxford lăcuiți, pumps cu tocuri rotunjite și balerini cu linii grafice, alături de genți rigide în formate arhitecturale. Totul respiră precizie, dar și o eleganță ușor relaxată.

Criticii au primit colecția cu entuziasm, remarcând „claritatea execuției și respectul față de ADN-ul casei”, dar și „o căldură nouă în estetica Jil Sander„, după cum au notat publicațiile internaționale de modă. Industria vede în Bellotti o alegere solidă și coerentă, capabilă să ducă mai departe moștenirea fondatorilor fără a o repeta, ci reinterpretând-o într-un limbaj relevant pentru prezent.

Colecția SS26 nu caută spectaculosul, ci o formă de eleganță tăcută, care exprimă control, inteligență și intimitate. Prin acest debut, Simone Bellotti dovedește că minimalismul poate fi din nou emoționant, nu prin exces, ci prin măsură.

Citește și: Magda Butrym SS26 propune un nou limbaj al eleganței feminine

Foto: Profimedia

