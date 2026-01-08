adidas lansează Dropset 4, cel mai versatil pantof de antrenament funcțional de până acum

Cu o nouă construcție care oferă flexibilitate la alergare, susținere pentru mișcări rapide și sărituri explozive, dar și stabilitatea necesară pentru antrenamente cu greutăți, Dropset 4 este cel mai versatil pantof de antrenament multifuncțional creat de adidas până acum.

adidas îi are ca parteneri pe Antonela Roccuzzo, Caio Cabral, Hailey Van Lith și Emilio Sakraya, care sunt protagoniștii campaniei „All You Need', alături de atleta de training competitiv Laura Horvath, care a obținut recent o victorie de elită în fitness purtând Dropset 4.

Cu tehnologie îmbunătățită, creată pentru echilibru și transfer optim de energie, Dropset 4 oferă atleților susținere pentru ridicări, sărituri și alergare în timpul antrenamentelor și competițiilor. Pantoful va fi disponibil începând cu 8 ianuarie 2026 pe site-ul adidas și în magazinele selectate.

Astăzi adidas lansează cel mai versatil pantof de antrenament de până acum, Dropset 4. Proiectat pentru cerințele antrenamentelor multidisciplinare, pantoful oferă atât stabilitate controlată, cât și explozivitate într-o gamă largă de mișcări.

Pornind de la descoperirea conform căreia 7 din 10 persoane care merg la sală poartă încălțăminte neadecvată, Dropset 4 a fost creat din dorința de a sprijini comunitatea de atleți ai noii generații să treacă peste zgomotul din jurul lor și să-și descopere forța, oferindu-le astfel un pantof care include tot ceea ce au nevoie pentru antrenamentele funcționale.

Dropset 4, o evoluție a modelului Dropset 3, include o combinație unică de tehnologii și caracteristici pentru a oferi atât stabilitate completă, cât și un transfer dinamic de energie, în funcție de cerințele antrenamentelor funcționale. Cu versatilitate crescută, Dropset 4 oferă suport solid pe întreg spectrul unui antrenament funcțional – de la îndreptări la sărituri pe cutie și sprinturi.

Caracteristicile principale includ:

Spumă Repetitor pe toată lungimea tălpii : Asigură un nivel constant de stabilitate și transfer de energie, susținând rezistența generală chiar și în cele mai solicitante antrenamente.

: Asigură un nivel constant de stabilitate și transfer de energie, susținând rezistența generală chiar și în cele mai solicitante antrenamente. Energyrods: Proiectate pentru un echilibru între rigiditate și flexibilitate, aceste tije protejează piciorul prin distribuirea optimă a forței, susțin călcâiul în mișcări grele și oferă propulsie în zona antepiciorului pentru exerciții precum sărituri pe cutie sau săritul coardei.

Proiectate pentru un echilibru între rigiditate și flexibilitate, aceste tije protejează piciorul prin distribuirea optimă a forței, susțin călcâiul în mișcări grele și oferă propulsie în zona antepiciorului pentru exerciții precum sărituri pe cutie sau săritul coardei. Combinație de cauciuc Continental & Adiwear: Plasată strategic pentru a oferi tracțiune suplimentară și durabilitate în antrenamente cu greutăți, precum împinsul saniei sau fandări cu greutate.

Plasată strategic pentru a oferi tracțiune suplimentară și durabilitate în antrenamente cu greutăți, precum împinsul saniei sau fandări cu greutate. Branț Footadapt : Tehnologia FOOTADAPT crește percepția piciorului în interiorul pantofului, îmbunătățind controlul echilibrului pentru menținerea formei corecte și activarea maximă a musculaturii.

: Tehnologia FOOTADAPT crește percepția piciorului în interiorul pantofului, îmbunătățind controlul echilibrului pentru menținerea formei corecte și activarea maximă a musculaturii. Print haptic: Stratul superior imprimat 3D, din material texturat, oferă durabilitate sporită la abraziune, menținând în același timp respirabilitatea chiar și în cele mai intense antrenamente.

Aimee Arana, General Manager Global Sportswear & Training, adidas, a declarat:

„Știm că membrii comunității noastre au introdus antrenamentul funcțional ca parte importantă a rutinei lor și au nevoie de un pantof care să îi susțină în toate etapele, de la încălzire la perioada de revenire. Suntem mândri să le oferim o soluție îmbunătățită care răspunde cu adevărat nevoilor variate din timpul antrenamentelor: Dropset 4 este construit să fie suficient de solid și stabil pentru exercițiile de forță complexe, oferind în același timp amortizarea și transferul energiei, esențiale pentru mișcări explozive precum sărituri pe cutie sau chiar o alergare de încălzire.'

Lansarea este însoțită de o campanie care susține ideea că Dropset 4 este „All You Need' pentru antrenamentul funcțional, demonstrând capabilitățile sale la ridicare, săritură și alergare. Partenerii adidas, inclusiv jucătoarea americană de baschet Hailey Van Lith, antreprenoarea argentiniană Antonela Roccuzzo, starul brazilian de fitness Caio Cabral și actorul german Emilio Sakraya, au testat încălțămintea.

Antonela Roccuzzo, despre Dropset 4: „Antrenamentul este o parte atât de importantă din rutina mea – nu este doar despre fitness, ci despre a mă simți puternică, echilibrată și pregătită pentru tot ce îmi aduce ziua. Dropset 4 are tot ce îmi trebuie pentru o zi intensă de antrenament.'

Din campanie face parte și atleta de antrenament competitiv Laura Horvath, care a purtat Dropset 4 în competiția câștigată în octombrie 2025, pe una dintre cele mai prestigioase scene de fitness din lume, în Aberdeen, demonstrând cum pantoful susține sportivi de toate nivelurile – de la pasionații obișnuiți de sală la atleți de elită.

Laura Horvath, despre Dropset 4: „Dropset 4 sunt pantofii mei preferați de forță de la adidas – stabilitatea și încrederea pe care le am purtându-i în toate disciplinele, mai ales acum în alergare, sunt la un alt nivel. Când concurez, vreau să mă pot baza pe încălțăminte și să mă concentrez doar pe performanță, iar Dropset 4 îmi permite exact asta.'

Noul Dropset 4 va fi disponibil începând cu 8 ianuarie 2026 în magazine selectate și online pe adidas.ro.

Despre adidas

adidas este lider global în industria articolelor sportive. Cu sediul central în Herzogenaurach, Germania, compania are peste 62.000 de angajați la nivel global și a generat vânzări de 23,7 miliarde de euro în 2024.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul www.adidas-Group.com.

