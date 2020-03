24 de ore de izolare cu… Denisa Potecaru

De la Denisa Potecaru, influencer, poți afla cele mai bune rețete, exerciții, dar te poți inspira și ce fime să mai vezi sau ce cărți să citești cât stai acasă.

1. La ce oră te scoli dimineața?

Mă trezesc la ora 08:00, îmi citesc notificările și mailurile și încep să-mi fac curaj să mă ridic din pat pentru ora de Pilates online.

2. Care este ritualul tău de beauty?

În perioada aceasta, ritualul de beauty înseamnă simplul pieptănat al parului, spălatul pe față, multă cremă hidratantă și ceva măști.

3. Cum arată programul tău într-o zi de stat acasă?

Îmi încep ziua cu o ora de Pilates, îmi fac ,,ritualul de beauty menționat mai sus, apoi prepar micul dejun împreuna cu sora mea. Fac o oră de sport ceva mai antrenantă, puțin cardio și exerciții. A doua parte a zilei o petrec citind și căutând rețete noi pe care să le pot încerca. În această perioadă, gătitul ne ocupă mare parte din timp, ceea ce mă relaxează. Seara prefer să o petrec la televizor, Netflix is the new life.

4. Care este meniul tău favorit homemade?

Aici intervine o listă lungă, încerc sa mă rezum la câteva preparate. Cel mai mult îmi place pâinea caldă cu unt și sare, creveți în sos de soia și tagliatelle cu sos rosé.

5. Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

Avantajul autoizolarii este că avem timp la dispoziție. Putem face tot ce nu realizăm în mod normal. Sunt la autoizolare de 14 zile, am reușit sa termin două cărți: Cina cu Picasso și Madame Picasso. Am început a treia carte, Soția Imperială, toate au legatură între ele într-un fel. Am o listă lungă de cărți pe care sper sa le bifez.

6. Spune-ne trei fime pe care ni le recomanzi.

La Piscine, Nothing Hill, The Other Boleyn Girl.

7. Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

Ador sa ascult muzică la maxim în căști.

8. Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

Ținuta ideală o reprezintă kimonoul meu vintage de mătase și o pereche de balerini de casă.

9. Care sunt canalele de socializare pe care le folosești pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

Țin legătura cu prietenii mei pe toate canalele de socializare, Instagram, WhatsApp, FaceTime, Snapchat.

10. Cu cine vorbești cel mai des la telefon?

Cu my sister @lidiabuble și my brother @basicjackpot from another mother.

11. Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

Acum, pentru mine cele mai relevante conturi de Instagram sunt cele de Cooking sau Fitness.

12. Care sunt site-urile, canalale TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

Prefer să stau departe de canalele de știri și orice ar putea instala panică în mintea mea. Conștientizez situația, dar prefer să-mi umplu timpul cu activități relaxante care să mă distragă de la realitatea momentului.

13. Care este momentul tău favorit din zi?

Seara, este momentul în care reflectez la toate realizările zilei ce tocmai s-a încheiat, după care număr toate oile și adorm.

14. Ce îți lipsește cel mai mult în izolare?

Cel mai mult îmi lipsesc vacanțele, ador sa călătoresc.

15. Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

Nu ne asortăm masca de protectie Covid cu ținuta. Nu facem exces de gel dezinfectant doar că ne place mirosul și ca e la modă. Mâncăm echilibrat din proviziile făcute fără să batem magazinele după produse raw sau neaparat bio. Keep it simple!

16. Un mesaj pentru fanii tăi?

STAȚI ACASĂ!

Fun quiz:

1. Câine sau pisică? Câine

2. Beatles sau Rolling Stones? Beatles

3. Flip flops sau sneakers? Sneakers

4. Yoga sau sport? Sport

5. Cafea sau ceai? Ceai

6. Filme sau seriale? Ambele

