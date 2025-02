Cele zece porunci ale îngrijirii anti-rid

Toate femeile își doresc un ten perfect, luminos și, neapărat cu cât mai puține riduri. Respectă aceste reguli de îngrijire anti-rid pentru a avea tenul frumos și fără riduri pe care ți-l dorești.

1.Aplică zilnic creme cu SPF

Cremele cu SPF nu sunt destinate numai zilelor cu soare puternic, trebuie să le aplici chiar și în zilele ploioase sau cele de iarnă. Ar trebuie să îți achiziționezi o cremă care să ofere protecție atât împotriva razelor UVA, cât și UVB. Este cel mai important lucru pe care îl poți face pentru a preveni apariția ridurilor și a micșora efectele dăunătoare ale razelor solare.

2.Renunță la fumat

Pe lângă faptul că poate cauza cancer și vei avea și probleme cu respirația urât mirositoare, fumatul distruge colagenul și elastina și micșorează nivelul de estrogen, foarte importante pentru păstrarea unui ten ferm.

3.Folosește retinol

Este cea mai eficientă metodă de a încetini îmbătrânirea atunci când folosești o cremă. Produsele cosmetice care conțin retinol ajută la limitarea apariției semnelor de bătrânețe, a liniilor fine și previn formarea unor noi riduri.

4.Hidratarea

Sucurile, chiar și cele dietetice, nu se iau în considerare! Cu cât este mai hidratată pielea, cu atât mai puține riduri vei avea. Bea multă apă, redu consumul de cafea și sucuri și folosește constant produse cosmetice hidratante.

5.Un somn bun

Expresia „somn de frumusețe” trebuie să se afle în vocabularul tău! Pielea are nevoie de somn pentru a se reface, asta ca să nu mai vorbim de cearcănele și pungile de sub ochi care fac ca ridurile să se vadă mult mai puternic și îți afectează look-ul dar și buna dispoziție.

6.Menținerea unei greutăți optime

Probabil știi deja că variațiile de greutate nu sunt deloc grozave pentru pielea ta care își pierde elasticitatea pe măsură ce trec anii. Cu cât greutatea ta este mai fluctuantă cu atât va fi mai greu să revii la forma optimă și să ai un look perfect.

7.O alimentație adecvată

Pielea își primește nutrienții nu numai din creme sau tratamente ci și din alimentele pe care le consumi O dietă echilibrată înseamnă un look mai tineresc. În plus, dacă nu ai obiceiul de a lua multivitamine ar trebui să începi. Pentru a-ți păstra pielea sănătoasă trebuie să mănânci mai mult pește gras, legume verzi și nuci. De asemenea, ar trebui să bei mai mult ceai verde care are proprietăți antioxidante. Stai departe de zahărul rafinat și evită consumul de alcool.

8.Mereu în mișcare

Sportul accelerează circulația sângelui și îți oferă un ten sănătos și luminos. Ai nevoie de 30 de minute de sport, de patru ori pe săptămână. Vei vedea diferența în foarte scurt timp!

9.Încearcă să te relaxezi

Conexiunea dintre minte și corp este foarte puternică. Fă tot ce îți stă în putință pentru a te relaxa. Stresul conduce la îmbătrânirea rapidă a celulelor, aspect care se va observa imediat pe tenul tău.

10.Lasă coșurile în pace

Încă din adolescență toată lumea ți-a spus acest lucru. Razele de soare conduc la apariția petelor pigmentare însă același rezultat îl are și încercarea de a scăpa de coșuri. Ține minte că, pe măsură ce înaintezi în vârstă, pielea se regenerează mai încet iar petele și semnele dispar mult mai greu.

