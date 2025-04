Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, văzut de Domnica Mărgescu

Săptămâna trecută s-a desfășurat Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, aflată la a doua ediție. Zilnic mă trezeam spunând: „Este ca la Paris!”, iar cum eu ador Parisul și cum pot spune că în ultimii 18 ani nu am lipsit de la nici o Săptămâna a Modei pariziană, faptul că am simțit Bucureștiul ca pe un „mare” Paris a fost pentru mine o bucurie imensă. Asta mai ales că acum câțiva ani nu îmi imaginam (chiar dacă speram) că Bucureștiul va putea arăta atât de stylish și de fashion. Și asta mai ales datorită editorilor de modă de la publicații internațioanle, buyerii unor mari magazine, reprezentanții showroom-urilor internaționale, dar și a iubitorilor de modă locali. Am simțit cum în aceste zile Bucureștiul s-a transformat într-o capitală a modei ca toate celelalte care se mândresc cu o istorie, și asta datorită celor doi organizatori care și-au unit toate forțele, Roxana Voloșeniuc și Mario Antico, care s-au parteneriat cu Camera della Moda pentru a crea un eveniment de o asemenea amploare și în România.

O să povestesc de-a fir-a-păr cum mi-am petrecut eu cele patru zile atât de pline de modă și trebuie să recunosc că nu am lipsit de la nici o prezentare, conferință sau petrecere.

Așadar, voi începe cu lucrurile serioase, și anume cu conferința numită Next Generation care s-a ținut în Aula Magna a Academiei de Studii Economice și a fost concepută în parteneriat cu celebra Polimoda de la Florența. M-a încântat faptul că amfiteatrul era plin de studenți și viitori designeri care ascultau cu mare atenție fiecare vorbă rostită de speakerii experimentați precum Massimiliano Giornetti (directorul Polimoda și totodată fostul director creativ al casei Ferragamo) sau Ennio Capasa (fondatorul brand-ului Costume National).

După conferințele cu totul speciale, în aceeași zi, am asistat la cele două show-uri care au deschis MBBFW, și anume Almaz și Nissa. Andra Olaru a avut pentru a doua oară un show spectaculos, care de această dată a avut un decor neașteptat, redând interiorul unei biserici catolice, iar muzica a fost în concordanță cu aceasta. Piesele oversized au fost acum și mai spectaculoase, iar castingul ce a inclus și câțiva actori celebri a uimit publicul.

Nissa, un brand care s-a maturizat din punct de vedere creativ, a avut un show energic și spectaculos, cu un casting format din topmodele internaționale, iar piesele ultra sexy, care erau într-un contrast perfect cu elemente masculine, arătau impecabil pe acestea.

A doua zi a început dis-de-dimineață cu un show al unuia dintre designerii mei favoriți, ucraineanca Litkovska. Trebuie să recunosc că sunt strâns legată de Lilia Litkovska, deoarece am cunoscut-o la Paris exact în momentul în care a izbucnit războiul și am avut un interviu emoționat cu ea, care s-a sfârșit, din păcate, cu multe lacrimi. Nu pot decât să mă bucur că astăzi își produce colecțiile cu echipa ei chiar în Ucraina și că totul arată minunat. Piesele deconstruite impecabil și utilizarea a mult layering sunt parte din ADN-ul designerului și trebuie să recunosc că a atins perfecțiunea în ceea ce le privește.

O să continui cu designerii străini, din Italia, Ucraina, Republica Moldova, Polonia sau Ungaria, precum Romeo Gigli, Diana Milkanova, Kata Szegedi, Bevza, OK Kino, Ksenia Schnaider, peste ale căror show-uri a plutit clar o notă minimalistă, fiecare având particularitățile sale și o identitate bine definită.

Rhea Costa, o casă de modă consacrată deja, a reușit să pună rochia din nou în prim-plan și să arate câtă importanță are aceasta în garderoba unei femei. Medeea Ene, care și-a prezentat primul show de catwalk, a fost un spectacol punk fix pe gustul meu: blazere sfâșiate, coafuri nefinisate și foarte multe piercing-uri! Ana Radu, de asemenea un designer care a prezentat pentru prima dată la MBBFW, a venit cu o colecție de rochii de seară spectaculoase și de neegalat.

Carmen Secăreanu a avut o colecție impecabilă, cu piese cu influențe japoneze și realizate din cele mai fine mătăsuri, creând astfel piese purtabile, dar cu un aer couture.

Seara s-a încheiat cu VOL, care a avut un show independent, semnat de designerul Bianca Taban. Lupta între masculin și feminin, între alb și negru a fost redată într-un adevărat spectacol unde soprana Andreea Ilie a cântat live. Mixul între masculin și feminin este echilibrat perfect în concepția Biancăi Taban pentru brand-ul ei, VOL.

Ultima zi de prezentări, și cea mai importantă pentru mine, a fost cea de sâmbătă. Spun asta deoarece la ora șase dimineața eu mă aflam deja la Muzeul Național de Artă, pentru că pregăteam styling-ul show-ului Ami Amalia, un brand de care sunt foarte legată și de care mă simt aproape, mai ales datorită conceptului și viziunii Amaliei Săftoiu, fondatoarea casei. Adrenalina și energia pozitivă pe care am simțit-o în acea zi în backstage a fost unică și datorită casting-ului spectaculos format din oameni precum Ana Ularu, Ioana Blaj, Elvira Deatcu, Emilian Oprea, Istvan Teglas și mulți alții la fel de speciali, dar și grație pieselor vestimentare în toate culorile curcubeului, care întăreau ideea de Love&Peace ce a guvernat colecția. Finalul a fost apoteotic, toată lumea a ieșit ținându-se de mână pe melodia All You Need Is Love a celebrilor The Beatles, moment în care am văzut aproape întregul public cu lacrimi în ochi! De aici încolo, cuvintele cred că sunt de prisos.

După toată această emoție vibrantă am revenit în Sala Tronului ca să urmăresc restul show-urilor, precum M. Marquise, care m-a cucerit cu blazere perfecte sau fustele decorate cu cele mai strălucitoare cristale, Rxquette, care a reușit să redea acel minimalism actual, modern și luxos, Murmur, care duce mai departe stilul care a consacrat-o pe Andreea Bădală, redefinind mereu feminitatea timeless. Iar Alexandra Șipa, tânară care a luat și premiul pentru Young Designer la ELLE Style Awards 2024, a creat o colecție foarte ’90s, mixând dantele colorate între ele, lucru foarte greu de realizat.

Totul s-a încheiat in style cu o cină semnată Manokhi x ELLE, care a fost găzduită de celebra Chiara Ferragni, protagonista copertei ediției ELLE din martie. Invitatele au fost atent alese, și ele influenceri consacrați, precum Valentina Ferragni, Alison Toby, Rose Bertram, Jessica Goicoechea, Chloe Lecareux, Ksenya Shipilova, Valentina Ferraro, Anna Andres sau Carina Zavline, toate îmbrăcate în piese din piele semnate Manokhi și care au fost încântate la propriu de vocea splendidă a Alexandrei Stan, care a cântat live.

Așa cum sigur simți că am scris acest reportaj dintr-o răsuflare, cam așa au decurs și cele patru zile ultra-fashion bucureștene, în care m-am bucurat de fiecare show, de fiecare discuție și de fiecare moment în parte. Au fost zile pline de emoție, dar și de bucurie, zile care ne-au încărcat pe toți. Până la următoarea ediție din octombrie!

Foto: MBBFW

