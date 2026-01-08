Top 7 culori de cămăși care nu trebuie să lipsească din garderoba unui bărbat

Alege cu atenție nuanța cămășii, pentru că aceasta definește rapid atmosfera ținutei tale. Indiferent dacă mergi la birou, la o întâlnire de afaceri sau petreci timp cu prietenii, paleta corectă de culori te ajută să găsești opțiuni potrivite pentru orice situație. În acest ghid, descoperi cele 7 culori de cămăși pe care merită să le incluzi în garderobă, astfel încât să poți crea ținute actuale, simple și elegante cu minimum de efort. Vei vedea exemple, recomandări de asortare și sfaturi practice pentru întreținere.

Cum alegi culoarea potrivită pentru cămașa ta?

Mizează pe culori care se potrivesc atât cu tonul pielii, cât și cu restul articolelor vestimentare din dulap. Dacă ai un ten cald, îți recomandăm nuanțe pământii sau pasteluri delicate. Culorile reci și intense avantajează pielea cu subton rece. Evită să combini mai multe culori saturate în aceeași ținută, mai ales la început. Primăvara și vara merg de minune pastelurile, iar pentru sezonul rece poți alege griuri, nuanțe închise sau pământii. Testează diverse variante și observă ce tip de culori te fac să te simți în largul tău. Pentru cei care caută inspirație suplimentară sau doresc să compare opțiuni, gama actuală de cămăși bărbați oferă modele cu imprimeuri discrete și croieli moderne.

Cele 7 culori de cămăși indispensabile

1. Cămașa albă

Cămașa albă se potrivește la interviuri, evenimente festive sau ieșiri relaxate de weekend. O poți combina ușor atât cu pantaloni eleganți, cât și cu jeans clasici. Dacă vrei o variantă utilă pe termen lung, investește într-un model din bumbac de bună calitate – alegerea croielii depinde de preferințe: slim fit pentru o siluetă modernă, regular fit pentru confort sporit.

În prezent, multe mărci includ în colecțiile lor modele albe cu detalii subtile, plăcute la atingere și ușor de călcat. O cămașă albă clasică funcționează oricând ca bază pentru multe ținute.

2. Cămașa bleu (albastru deschis)

O cămașă bleu aduce prospețime și seriozitate, fără să pară rigidă. Acest ton se potrivește perfect la birou, cu un costum gri sau bleumarin, dar îl poți integra și într-un look smart-casual, alături de pantaloni bej sau gri. Multe colecții propun modele bleu cu detalii interesante, ca nasturi de contrast sau broderii discrete.

Dacă vrei să dai un plus de personalitate, optează pentru o cămașă bleu cu texturi fine. Acest tip de cămașă nu se demodează și se asortează ușor în majoritatea situațiilor.

3. Cămașa neagră

Pentru seri speciale sau evenimente smart-casual, alege o cămașă neagră. O poți purta atât cu o pereche de pantaloni gri, cât și cu sacouri cu nuanțe deschise, dacă vrei să creezi un contrast plăcut. Modelele din bumbac subțire sau cu texturi ușor lucioase conferă rafinament.

Evită să porți negru din cap până în picioare pentru a nu încărca ținuta. Poți adăuga detalii viu colorate prin accesorii sau pantofi.

4. Cămașa gri deschis sau închis

Griul reprezintă o alegere bună pentru cei care vor să obțină o ținută echilibrată, la granița dintre formal și casual. Cămașa gri deschis te ajută în sezonul cald, griul închis se potrivește sezonului rece. Poți purta o cămașă gri cu pantaloni bleumarin sau cu denim pentru un aspect degajat. Dacă ai ten măsliniu, alege nuanțe mai calde de gri.

Acest tip de cămașă oferă multe posibilități de stilizare și reprezintă o bază utilă pentru combinații diverse.

5. Cămașa pastelată (roz pal, verde, lila)

Dacă vrei să aduci prospețime garderobei, încearcă o cămașă pastelată – roz pal, verde mentă sau lila sunt alegeri la modă, mai ales vara. Poartă o cămașă verde deschis cu pantaloni crem sau o cămașă roz pal la birou cu pantaloni gri, pentru un look modern, dar relaxat. Aceste culori se integrează ușor în ținutele de zi sau de birou fără să atragă atenția excesiv.

Ține cont: Lasă cămașa pastel să fie piesa centrală și asorteaz-o cu articole în culori neutre, pentru un echilibru plăcut.

6. Cămașa în carouri discrete sau Oxford

Modelele cu carouri mici sau textura clasică Oxford devin rapid o alegere potrivită pentru zilele fără cod vestimentar strict. Poți purta o cămașă în carouri pământii toamna, alături de pantaloni simpli, sau variante pastelate, în sezonul cald, cu jeanși. Acest tip de cămașă aduce un aer relaxat și se potrivește la birou sau la ieșiri de weekend.

Dacă vrei să pui accent pe stilul tău personal, încearcă o cămașă Oxford în nuanțe pastel sau cu dungi subțiri pentru un plus de originalitate, păstrând ținuta coerentă și ușor de purtat.

7. Cămașa maro sau kaki

Maro, bejul sau kaki-ul au revenit în tendințe în ultimele sezoane. Aceste nuanțe inspirate din natură se potrivesc de minune cu materiale precum inul sau denimul. O cămașă maro supradimensionată funcționează excelent într-un outfit casual de toamnă sau pentru plimbări în aer liber. Poți asorta ușor cu pantaloni crem sau blugi clasici. Pentru un look actual, alegi modele cu buzunare aplicate sau texturi naturale.

Întreținerea cămășilor colorate

Ca să păstrezi intensitatea culorilor și aspectul îngrijit:

Spală cămășile cu alte culori similare și evită produsele de curățare dure

Calcă-le cât timp sunt puțin umede, astfel menții materialul neted

Depozitează-le pe umeraș, pentru a evita cutele și decolorarea inegală

Cum asortezi cămășile colorate?

Testează moduri de a combina cămașa colorată ca piesă principală sau ca element complementar. O regulă simplă: nu combina mai mult de trei culori vii în aceeași ținută. De exemplu:

O cămașă bleu merge bine cu pantaloni crem și sacou maro

O cămașă pastel poate fi asociată cu blugi albaștri și pantofi sport

Experimentează cu accesorii, încălțăminte sau sacouri pentru a crea un efect vizual plăcut, fără să aglomerezi ținuta.

Îmbogățește-ți garderoba cu noi cămăși în culori diferite, pe care să le combini în mod inspirat și variat cu restul pieselor vestimentare, pentru un rezultat nou în fiecare zi. Adaugă în coș piesa preferată și folosește-o pentru a-ți exprima personalitatea!

Foto: Shuttestock

