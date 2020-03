24 de ore de izolare cu… Alina Ceușan

Alina Ceușan, unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din România, ale cărei aventuri le poți urmări și la Asia Express, îți sugerează să investești acest timp, pe care îl avem cu toții acum, în propria ta persoană.

1. La ce oră te scoli dimineața?

9:30-10, dar depinde și de programul lui Raul.

2. Care este ritualul tău de beauty?

Momentan ritualul meu preferat de beauty (de weekend) este o baie fierbinte prelungită + scrub-ul cu trandafir morocan de la Plush Bio + uleiul de corp aplicat imediat după.

3. Cum arată programul tău într-o zi de stat acasă?

Mă trezesc, îmi beau cafeaua, fac patul, deschid geamurile, îmi urmez scurtul ritual de beauty după care fac sport pe terasă dacă vremea îmi permite, dacă nu, în casă. Luăm micul dejun și mă pun la laptop – sau filmez, editez, fac research, după caz. La prânz luăm o pauză și gătim ceva rapid. Seara se încheie cu Asia Express și de multe ori o sesiune de skype pe diverse emisiuni.

4. Care este meniul tău favorit homemade?

Paste cu trufe. Aș mânca asta toată ziua! În această perioadă însă, ne-am reprofilat pe un meniu românesc și am gătit într-o zi la lunch mămăliguță cu brânză și iaurt grecesc. Rapid și delicios! Am gătit cu plăcere zilele astea, însă și chicken adobo, o rețetă învățată cât am fost la Asia Express, dar ne și comandăm mâncare destul de des.

5. Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

Momentan citesc „Curajul de a fi vulnerabil” – Brene Brown iar următoarea pe listă este „Minciuni pe canapea” – Irvin D. Yalom.

6. Spune-ne trei filme pe care ni le recomazi.

Midnight Express, Filantropica și La Vita e Bella.

7. Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

Ascult muzică de dimineață, mă binedispune!

8. Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

Pijamalele de satin (am o colecție serioasă) sau colecția mea cu Hamza – oversized și cozy.

9. Care sunt canalele de socializare pe care le folosești pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

WhatsApp, Skype, Instagram!

10. Cu cine vorbești cel mai des la telefon?

Aș vrea să încep cu sora mea Carla, dar de fapt, cu Bianca și Sanda de la Global:)) apoi cu mama și Carmen.

11. Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

@decatorevista pentru jurnalul de pandemie

@bucharestsays – pe umor și pozitivitate

@unicef pentru o înțelegere globală a situației

@bbcnews – live updates

12. Care sunt site-urile, canalale TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

Raul Tișa, soțul meu, este un fel de news umblător (prin casă), le știe pe toate! Merge televizorul pe fundal însă am stabilit – doar dimineața și seara. În rest eu lucrez ca de obicei, așa că ma bazez pe el pentru cele mai recente știri. Eu primesc notificări de pe BBC pe telefon.

13. Care este momentul tău favorit din zi?

Acum dimineața pentru că suntem împreună, dar în general seara, când ne uităm la Asia Express și mâncăm popcorn.

14. Ce îți lipsește cel mai mult în izolare?

Poate faptul ca nu m-am văzut de mult cu părinții și socrii, în rest izolarea e literă de lege la mine când nu am plecări, evenimente, mă ajută să mă reculeg, să creez, să cresc. Să am timp pentru mine.

15. Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

Chiar am urcat un video pe canalul meu de Youtube despre ceea ce facem noi acasă, în izolare, o zi cu noi. Am acolo multe sfaturi și le recomand să-l vedeți.

16. Un mesaj pentru fanii tăi?

Stați acasă & folosiți acest timp așa cum trebuie, investiți-l în voi!

Fun quiz:

1. Câine sau pisică? Pisică

2. Beatles sau Rolling Stones? Rolling Stones, clar.

3. Flip flops sau sneakers? Sneakers

4. Yoga sau sport? Sport

5. Cafea sau ceai? Ceai negru cu lapte.

6. Filme sau seriale? Seriale.

