adidas lansează Dropset 4, cel mai versatil pantof de antrenament funcțional de până acum

Astăzi adidas lansează cel mai versatil pantof de antrenament de până acum, Dropset 4. Proiectat pentru cerințele antrenamentelor multidisciplinare, pantoful oferă atât stabilitate controlată, cât și explozivitate într-o gamă largă de mișcări.
Pornind de la descoperirea conform căreia 7 din 10 persoane care merg la sală poartă încălțăminte neadecvată, Dropset 4 a fost creat din dorința de a sprijini comunitatea de atleți ai noii generații să treacă peste zgomotul din jurul lor și să-și descopere forța, oferindu-le astfel un pantof care include tot ceea ce au nevoie pentru antrenamentele funcționale.
Dropset 4, o evoluție a modelului Dropset 3, include o combinație unică de tehnologii și caracteristici pentru a oferi atât stabilitate completă, cât și un transfer dinamic de energie, în funcție de cerințele antrenamentelor funcționale. Cu versatilitate crescută, Dropset 4 oferă suport solid pe întreg spectrul unui antrenament funcțional – de la îndreptări la sărituri pe cutie și sprinturi.
Caracteristicile principale includ:
Aimee Arana, General Manager Global Sportswear & Training, adidas, a declarat:
„Știm că membrii comunității noastre au introdus antrenamentul funcțional ca parte importantă a rutinei lor și au nevoie de un pantof care să îi susțină în toate etapele, de la încălzire la perioada de revenire. Suntem mândri să le oferim o soluție îmbunătățită care răspunde cu adevărat nevoilor variate din timpul antrenamentelor: Dropset 4 este construit să fie suficient de solid și stabil pentru exercițiile de forță complexe, oferind în același timp amortizarea și transferul energiei, esențiale pentru mișcări explozive precum sărituri pe cutie sau chiar o alergare de încălzire.'
Lansarea este însoțită de o campanie care susține ideea că Dropset 4 este „All You Need' pentru antrenamentul funcțional, demonstrând capabilitățile sale la ridicare, săritură și alergare. Partenerii adidas, inclusiv jucătoarea americană de baschet Hailey Van Lith, antreprenoarea argentiniană Antonela Roccuzzo, starul brazilian de fitness Caio Cabral și actorul german Emilio Sakraya, au testat încălțămintea.
Antonela Roccuzzo, despre Dropset 4: „Antrenamentul este o parte atât de importantă din rutina mea – nu este doar despre fitness, ci despre a mă simți puternică, echilibrată și pregătită pentru tot ce îmi aduce ziua. Dropset 4 are tot ce îmi trebuie pentru o zi intensă de antrenament.'
Din campanie face parte și atleta de antrenament competitiv Laura Horvath, care a purtat Dropset 4 în competiția câștigată în octombrie 2025, pe una dintre cele mai prestigioase scene de fitness din lume, în Aberdeen, demonstrând cum pantoful susține sportivi de toate nivelurile – de la pasionații obișnuiți de sală la atleți de elită.
Laura Horvath, despre Dropset 4: „Dropset 4 sunt pantofii mei preferați de forță de la adidas – stabilitatea și încrederea pe care le am purtându-i în toate disciplinele, mai ales acum în alergare, sunt la un alt nivel. Când concurez, vreau să mă pot baza pe încălțăminte și să mă concentrez doar pe performanță, iar Dropset 4 îmi permite exact asta.'
Noul Dropset 4 va fi disponibil începând cu 8 ianuarie 2026 în magazine selectate și online pe adidas.ro.
Despre adidas
adidas este lider global în industria articolelor sportive. Cu sediul central în Herzogenaurach, Germania, compania are peste 62.000 de angajați la nivel global și a generat vânzări de 23,7 miliarde de euro în 2024.
Pentru mai multe informații, vizitați site-ul www.adidas-Group.com.
Sărbătorile sunt, mai mult ca oricând, despre ținute care spun povești. Pentru Crăciun și Revelion, Answear.ro propune o selecție premium care îmbină perfect tendințele sezonului cu estetica atemporală pe care o cauți atunci când vrei să investești în garderobă.+ Mai multe