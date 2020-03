24 de ore de izolare cu… Mimi

Actriță & influencer, cu peste 1 milion de followers pe Instagram, Mimi ne sfătuiește să ne urmăm pasiunile, să ne punem imaginația la contribuție și să nu ne uităm frenetic la știri!

1. La ce oră te trezești dimineața?

Mă trezesc la 8 în fiecare zi.

2. Care este ritualul tău de beauty?

Dimineața mă spăl pe față apoi aplic o cremă hidratantă fără ulei și un ser, urmează fondul de ten, concealer, pudră translucidă, contouring, gel de sprâncene transparent și mascara. I like to keep it simple!

3. Cum arată programul tău într-o zi de stat acasă?

Eu în general lucrez de acasă, fiecare zi arată diferit. Intr-o zi mai basic, mă trezesc la 8, fac duș, mănânc, mă ocup de task-urile urgente iar apoi mănânc de prânz și mă apuc de task-urile zilei.

4. Care este meniul tău favorit homemade?

Iubesc papricașul mamei. Știu și eu să gătesc, dar nu îmi face deloc plăcere și evit pe cât posibil această activitate, deși iubesc mâncarea făcută în casă.

5. Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

Cărțile pe care le-am citit în ultimul timp și mi-au plăcut sunt: Pisica lui Dalai Lama și puterea lui miau de David Michie, Story de Robert McKee și Brida de Paulo Coelho.

6. Spune-ne trei filme pe care ni le recomanzi.

Eyes Wide Shut (1999), American Beauty (1999) și An Education (2009).

7. Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

Iubesc liniștea dar uneori îmi place să aud muzica în surdină când am activități care nu necesită implicarea mea intelectuală.

8. Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

Merg pe premisa „Dress every day like you’re going on stage” – pe care am furat-o de la Emil Rengle. Îmi fac un outfit cool chiar dacă stau în casă și nu fac nimic pentru că starea mea de spirit e conectată cu felul în care arat.

9. Care sunt canalele de socializare pe care le folosești pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

Whatsapp și Instagram.

10. Cu cine vorbești cel mai des la telefon?

Cu mama.

11. Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

@charlidamelio

12. Care sunt site-urile, canalale TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

În ultimul timp evit informația de ultimă oră, îmi dă o stare de anxietate și neliniște, așa că prefer să trăiesc în bula mea ca să ma protejez de toate energiile nedorite.

13. Care este momentul tău favorit din zi?

Îmi plac diminețile pentru că iubesc micul dejun dar în același timp iubesc serile pentru că termin treaba și mă relaxez.

14. Ce îți lipsește cel mai mult în izolare?

Greu de zis! Mi-au venit foarte multe lucruri în minte. Totuși cred ca cel mai mult îmi lipsește libertatea de a mă vedea cu cei dragi.

15. Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

Găsiți-vă pasiunea și explorați-o, o să treacă timpul mai repede decat vă imaginați!

16. Un mesaj pentru fanii tăi?

Stați acasă, relaxați-vă și nu vă uitați la știri.

Fun quiz:

1. Câine sau pisică? Câine

2. Beatles sau Rolling Stones? Beatles

3. Flip flops sau sneakers? Sneakers

4. Yoga sau sport? Yoga

5. Cafea sau ceai? Cafea

6. Filme sau seriale? Seriale

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro