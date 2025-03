Rose Bertram ȋn Manokhi pe coperta ELLE România aprilie 2025 digital issue

Citește un interviu în exclusivitate pentru numărul digital de aprilie al revistei ELLE România, în care protagonistă este modelul și influencer-ul Rose Bertram.

ELLE: Rose, ai avut o carieră atât de dinamică. Ne poți povesti cum ai început? Cum ai pătruns în industria modelingului?

Rose Bertram: Am început cariera de modeling la vârsta de 13 ani și de atunci am avut norocul să călătoresc în întreaga lume. Nu a fost întotdeauna ușor, mai ales pentru că industria are anumite cerințe legate de înălțime și măsurători. Au fost momente când m-am simțit că nu mă potrivesc pentru anumite oportunități, pentru că nu eram suficient de înaltă. Cu toate acestea, am continuat să merg mai departe și să îmi păstrez credința în mine. Aceste provocări m-au făcut doar mai puternică și mai determinată să reușesc în această călătorie.

ELLE: Stilul tău s-a schimbat de-a lungul anilor. Cum ai descrie stilul tău actual și ce influențează stilul tău personal?

R. B.: Stilul meu s-a schimbat cu siguranță de-a lungul anilor, mai ales de când am devenit mamă. Am avut întotdeauna o iubire pentru modă, dar am învățat importanța de a mă îmbrăca într-un mod elegant care să reflecte rolul meu de mamă. Îmi place să combin un stil inspirat din călătorii cu o notă mai feminină, creând un look care să fie atât confortabil, cât și stilat. Totul este despre găsirea acelui echilibru perfect care să îmi permită să mă exprim în timp ce îmbrățișez noua mea viață.

ELLE: Ai vorbit adesea despre pozitivitatea corporală și iubirea de sine. Cum definești puterea în industria modei de astăzi și cum crezi că contribui la acest lucru?

R. B.: Este foarte important să te simți confortabil în propria piele, mai ales într-o lume unde comparațiile sunt peste tot, în special pe rețelele sociale. Cheia creșterii personale este să mă concentrez pe a deveni cea mai bună versiune a mea, mai degrabă decât să mă compar cu alții.

Am întâmpinat câteva provocări în ultimii ani, mai ales în acceptarea corpului meu după ce am avut doi copii. A fost o călătorie, dar în final am găsit fericirea îmbrățișându-mi corpul așa cum este. Am realizat că autoacceptarea este esențială și, în loc să visez la perfecțiune, mă concentrez pe îmbunătățirea mea în moduri care mă fac să mă simt bine. Această mentalitate mi-a adus liniște și încredere, iar speranța mea este să inspir și pe alții să găsească aceeași bucurie în propriile lor călătorii.

ELLE: Ne poți povesti despre colaborarea ta cu Manokhi și ce te-a atras la designurile lor? Cum se aliniază estetica lor cu stilul tău?

R. B.: Am o iubire profundă pentru piele, mai ales când se potrivește cu personalitatea mea. Îmi place să combin piesele din piele în stilul meu de zi cu zi deoarece, cred că ele creează un look puternic și încrezător pentru femei. Este ceva despre textura și atitudinea pielii care adaugă o notă unică oricărui outfit.

Croiala stilurilor este extrem de importantă pentru mine, pentru că ea pot îmbunătăți silueta și poate crea o aparență flatantă. Cum stilizezi piesele din piele face, de asemenea, o mare diferență – totul este despre găsirea echilibrului perfect și combinarea acestora cu articole complementare.

De aceea sunt atât de entuziasmată să port Manokhi. Designurile lor rezonează cu viziunea mea de a combina estetica elegantă cu o vibrație mai îndrăzneață. Abia aștept să îmi arăt stilul personal cu piesele lor și să mă simt încurajată în acest proces!

ELLE: A existat o schimbare tot mai mare către sustenabilitatea în modă. Care sunt gândurile tale despre moda sustenabilă și crezi că industria se îndreaptă în direcția corectă?

R. B.: Am o pasiune puternică pentru sustenabilitate în modă, motiv pentru care iubesc cumpărăturile vintage. Cred că unele dintre cele mai bune și unice piese pot fi găsite în magazinele vintage. Aceste articole nu doar că poartă o poveste și un caracter aparte, dar oferă și o opțiune mai sustenabilă comparativ cu moda rapidă.

Integrarea pieselor sustenabile în garderoba mea este foarte importantă pentru mine. Este o modalitate de a-mi exprima stilul personal în timp ce sunt atentă la mediu. Hainele vintage permit creativitate și individualitate și îmi place senzația de a descoperi obiecte unicat care spun o poveste. Alegând moda sustenabilă, putem face un impact pozitiv asupra planetei, în timp ce arătăm fabulos!

ELLE: Pentru tinerele femei care se uită la tine și visează să urmeze pașii tăi, ce sfaturi le-ai da pentru a naviga lumea competitivă a modelingului?

R. B.: Fii tu însăți. Această industrie va încerca mereu să te pună într-o cutie sau să te facă să te îndoiești de valoarea ta, dar individualitatea ta este puterea ta. Fii profesionistă, rămâi cu picioarele pe pământ și înconjoară-te de oameni care te susțin cu adevărat. Și amintește-ți, succesul nu vine peste noapte – consistența și răbdarea sunt cheia.

ELLE: Ce urmează pentru tine, atât în carieră cât și în viața personală? Există proiecte sau obiective care te entuziasmează în mod deosebit?

R. B.: În acest moment, sunt foarte concentrată pe echilibrarea carierei cu maternitatea, ceea ce a fost cea mai frumoasă și transformatoare călătorie. De asemenea, explorez mai multe proiecte creative – de la colaborări în modă până la lucrul în spatele scenei la campanii. Vreau să continui să evoluez și sunt entuziasmată să intru în roluri antreprenoriale în viitorul apropiat.

ELLE: Cine sunt femeile sau figurile care te inspiră atât profesional, cât și personal?

R. B.: Sunt constant inspirată de femeile care își asumă povestea și folosesc platformele lor pentru a ridica pe altele. Mama mea a fost întotdeauna cea mai mare sursă de inspirație – puterea și credința ei în mine au modelat cine sunt astăzi. Profesional, admir femei precum Rihanna, care sunt neînfricate în afaceri și care nu se scuză pentru cine sunt.

ELLE: Ai văzut cum industria modei a devenit mai diversă de-a lungul anilor. Cum te simți în legătură cu progresul făcut și ce crezi că mai trebuie schimbat?

R. B.: Cu siguranță a fost un progres și sunt fericită să văd mai multă reprezentare în toate domeniile. Dar nu este vorba doar despre vizibilitate – este și despre includerea oamenilor și în culise: în camerele de casting, în direcția creativă și în roluri de luare a deciziilor. Trebuie să continuăm să luptăm pentru autenticitate și să nu tratăm diversitatea doar ca pe o tendință.

ELLE: Ce te entuziasmează cel mai mult despre vizita ta în România pentru evenimentul Manokhi și cum crezi că scena modei din România îți va influența experiența cu brandul?

R. B.: Sunt foarte entuziasmată să experimentez energia creativă a României din prima. Am auzit lucruri minunate despre scena locală de modă – este îndrăzneață, artistică și plină de individualitate. A face parte din evenimentul Manokhi mi se pare ocazia perfectă de a mă conecta cu această cultură și de a celebra moda într-un mod semnificativ și local.

