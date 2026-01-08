Top 7 culori de cămăși care nu trebuie să lipsească din garderoba unui bărbat

Alege cu atenție nuanța cămășii, pentru că aceasta definește rapid atmosfera ținutei tale.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Top 7 culori de cămăși care nu trebuie să lipsească din garderoba unui bărbat

Alege cu atenție nuanța cămășii, pentru că aceasta definește rapid atmosfera ținutei tale. Indiferent dacă mergi la birou, la o întâlnire de afaceri sau petreci timp cu prietenii, paleta corectă de culori te ajută să găsești opțiuni potrivite pentru orice situație. În acest ghid, descoperi cele 7 culori de cămăși pe care merită să le incluzi în garderobă, astfel încât să poți crea ținute actuale, simple și elegante cu minimum de efort. Vei vedea exemple, recomandări de asortare și sfaturi practice pentru întreținere. 

Cum alegi culoarea potrivită pentru cămașa ta?

Mizează pe culori care se potrivesc atât cu tonul pielii, cât și cu restul articolelor vestimentare din dulap. Dacă ai un ten cald, îți recomandăm nuanțe pământii sau pasteluri delicate. Culorile reci și intense avantajează pielea cu subton rece. Evită să combini mai multe culori saturate în aceeași ținută, mai ales la început. Primăvara și vara merg de minune pastelurile, iar pentru sezonul rece poți alege griuri, nuanțe închise sau pământii. Testează diverse variante și observă ce tip de culori te fac să te simți în largul tău. Pentru cei care caută inspirație suplimentară sau doresc să compare opțiuni, gama actuală de cămăși bărbați oferă modele cu imprimeuri discrete și croieli moderne.

Cele 7 culori de cămăși indispensabile

1. Cămașa albă

Cămașa albă se potrivește la interviuri, evenimente festive sau ieșiri relaxate de weekend. O poți combina ușor atât cu pantaloni eleganți, cât și cu jeans clasici. Dacă vrei o variantă utilă pe termen lung, investește într-un model din bumbac de bună calitate – alegerea croielii depinde de preferințe: slim fit pentru o siluetă modernă, regular fit pentru confort sporit.

În prezent, multe mărci includ în colecțiile lor modele albe cu detalii subtile, plăcute la atingere și ușor de călcat. O cămașă albă clasică funcționează oricând ca bază pentru multe ținute.

2. Cămașa bleu (albastru deschis)

O cămașă bleu aduce prospețime și seriozitate, fără să pară rigidă. Acest ton se potrivește perfect la birou, cu un costum gri sau bleumarin, dar îl poți integra și într-un look smart-casual, alături de pantaloni bej sau gri. Multe colecții propun modele bleu cu detalii interesante, ca nasturi de contrast sau broderii discrete.

Dacă vrei să dai un plus de personalitate, optează pentru o cămașă bleu cu texturi fine. Acest tip de cămașă nu se demodează și se asortează ușor în majoritatea situațiilor.

3. Cămașa neagră

Pentru seri speciale sau evenimente smart-casual, alege o cămașă neagră. O poți purta atât cu o pereche de pantaloni gri, cât și cu sacouri cu nuanțe deschise, dacă vrei să creezi un contrast plăcut. Modelele din bumbac subțire sau cu texturi ușor lucioase conferă rafinament.

Evită să porți negru din cap până în picioare pentru a nu încărca ținuta. Poți adăuga detalii viu colorate prin accesorii sau pantofi.

4. Cămașa gri deschis sau închis

Griul reprezintă o alegere bună pentru cei care vor să obțină o ținută echilibrată, la granița dintre formal și casual. Cămașa gri deschis te ajută în sezonul cald, griul închis se potrivește sezonului rece. Poți purta o cămașă gri cu pantaloni bleumarin sau cu denim pentru un aspect degajat. Dacă ai ten măsliniu, alege nuanțe mai calde de gri.

Acest tip de cămașă oferă multe posibilități de stilizare și reprezintă o bază utilă pentru combinații diverse.

5. Cămașa pastelată (roz pal, verde, lila)

Dacă vrei să aduci prospețime garderobei, încearcă o cămașă pastelată – roz pal, verde mentă sau lila sunt alegeri la modă, mai ales vara. Poartă o cămașă verde deschis cu pantaloni crem sau o cămașă roz pal la birou cu pantaloni gri, pentru un look modern, dar relaxat. Aceste culori se integrează ușor în ținutele de zi sau de birou fără să atragă atenția excesiv.

Ține cont: Lasă cămașa pastel să fie piesa centrală și asorteaz-o cu articole în culori neutre, pentru un echilibru plăcut.

6. Cămașa în carouri discrete sau Oxford

Modelele cu carouri mici sau textura clasică Oxford devin rapid o alegere potrivită pentru zilele fără cod vestimentar strict. Poți purta o cămașă în carouri pământii toamna, alături de pantaloni simpli, sau variante pastelate, în sezonul cald, cu jeanși. Acest tip de cămașă aduce un aer relaxat și se potrivește la birou sau la ieșiri de weekend. 

Dacă vrei să pui accent pe stilul tău personal, încearcă o cămașă Oxford în nuanțe pastel sau cu dungi subțiri pentru un plus de originalitate, păstrând ținuta coerentă și ușor de purtat.

7. Cămașa maro sau kaki

Maro, bejul sau kaki-ul au revenit în tendințe în ultimele sezoane. Aceste nuanțe inspirate din natură se potrivesc de minune cu materiale precum inul sau denimul. O cămașă maro supradimensionată funcționează excelent într-un outfit casual de toamnă sau pentru plimbări în aer liber. Poți asorta ușor cu pantaloni crem sau blugi clasici. Pentru un look actual, alegi modele cu buzunare aplicate sau texturi naturale.

Întreținerea cămășilor colorate

Ca să păstrezi intensitatea culorilor și aspectul îngrijit:

  • Spală cămășile cu alte culori similare și evită produsele de curățare dure
  • Calcă-le cât timp sunt puțin umede, astfel menții materialul neted
  • Depozitează-le pe umeraș, pentru a evita cutele și decolorarea inegală

Cum asortezi cămășile colorate?

Testează moduri de a combina cămașa colorată ca piesă principală sau ca element complementar. O regulă simplă: nu combina mai mult de trei culori vii în aceeași ținută. De exemplu:

  • O cămașă bleu merge bine cu pantaloni crem și sacou maro
  • O cămașă pastel poate fi asociată cu blugi albaștri și pantofi sport

Experimentează cu accesorii, încălțăminte sau sacouri pentru a crea un efect vizual plăcut, fără să aglomerezi ținuta.

Îmbogățește-ți garderoba cu noi cămăși în culori diferite, pe care să le combini în mod inspirat și variat cu restul pieselor vestimentare, pentru un rezultat nou în fiecare zi. Adaugă în coș piesa preferată și folosește-o pentru a-ți exprima personalitatea! 

Foto: Shuttestock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Cum obții online certificatul constatator – ghid rapid pentru femeile ocupate
Advertorial
Cum obții online certificatul constatator – ghid rapid pentru femeile ocupate
Aifer Ibadula la NIKE AFTER DARK TOUR London
Advertorial
Aifer Ibadula la NIKE AFTER DARK TOUR London
adidas lansează Dropset 4, cel mai versatil pantof de antrenament funcțional de până acum
Advertorial
adidas lansează Dropset 4, cel mai versatil pantof de antrenament funcțional de până acum
Liniștea ta zilnică are un plan în spate: Importanța unei asigurări
Advertorial
Liniștea ta zilnică are un plan în spate: Importanța unei asigurări
Ritualuri coreene pentru zile mai blânde cu tine
Advertorial
Ritualuri coreene pentru zile mai blânde cu tine
Vremea Sibiu cu ninsori și ger în prima săptămână din 2026
Advertorial
Vremea Sibiu cu ninsori și ger în prima săptămână din 2026
Libertatea
Cum arată Oana Radu după doi ani în care nu a ținut dietă și nu a făcut sport: „M-am îngrășat? Nicio problemă!”. De ce nu slăbește
Cum arată Oana Radu după doi ani în care nu a ținut dietă și nu a făcut sport: „M-am îngrășat? Nicio problemă!”. De ce nu slăbește
Imaginile cu Georgiana Lobonț în costum de baie, care au pus fanii pe jar: „Ești vie?”. Câte kilograme are artista
Imaginile cu Georgiana Lobonț în costum de baie, care au pus fanii pe jar: „Ești vie?”. Câte kilograme are artista
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată artista, după ce și-a mărit posteriorul și a fost la un pas de tragedie
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată artista, după ce și-a mărit posteriorul și a fost la un pas de tragedie
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Ego.ro
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Georgiana Lobonț, apariție sexy în costum de baie pe internet, în vacanță. Cum au reacționat fanii și de ce au criticat-o
Georgiana Lobonț, apariție sexy în costum de baie pe internet, în vacanță. Cum au reacționat fanii și de ce au criticat-o
În ce film important de la Hollywood va juca actorul român Sebastian Stan. Alături de cine îl vom vedea pe marile ecrane
În ce film important de la Hollywood va juca actorul român Sebastian Stan. Alături de cine îl vom vedea pe marile ecrane
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Unica.ro
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
„E treaba lui Ioniță dacă vrea... Îi urez succes, sănătate și activitate”. Viorica de la Clejani, anunț neașteptat la început de 2026, după toate scandalurile cu Fulgy. Ce se întâmplă în aceste momente în familia ei
„E treaba lui Ioniță dacă vrea... Îi urez succes, sănătate și activitate”. Viorica de la Clejani, anunț neașteptat la început de 2026, după toate scandalurile cu Fulgy. Ce se întâmplă în aceste momente în familia ei
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! La 58 de ani s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Artistul nostru a făcut furori pe pârtie! FOTO
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! La 58 de ani s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Artistul nostru a făcut furori pe pârtie! FOTO
catine.ro
Nominalizările SAG Awards 2026. One Battle After Another a stabilit un nou record
Nominalizările SAG Awards 2026. One Battle After Another a stabilit un nou record
Horoscopul zilei de 9 ianuarie 2026. Balanțele caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 ianuarie 2026. Balanțele caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 9 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 9 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Cum să-ți dezvolți reziliența în 2026. Strategii și practici ușor de pus în aplicare
Cum să-ți dezvolți reziliența în 2026. Strategii și practici ușor de pus în aplicare
Mai multe din advertorial
Crocs Height – o nouă perspectivă, același confort iconic
Crocs Height – o nouă perspectivă, același confort iconic
Advertorial

Un nou an începe cu o nouă energie și o dorință de a privi lumea dintr-un unghi diferit.

+ Mai multe
Mobilier care rezistă și eliberează spațiu: criterii măsurabile pentru casele din România
Mobilier care rezistă și eliberează spațiu: criterii măsurabile pentru casele din România
Advertorial

+ Mai multe
10 idei de cadouri de Crăciun pentru bărbați
10 idei de cadouri de Crăciun pentru bărbați
Advertorial

Crăciunul este momentul perfect pentru a oferi daruri care spun o poveste și care aduc un zâmbet sincer.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC