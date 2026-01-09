VANS Authentic – o siluetă care a modelat stilul, cultura și libertatea de exprimare

  Actualizat 09.01.2026, 11:33
VANS Authentic – o siluetă care a modelat stilul, cultura și libertatea de exprimare

Lansat în 1966, în același an în care Vans lua naștere în California, Vans Authentic este mai mult decât primul model al brandului — este fundația pe care s-a construit o întreagă cultură. Născut într-un context dominat de surferi și skateri, Authentic a fost creat pentru funcționalitate pură: aderență, durabilitate și control. Formula de cauciuc cu grip ridicat, construcția robustă și talpa waffle — devenită între timp emblematică — au oferit exact ce era necesar pe asfalt și pe placă.

Ce a diferențiat Authentic de la bun început nu a fost doar performanța, ci simplitatea radicală. Fără elemente decorative inutile, fără branding ostentativ, silueta curată a permis purtătorului să fie în prim-plan. Acest caracter discret a făcut ca VANS Authentic să fie rapid adoptat dincolo de skatepark, devenind o piesă-cheie în garderoba muzicienilor, artiștilor și creativilor care gravitau în jurul scenei underground californiene.

În anii 70 și 80, Vans Authentic începe să circule natural între subculturi: skate, punk, artă, muzică independentă. Partea superioară ușor de personalizat îl transformă într-o pânză pentru auto-exprimare — desenat, modificat, purtat până la uzură totală. Authentic devine astfel un obiect cultural viu, marcat de identitatea celui care îl poartă.

Pe măsură ce moda începe să privească tot mai atent spre stradă, Authentic își câștigă un loc stabil în universul fashion. Nu ca trend, ci ca referință constantă. De la apariții în editoriale de modă până la colaborări și reinterpretări contemporane, modelul rămâne relevant tocmai prin refuzul de a se reinventa agresiv. Într-o industrie obsedată de nou, Authentic mizează pe continuitate.

Astăzi, la aproape 60 de ani de la lansare, Vans Authentic este cel mai longeviv și mai recognoscibil model din portofoliul Vans. Este purtat de generații diferite, în contexte diferite, fără a-și pierde sensul. Un sneaker care traversează timpul, stilurile și scenele culturale, păstrând intact spiritul de la care a pornit.

Vans Authentic nu urmează moda — o însoțește, o influențează și, uneori, o ignoră complet. Este o piesă care aparține celor care creează cultură, nu celor care o consumă pasiv. O siluetă atemporală care rămâne relevantă tocmai pentru că este, în esență, autentică. 

Descoperă colecția VANS pe https://vgeneration.ro

Despre VANS

VANS®, parte a VF Corporation (NYSE: VFC), este cel mai important brand de încălțăminte, îmbrăcăminte și accesorii dedicate skateboardingului și sporturilor de acțiune. Colecțiile autentice Vans® sunt disponibile în peste 100 de țări, printr-o rețea globală de filiale, distribuitori și parteneri internaționali. Brandul deține peste 2.000 de magazine la nivel mondial, fie proprii, fie operate în parteneriat.

VANS® inspiră și încurajează oamenii să trăiască „Off The Wall' — spiritul tânăr al libertății, al nonconformismului și al dorinței continue de a împinge cultura mai departe prin sport, muzică, artă și design.

Sursa foto: Vans

